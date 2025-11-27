Sedláček (Národní demokracie): Motoristé mezi ty relativně lepší varianty

27.11.2025 21:02

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k Motoristům.

Sedláček (Národní demokracie): Motoristé mezi ty relativně lepší varianty
Foto: narodnidemokracie.cz
Popisek: Národní demokracie, logo.

Motoristická rošáda ukázala, že jsou zručnější, než se dalo čekat.

Nejprve nechat lepševiky se vykřičet, že nechtějí Turka na Zamini a Macinku na Žimini – a pak ty dva prohodit a tím sebrat lepševikům vítr z plachet.

K Motoristům mám stále výhrady a je jasné, že oni změnu systému nezajistí. Nicméně voliči rozdali karty takto a v rámci sněmovních možností patří Motoristé mezi ty relativně lepší varianty. A v tomto ohledu mě těší, že v tom už umějí chodit, a doufám, že nová vláda vznikne co nejdříve.

Psali jsme:

autor: PV

