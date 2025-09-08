ČEZ: LNG terminál v nizozemském Eemshavenu slaví tři roky

Tři roky už funguje terminál LNG v nizozemském Eemshavenu.

ČEZ: LNG terminál v nizozemském Eemshavenu slaví tři roky
Během této doby do něj připlulo 64 lodí objednaných ČEZ, které přivezly 5,8 miliardy metrů krychlových plynu určeného pro Česko. Více než 90 procent tankerů naložilo LNG ve Spojených státech a žádná loď neobsahovala ruský plyn, což je pravidlo vyplývající přímo ze smlouvy s terminálem a ČEZ ho bude striktně dodržovat i nadále.

Eemshaven byl vůbec prvním terminálem na zkapalněný zemní plyn spuštěným v Evropě od začátku války na Ukrajině. Zařízení umožňuje zpracovat až osm miliard metrů krychlových plynu ročně, z toho až tři miliardy jsou rezervovány pro Českou republiku, což je objem rovnající se téměř polovině současné české spotřeby. Vedle ČEZ využívají kapacity terminálu také nadnárodní společnosti Shell a Engie.

„Jsem rád, že se nám během energetické krize podařilo rychle zareagovat a zajistit si kapacitu ve vůbec prvním nově zprovozněném LNG terminálu v Evropě. Mohli jsme tak zabezpečit dostatek plynu pro naše zákazníky i přispět k energetické bezpečnosti Česka. Právě LNG terminály jako Eemshaven pomohly překonání plynové krize a také ke snížení cen plynu i elektřiny v Evropě,“ uvedl místopředseda představenstva ČEZ Pavel Cyrani.

