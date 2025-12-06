ČEZ rozvíjí větrné elektrárny s obcemi, smlouvy cílí na více než 600 MW výkonu

Skupina ČEZ pokračuje v rozvoji obnovitelných zdrojů energie a vedle fotovoltaických zdrojů se věnuje i přípravě výstavby moderních větrných elektráren. Po celé České republice dosud ČEZ uzavřel smlouvy o spolupráci s více než 40 obcemi, což považuje za první nezbytný krok před povolovacím řízením a výstavbou.
Pro Skupinu ČEZ je při rozvoji projektů větrných elektráren v České republice v první fázi prioritou dohoda s městy a obcemi, na jejichž katastrech jsou příhodné podmínky pro větrné elektrárny. ČEZ municipalitám nabízí férové podmínky spolupráce v čele s podílem na zisku z provozu elektráren, možnost účasti na projektu formou společného podniku ale i navazující podporu při výstavbě komunitní energetiky v obcích. Samozřejmostí je vzájemná informovanost a koordinace, aby výstavba i provoz měly minimální dopad na obce a okolí.
„Rozvoji bezemisní větrné energetiky věnujeme velkou pozornost, protože jde o zdroj, který se díky odlišné výrobní křivce dobře doplňuje s rychle vznikajícími slunečními elektrárnami, a pomáhá tak se stabilizací české energetické sítě. Jsme rádi, že naše nabídka našla odezvu už ve více než čtyřiceti obcích po celé České republice. Celkový potenciální výkon větrných turbín v zasmluvněných lokalitách přesáhl 600 MW. Partnerství s obcemi je pro nás zcela klíčové, protože jen díky společnému postupu se bude dařit posouvat větrné projekty kupředu. Obcím nabízíme transparentní podmínky i přes 20 let zkušeností s výstavbou, provozem a likvidací turbín. Podporujeme obce i v záměrech zvyšujících jejich energetickou nezávislost,“ říká Jan Kalina, člen představenstva a ředitel divize obnovitelná a klasická energetika ČEZ.
„Partnerské obce aktuálně máme v 11 ze 14 krajů. Vedle Vysočiny vidíme velký potenciál například ve Středočeském, Moravskoslezském, Pardubickém nebo Libereckém kraji. Pokud to situace a místní poměry umožní, preferujeme kvůli širší koordinaci spolupráci s obcemi sdruženými v mikroregionech, jako třeba na Přibyslavsku nebo Svitavsku. Vidíme, že celková atmosféra a přístup obcí k rozvoji větrné energetiky se výrazně proměňuje. Velkou roli přitom hrají rostoucí zkušenosti obyvatel s větrnými elektrárnami. Důkazem, že dlouhodobé soužití s větrnými turbínami má vliv na postoje obcí a obyvatel, vidíme třeba ve Věžnici na Vysočině,“ doplňuje Kateřina Bičáková, ředitelka společnosti ČEZ Obnovitelné zdroje.
Věžnice je jednou z obcí, kde ČEZ uzavřel novou smlouvu o spolupráci. Právě tady společnost provozuje už 15 let dvojici větrných elektráren, které by v budoucnosti chtěla v koordinaci s obcí nahradit vyšším počtem modernějších turbín.
V souvislosti se svou strategií Čistá Energie Zítřka se ČEZ zaměřuje na intenzivní rozvoj obnovitelných zdrojů. Do roku 2030 chce přispět k transformaci české energetiky na bezemisní vybudováním investicemi do nových obnovitelných zdrojů ve výši až 40 miliard korun.
autor: Tisková zpráva