ČEZ: Odstávka druhého výrobního bloku v Dukovanech

Večer přestal blok dodávat elektrickou energii do sítě. Blok tak má úspěšně za sebou první palivovou kampaň s provozem na novém zvýšeném výkonu 512 MW. Zbývající tři bloky v Dukovanech a oba bloky v Temelíně jsou v provozu.
V průběhu už 38. odstávky druhého bloku čeká na energetiky přes 17 tisíc pracovních úkolů. Časově i technicky nejnáročnějšími činnostmi odstávky jsou výměna kabeláží, rekonstrukce úsekových rozvaděčů a plánovaná údržba záložního dieselgenerátoru. První víkendové dny budou především ve znamení dochlazování zařízení a stabilizace provozu, ale už v pondělí se naplno rozběhnou údržbové a servisní práce na zařízení primárního i sekundárního okruhu.
„Příprava odstávky běží už několik měsíců. Jde o extrémně náročné období a vždy vytváříme nejlepší možné podmínky pro práci zaměstnanců i našich dodavatelů. Z reaktoru proto na téměř celý měsíc vyvezeme veškeré palivo do sousedního bazénu skladování a vytvoříme tak maximálně bezpečné podmínky pro plánované práce na zařízení primárního okruhu,“ vysvětluje Roman Havlín, ředitel Jaderné elektrárny Dukovany.
Pro určování začátků odstávek bloků jsou pro ČEZ klíčovými faktory palivové kampaně, tedy optimální využití paliva i závazné periody kontrol a revizí. „Díky přesnému výpočtu jaderných fyziků se nám na den přesně podařilo stanovit délku provozu bloku s plným výkonem a dosáhnout tak maximální efektivity provozu bloku,“ upřesňuje Bohdan Zronek, člen představenstva ČEZ a ředitel divize jaderná energetika.
Od začátku provozu druhý blok vyrobil 131 171 236 MWh čisté bezemisní elektrické energie. Odstávka druhého bloku by měla trvat podle předběžných plánů 71 dnů, skutečný rozsah budou energetici upřesňovat podle výsledků testů a kontrol. Druhý výrobní blok chtějí po kontrole armatur připojit zpět k přenosové síti počátkem listopadu.
V roce 2025 elektrárna Dukovany vyrobila 9 646 435 megawatt hodin elektřiny. Dukovany a Temelín jsou zdroje, které produkují největší množství čisté elektrické energie a podílí se tak výraznou měrou na bezemisní výrobě Skupiny ČEZ. Ročně se díky jaderným elektrárnám nevypustí do ovzduší přibližně dvě desítky miliónů tun CO2.
autor: Tisková zpráva