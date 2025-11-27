Zajíčková (ODS): Ševčík na VŠE roky využíval každou skulinku, ohýbal pravidla

28.11.2025 4:29 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k Miroslavu Ševčíkovi.

Foto: ods.cz
Popisek: Renáta Zajíčková

Univerzity nejsou hřištěm pro egomaniaky. Jsou pro studenty.

Ševčík na VŠE roky využíval každou skulinku, ohýbal pravidla a v zákulisí šachoval.

Ne proto, aby zlepšil výuku. Ale aby si udržel moc.

Teď neuspěl v demokratické volbě a hned navrhuje změnit zákon.

To je výstraha pro vzdělávací systém i společnost samotnou.

Je smutné, když někdo po desítkách let v akademické sféře zapomene, proč univerzity skutečně existují.

Ne kvůli osobním ambicím. Ale kvůli studentům.

Kvůli budoucnosti. Kvůli prosperitě této země.

Mgr. Renáta Zajíčková

  • ODS
  • poslankyně
autor: PV

