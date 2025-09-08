ČEZ: Speciální vzdělávací program pro základní a střední školy

Ten do základních a středních škol přiváží virtuálních prohlídky českých jaderných elektráren, ale také operátory, vysokoškolské pedagogy i nezávislé odborníky na energetiku, aby s žáky probírali klíčová témata současné i budoucí energetiky. A zájem je obrovský. Obsazeno je všech 76 termínů do konce roku.
Jaký je význam elektřiny, kde ji získat, jaké jsou výhody a nevýhody jednotlivých zdrojů, jaké existují možnosti ukládání energie nebo jaká bude energetická budoucnost? To jsou jen příklady témat, o kterých energetičtí odborníci diskutují se studenty během interaktivního vzdělávacího programu Setkání s energií. Díky speciálním brýlím s virtuální realitou si mezi prvními přímo ze svých lavic prohlédli nejzajímavější místa českých jaderných elektráren Temelín a Dukovany studenti VOŠ, SŠ, COP Sezimovo Ústí. Navíc mohli diskutovat s Adélou Chalupovou, jednou ze dvou temelínských operátorek.
„Beseda byla skvělá. Líbily se mi předvedené pokusy a paní lektorka hezky mluvila. Výborná byla i virtuální realita, kterou jsem zažil vůbec poprvé,“ popsal své bezprostřední dojmy Dominik Lexa, student 4. ročníku oboru elektrotechnika.
Beseda bavila i jeho spolužáka Libora Smetanu. „Hodně se mi líbily pokusy a skvělá byla i soutěž, do které jsme se všichni zapojili. Jaderná energetika je hodně zajímavá a nabízí řadu možností praktického uplatnění.“
Prostřednictvím vzdělávacích programů se ČEZ dlouhodobě snaží přitáhnout studenty k energetice. „Skupina ČEZ každoročně vytváří stovky pracovních příležitostí. Ty chceme obsazovat kvalitními lidmi s odpovídajícím zájmem a dovednostmi. Smyslem Setkání s energií je mladé lidi pro energetiku nadchnout a ukázat jim, že nejde jen o práci, ale i poslání, protože na elektřině je závislá celá společnost,“ uvedla Kateřina Bartůšková, vedoucí útvaru informační centra a vzdělávání Skupiny ČEZ.
Besedy ve školách dělá Skupina ČEZ v rámci svého rozsáhlého vzdělávacího programu už od roku 2000. Celkově se více než 9 000 besed zúčastnilo už přes 300 tisíc studentů. V dubnu loňského roku dostal projekt novou podobu i název. Nový formát Setkání s energií, jehož součástí jsou kromě virtuální reality také fyzikální pokusy, už ve více než dvou stovkách českých měst vidělo 12 730 žáků a studentů. Program je součástí nabídky vzdělávacích aktivit od Skupiny ČEZ zvané „Svět energie“.
Svět energie je populárně-naučný vzdělávací program od Skupiny ČEZ, jehož cílem je vzdělávat studenty i širokou veřejnost v energetice a přispívat ke zvyšování energetické gramotnosti. Stejnojmenný web funguje jako spolehlivý zdroj informací od článků přes videa, videopokusy, pracovní listy do výuky až po interaktivní modely elektráren nebo podklady pro 3D tisk. Lze se na něm přihlásit na unikátní vzdělávací aktivity jako jsou Virtuálně v elektrárně, Setkání s energií či ReakTour a nebo se registrovat na prohlídky elektráren. Více informací naleznete ZDE.
