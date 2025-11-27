Sedláček (Národní demokracie): Motoristé mezi ty relativně lepší varianty

Motoristická rošáda ukázala, že jsou zručnější, než se dalo čekat.
Nejprve nechat lepševiky se vykřičet, že nechtějí Turka na Zamini a Macinku na Žimini – a pak ty dva prohodit a tím sebrat lepševikům vítr z plachet.
K Motoristům mám stále výhrady a je jasné, že oni změnu systému nezajistí. Nicméně voliči rozdali karty takto a v rámci sněmovních možností patří Motoristé mezi ty relativně lepší varianty. A v tomto ohledu mě těší, že v tom už umějí chodit, a doufám, že nová vláda vznikne co nejdříve.
autor: PV