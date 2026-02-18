Bartoš (Piráti): Ukrajina! Solidarita u nás není prázdné slovo

19.02.2026
Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k solidaritě s Ukrajinou.

Foto: Repro: YouTube
Popisek: Bývalý předseda Pirátů Ivan Bartoš v podcastu KO (Datarun)

Válka na Ukrajině trvá už přes tři roky a Češi za tu dobu prokázali, že solidarita u nás není prázdné slovo.

České humanitární organizace loni pomohly 880 000 Ukrajincům. Lidem, kteří přišli o domov, o blízké, o všechno, co znali. Zajistily jim jídlo, přístřeší, zdravotní péči i psychologickou podporu. Pomáhaly jak uprchlíkům, kteří dorazili do Česka, tak lidem přímo v zasažených oblastech Ukrajiny.

Od začátku ruské invaze v únoru 2022 vybrali Češi na humanitární pomoc Ukrajině přes 3,4 miliardy korun, jak dnes publikovala ČTK.

Za každou korunou stojí rozhodnutí konkrétního člověka přispět, i když sám možná řeší vlastní starosti a nejistoty. Je to důkaz toho, že empatie a ochota pomoci druhým jsou v české společnosti stále živé.Velký dík patří všem dárcům, dobrovolníkům, sbírkám, organizacím.

Lidem, kteří pomáhali finančně, materiálně, nebo svým časem. Každý příspěvek se počítá.

Glory to the HEROES

