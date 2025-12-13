Okamura (SPD): Dostupné bydlení, naše priorita

14.12.2025 18:12 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k bydlení.

Foto: FCB
Popisek: Tomio Okamura

Podle dat společnosti Salutem Group dnes stojí průměrný byt o velikosti 60 m² zhruba 10 ročních platů. V Praze je to dokonce více než 12, tedy více než dvanáct let práce. Průzkum Generali Investments CEE ukazuje, že 67 % Čechů čeká další růst cen nemovitostí a 45 % se obává následného zvyšování hypoték ještě letos. Až pětina domácností by v takové situaci na splátky prostě neměla. Skoro 40 % mladých lidí nevěří, že si během života dokáže koupit své vysněné bydlení. Přinášíme řešení pro dostupné bydlení.

Vláda učiní z dostupného bydlení jednu z hlavních priorit. Prosadí zrychlení a zjednodušení stavebního řízení, podpoří výstavbu nájemních a družstevních bytů, zajistí státní podporu financování bydlení pro mladé rodiny a klíčové profese. Zajistí také podporu výstavby studentských kolejí a bytů pro seniory.

Připravíme nový stavební zákon, který přinese zjednodušení a zrychlení územního plánování i povolovacích řízení, přičemž stavební úřad navíc nebude nahrazovat povinnosti stavebníka a projektanta. Zákonem stanovíme bydlení jako veřejný zájem. Bytové komplexy zařadíme pod strategické stavby státu pro rychlejší a koordinované schvalování. V návaznosti na nový stavební zákon zajistíme efektivní digitalizaci stavebního řízení, založenou na modulovém řešení.

Zabezpečíme kvalitní personální řízení a dostatečnou metodickou podporu uživatelům včetně adekvátního pilotního ověření celého projektu. Státní fond podpory investic (SFPI) rozšíří své aktivity mimo dotační program Dostupného nájemního bydlení i do oblasti poradenství v oblasti bydlení, regionálního rozvoje a podpory venkova (projektová příprava, podpora strategických investic obcí do modernizace veřejných prostranství v bytové zástavbě, regenerace brownfieldů, místních komunikací a cestovního ruchu, podpora výstavby bytů pro seniory).

Podpoříme a obnovíme programy určené na rozvoj technické infrastruktury, rekonstrukce panelových bytů, revitalizace sídlišť. Podpoříme mladé rodiny státní zvýhodněnou půjčkou na akontaci při pořizování prvního bydlení a obnovíme bonus za každé narozené dítě. V návaznosti na zrychlení výstavby a aktuální výši úrokové sazby hypoték zajistíme státní podporu na úroky z hypotéky při pořízení prvního bytu pro mladé rodiny pečující o dítě do 6 let a pro klíčové profese.

Připravíme úpravu legislativy družstevního bydlení pro zefektivnění jejího fungování, zavedeme státní garance pro družstva pro usnadnění výstavby a vytvoříme investiční pobídky a daňové úlevy pro dlouhodobé investory do dostupného nájemního a družstevního bydlení. Modernizujeme právní úpravu pro zefektivnění činnosti a fungování společenství vlastníků jednotek.

Tomio Okamura

  • SPD
  • Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)
  • předseda PS PČR
autor: PV

Jaroslav Komínek byl položen dotaz

Máte pro svá tvrzení o zlodějích nějaké důkazy?

Tvrdíte - Fialova zlodějská banda. Kdo přesně a jaké proto máte důkazy? Netvrdím, že v ODS nedochází třeba ke korupci, ale v jaké straně u nás k ní nedochází?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Diskuse obsahuje 1 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

