Ukrajina: Rozhovory skončily, Ukrajinci jsou rozladění

19.02.2026 8:35 | Zprávy
autor: Miloš Polák

Ženevská dvoudenní jednání o ukončení ruské agrese proti Ukrajině skončila a Ukrajinci neskrývají rozladění. Američtí demokraté vyzývají prezidenta Trumpa, aby konečně začal tlačit na Rusy. Trump však znovu poslal vzkaz především Ukrajincům. Ruský prezident Vladimir Putin prý má plán. A Zelenskyj na něj odmítá přistoupit.

Ukrajina: Rozhovory skončily, Ukrajinci jsou rozladění
Foto: Repro Youtube
Popisek: Volodymyr Zelenskyj na Mnichovské bezpečnostní konferenci

Anketa

Jste pro zrušení poplatků pro ČT a ČRo?

96%
3%
1%
hlasovalo: 53996 lidí
Rusové stále posílají nad Ukrajinu desítky raket a stovky dronů den co den. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj naznačil, že 47. prezident USA Donald Trump tlačí k ústupkům především jeho. Opoziční američtí demokraté proto hlásí do světa, že je čas zatlačit i na ruského prezidenta Vladimira Putina.

„Doufám, že až se vrátíme k tlaku na (ruského prezidenta Vladimira) Putina, uvidíme větší úsilí a skutečnou práci,“ uvedla senátorka Jeanne Shaheenová z New Hampshire a tři další demokratičtí senátoři, kteří dorazili na Ukrajinu. Citovala je agentura Reuters.

„Jsme jednotní v tom, že země, které kupují ruskou ropu a plyn – a to jsou Čína, Indie, Maďarsko, Brazílie – by měly dostat velmi silné pobídky k tomu, aby s tím přestaly, a je to způsob, jak skutečně pozitivně ovlivnit boj Ukrajiny,“ řekl senátor Richard Blumenthal z Connecticutu.

Dvoudenní mírová jednání v Ženevě mezi Ukrajinou a Ruskem skončila ve středu bez průlomu. Ukrajinci podle agentury Reuters nejsou s výsledky jednání spokojeni. Američané vidí pokrok.

Ve Washingtonu mluvčí Bílého domu Karoline Leavittová uvedla, že bylo dosaženo „významného pokroku“ se závazky „pokračovat ve společné práci na mírové dohodě“. Upozornila také na jistou rozladěnost prezidenta Trumpa, který opakovaně upozornil, že na frontě stále umírá velké množství ukrajinských i ruských vojáků a americké daňové poplatníky tato válka stojí nemalé peníze.

Rusové a Ukrajinci se dohodli alespoň na tom, že se znovu setkají.

„Nikdo, doslova nikdo, nevěří, že Rusko jedná v dobré víře v jednáních s naší vládou a s Ukrajinci. A tak se klíčem stává tlak a stínová flotila je jedním z prvků tohoto tlaku,“ řekl senátor Sheldon Whitehouse z Rhode Islandu.

Členové amerického Kongresu, včetně některých Trumpových republikánů i demokratů, uvedli, že Kyjev by neměl čelit příliš velkému tlaku. Koncem loňského roku schválili legislativu zahrnující stovky milionů dolarů na pomoc Zelenského vládě, kterou Trump podepsal.

Anketa

Líbilo se vám, jak Macinka diskutoval na konferenci v Mnichově?

98%
1%
1%
hlasovalo: 13313 lidí
„Budeme usilovat o velmi silné bezpečnostní záruky,“ přislíbil senátor Chris Coons z Delaware.

Server amerického listu The New York Times však tvrdí, že Putin hodlá válku dotáhnout do vítězného konce. Klidně i vojenskou silou.

„Prezident Vladimir V. Putin věří, že vítězí,“ uvedli v posledních dnech vojenští a zpravodajští představitelé z několika západních zemí. „A je přesvědčen, že i kdyby mu trvalo 18 měsíců až dva roky, než získá kompletní kontrolu nad Donbasem, každý den bojů a každá noc, kdy ruské rakety a drony dopadají na energetickou síť a bytové domy, mu zajišťují větší vliv,“ napsal NYT.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj dal však najevo, že udělá všechno pro to, aby tenhle Putinův plán zhatil.

„Tisíce, desítky tisíc Ukrajinců byly zabity při obraně této části Ukrajiny,“ řekl Zelenskyj v rozhovoru s britským rozhlasovým moderátorem Piersem Morganem. „Musíme pochopit, že Donbas je součástí naší nezávislosti. Je součástí našich hodnot. Nejde o zemi. Nejde jen o území. Jde o lidi.“

Prezident přiznal, že jeho země je po čtyřech letech obrany proti Rusům vyčerpaná, ale zdůraznil, že zůstává odhodlaná a bránit se nepřestane.

Psali jsme:

„Lidé hlásí, kde jsou náboráři.“ Sociolog vynesl pravdu z Ukrajiny
Ať puknou. Vidlák našel díru v řečech opozice o ČR a USA
Větrník 500 metrů od domu. Hučí, bliká, nedá se tam bydlet. Expert po lžích o „ruské propagandě“
Zelenskyj začal určovat Evropě, do čeho má investovat

 

Zdroje:

https://www.nytimes.com/2026/02/17/us/politics/trump-witkoff-kushner-diplomacy.html

https://www.reuters.com/business/aerospace-defense/ukraine-russia-peace-talks-enter-second-day-geneva-with-pressure-kyiv-2026-02-18/

https://www.reuters.com/world/china/us-senators-ukraine-call-pressure-russia-not-just-talks-2026-02-18/

https://www.youtube.com/watch?v=p6RP2C9uN-8

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

demokraté , Putin , Republikáni , Rusko , Ukrajina , USA , válka , zahraničí , Reuters , NYT , Trump , válka na Ukrajině , Zelenskyj

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Měli by se podle vašeho názoru Ukrajinci bez boje vzdát celého Donbasu?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

Ukrajina (válka na Ukrajině)

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

válka na Ukrajině

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

FactChecking BETA

Faktická chyba ve zpravodajství? Pomozte nám ji opravit.

Přezkoumat
Mgr. Libor Vondráček byl položen dotaz

Ústavní soud

Článek je velice výstižný, ale co s tím můžete udělat dál? Jinak je to pouze poštěkávání na jdoucí karavanu. Děkuji za odpověď. Filla

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Dávkování konzumace jablek má svá jasná pravidlaDávkování konzumace jablek má svá jasná pravidla Jednoznačně nejoblíbenější postelové polohy ženJednoznačně nejoblíbenější postelové polohy žen

Diskuse obsahuje 6 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Trump pochválil Macinku a pozdravil Česko

7:34 Trump pochválil Macinku a pozdravil Česko

47. prezident USA Donald Trump veřejně ocenil českého ministra zahraničí Petra Macinku (Motoristé). …