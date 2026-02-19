Ukrajina: Rozhovory skončily, Ukrajinci jsou rozladění

Jste pro zrušení poplatků pro ČT a ČRo?
Anketa
Jste pro zrušení poplatků pro ČT a ČRo?
„Doufám, že až se vrátíme k tlaku na (ruského prezidenta Vladimira) Putina, uvidíme větší úsilí a skutečnou práci,“ uvedla senátorka Jeanne Shaheenová z New Hampshire a tři další demokratičtí senátoři, kteří dorazili na Ukrajinu. Citovala je agentura Reuters.
„Jsme jednotní v tom, že země, které kupují ruskou ropu a plyn – a to jsou Čína, Indie, Maďarsko, Brazílie – by měly dostat velmi silné pobídky k tomu, aby s tím přestaly, a je to způsob, jak skutečně pozitivně ovlivnit boj Ukrajiny,“ řekl senátor Richard Blumenthal z Connecticutu.
Dvoudenní mírová jednání v Ženevě mezi Ukrajinou a Ruskem skončila ve středu bez průlomu. Ukrajinci podle agentury Reuters nejsou s výsledky jednání spokojeni. Američané vidí pokrok.
Ve Washingtonu mluvčí Bílého domu Karoline Leavittová uvedla, že bylo dosaženo „významného pokroku“ se závazky „pokračovat ve společné práci na mírové dohodě“. Upozornila také na jistou rozladěnost prezidenta Trumpa, který opakovaně upozornil, že na frontě stále umírá velké množství ukrajinských i ruských vojáků a americké daňové poplatníky tato válka stojí nemalé peníze.
Rusové a Ukrajinci se dohodli alespoň na tom, že se znovu setkají.
„Nikdo, doslova nikdo, nevěří, že Rusko jedná v dobré víře v jednáních s naší vládou a s Ukrajinci. A tak se klíčem stává tlak a stínová flotila je jedním z prvků tohoto tlaku,“ řekl senátor Sheldon Whitehouse z Rhode Islandu.
Členové amerického Kongresu, včetně některých Trumpových republikánů i demokratů, uvedli, že Kyjev by neměl čelit příliš velkému tlaku. Koncem loňského roku schválili legislativu zahrnující stovky milionů dolarů na pomoc Zelenského vládě, kterou Trump podepsal.
Líbilo se vám, jak Macinka diskutoval na konferenci v Mnichově?
Anketa
Líbilo se vám, jak Macinka diskutoval na konferenci v Mnichově?
Server amerického listu The New York Times však tvrdí, že Putin hodlá válku dotáhnout do vítězného konce. Klidně i vojenskou silou.
„Prezident Vladimir V. Putin věří, že vítězí,“ uvedli v posledních dnech vojenští a zpravodajští představitelé z několika západních zemí. „A je přesvědčen, že i kdyby mu trvalo 18 měsíců až dva roky, než získá kompletní kontrolu nad Donbasem, každý den bojů a každá noc, kdy ruské rakety a drony dopadají na energetickou síť a bytové domy, mu zajišťují větší vliv,“ napsal NYT.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj dal však najevo, že udělá všechno pro to, aby tenhle Putinův plán zhatil.
„Tisíce, desítky tisíc Ukrajinců byly zabity při obraně této části Ukrajiny,“ řekl Zelenskyj v rozhovoru s britským rozhlasovým moderátorem Piersem Morganem. „Musíme pochopit, že Donbas je součástí naší nezávislosti. Je součástí našich hodnot. Nejde o zemi. Nejde jen o území. Jde o lidi.“
Prezident přiznal, že jeho země je po čtyřech letech obrany proti Rusům vyčerpaná, ale zdůraznil, že zůstává odhodlaná a bránit se nepřestane.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
Ukrajina (válka na Ukrajině)
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.
válka na Ukrajině
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.
FactChecking BETA
Faktická chyba ve zpravodajství? Pomozte nám ji opravit.