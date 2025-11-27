Zajíčková (ODS): Ševčík na VŠE roky využíval každou skulinku, ohýbal pravidla

Univerzity nejsou hřištěm pro egomaniaky. Jsou pro studenty.
Ševčík na VŠE roky využíval každou skulinku, ohýbal pravidla a v zákulisí šachoval.
Ne proto, aby zlepšil výuku. Ale aby si udržel moc.
Teď neuspěl v demokratické volbě a hned navrhuje změnit zákon.
To je výstraha pro vzdělávací systém i společnost samotnou.
Je smutné, když někdo po desítkách let v akademické sféře zapomene, proč univerzity skutečně existují.
Ne kvůli osobním ambicím. Ale kvůli studentům.
Kvůli budoucnosti. Kvůli prosperitě této země.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: PV