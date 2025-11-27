Okamura (SPD): Emisní povolenky drtí českou energetiku

27.11.2025 22:31 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k emisním povolenkám.

Okamura (SPD): Emisní povolenky drtí českou energetiku
Foto: Repro Tomio Okamura, FB
Popisek: Tomio Okamura

Emisní povolenky drtí českou energetiku. Kvůli Green Dealu EU se uzavřou tři uhelné elektrárny. Za uhlí ale neexistuje nyní adekvátní náhrada! !Prosazujeme přehodnocení systému emisních povolenek! Tykačova skupina Sev.en uzavře své uhelné elektrárny Počerady, Chvaletice a v Kladně, uvedly Hospodářské noviny. Ukončit výrobu mají nejpozději v březnu 2027. Důvodem je růst ceny emisních povolenek a ztráta ziskovosti elektráren. Ale za uhlí nemáme v tuto chvíli náhradu ani co se týče výroby elektřiny, ani co se týče topení!

Společnost Sev.en Česká energie z Tykačovy skupiny Sev.en, pod kterou uhelné elektrárny a těžba uhlí patří, loni skončila v čisté ztrátě 2,1 miliardy korun. O rok dříve byla její ztráta skoro třikrát vyšší. Tržby skupiny v meziročním srovnání klesly o 26 % na 1,06 miliardy eur (asi 26,8 miliardy korun).

Uhelné elektrárny tvoří přibližně 4O procent české výroby elektřiny. Už v roce 2028 má být v Česku hned 20 hodin, kdy by dodávky elektřiny nepokryly tuzemskou spotřebu. A nepomůže ani dovoz ze zahraničí, protože nouze bude v celé Evropě. Varuje před tím evropský energetický scénář. Upozornily na to SeznamZprávy. Na vině je uzavírání uhelných elektráren kvůli Green Dealu EU, za které není dostatečná náhrada. SPD na toto nebezpečí opakovaně poukazovalo, ale Fialova vláda se rozhodla prosazovat šílenství Bruselu.

ČEPS varuje, že rychlý odchod od uhlí v Česku nepřinese automaticky čistší energetiku. Při nejrychlejším zvažovaném tempu dekarbonizace budou uhlíkové emise vyšší než při udržení uhlí až do 40. let. Bude totiž rychleji stoupat spotřeba elektřiny, což produkci emisí potáhne nahoru.

Scénáře s koncem uhlí v letech 2033 a 2030 signalizují vysoké náklady a závažné riziko nedostatku elektřiny. Při zachování uhelné energetiky alespoň do roku 2038 podle ČEPS vážnější nouze o elektřinu nehrozí. Ovšem pod podmínkou, že se rozjede v roce 2036 v Dukovanech nový jaderný reaktor.

Pokud skončí uhelná energetika do roku 2033, bude podle ČEPS chybět Česku nebezpečně velký objem elektřiny. Scénáře s koncem uhlí po roce 2038 nehodnotí ČEPS v tomto ohledu jako rizikové. Zato při nejradikálnějším dekarbonizačním scénáři by Česku hrozil vážný deficit už v roce 2030.

Pokud jde o formující se vládu ANO, SPD a Motoristů, tak jsme se dohodli, že se vymezíme proti emisním povolenkám první i druhé generace. V případě ETS1 budeme iniciovat na evropské úrovni přehodnocení celého systému, který musí být pro průmysl předvídatelný. V případě emisních povolenek pro domácnosti a dopravu ETS2 jsme připraveni neimplementovat tento systém do české legislativy a zabránit vysoce negativním sociálním dopadům do společnosti.

Tomio Okamura

  • SPD
  • Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)
  • předseda PS PČR
