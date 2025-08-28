ČEZ: Letní univerzita – vstupní brána do světa jaderné energetiky

Dvoutýdenní odborné stáže se účastní 36 studentů technických vysokých škol. Mezi účastníky nechybí ani 5 dívek, které potvrzují, že jaderná energetika rozhodně není jen mužskou doménou. Úž během stáže mohou účastníci od ČEZ získat nabídku stipendia nebo příslib spolupráce během studia. V Dukovanech pracují téměř dvě třetiny absolventů předchozích ročníků. Program Letní univerzita tak potvrzuje svou roli důležitého náborového nástroje a je vstupní branou k budoucnosti v jaderné energetice.
Studenti během dvou týdnů absolvují tři desítky odborných přednášek a navštíví běžně nepřístupná místa elektrárny – například strojovnu, chladicí věž, simulátor blokové dozorny nebo reaktorový sál. Do programu je zapojeno téměř 80 zaměstnanců Skupiny ČEZ, mezi kterými nechybí ani ředitel elektrárny Roman Havlín. Studentům předávají nejen odborné znalosti, ale i osobní zkušenosti z provozu.
„Letní univerzita je pro mladé techniky ideální vstupní branou nejen do elektrárny, ale do světa jaderné energetiky. Zájem o účast byl letos rekordní i přesto, že všichni uchazeči musí projít náročným výběrovým řízením. Z celkových 36 účastníků dokonce 14 studentů úspěšně absolvovalo psychotesty pro pozici operátora jaderné elektrárny,“ prozradil Roman Havlín.
Zastoupení mají vysoké školy z celé republiky. Nejvíce studentů dorazilo z VUT v Brně, dále z ČVUT v Praze a VŠB v Ostravě. Do Dukovan přijeli také zástupci z Vysoké školy chemické, Univerzity Karlovy, Univerzity Pardubice nebo Univerzity Palackého. Výrazně je letos zastoupen i region – mezi účastníky jsou studenti z Třebíče, Dobšic, Oslavan, Výčap a dalších okolních obcí.
Kromě odborného programu čeká studenty i pestrý odpolední a večerní program –prohlídka památek UNESCO v Třebíči, plavba po Dalešické přehradě, návštěva Letního autokina přímo v Jaderné elektrárně Dukovany nebo účast na festivalu ČEZ Energy fest v Třebíči.
I s ohledem na rozvojové projekty ČEZ v posledním době zesiluje svoje náborové aktivity. Energetici se soustředí i na technické profese jako například svářeči, elektrikáři, strojníci, materiáloví inženýři, projektoví manažeři nebo technologové. Více informací o volných pozicích a vzdělávacích aktivitách je možné nalézt na speciálním webu ZDE.
V roce 2025 elektrárna Dukovany vyrobila 9 454 816 megawatt hodin elektřiny. Dukovany a Temelín jsou zdroje, které produkují největší množství čisté elektrické energie a podílí se tak výraznou měrou na bezemisní výrobě Skupiny ČEZ. Ročně se díky jaderným elektrárnám nevypustí do ovzduší přibližně dvě desítky miliónů tun CO2.
