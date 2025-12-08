Zelenskyj na roztrhání. Dnes má jednat v Londýně

Považujete Ukrajince za bratrský národ?
„Američtí zástupci znají základní ukrajinské postoje,“ řekl Zelenskyj ve svém nočním projevu ke spoluobčanům. „Rozhovor byl konstruktivní, i když ne snadný.“
Konstatoval, že v tomto týdnu bude se západními politiky hovořit nejen o bezpečnosti na Ukrajině, ale také o dlouhodobém financování Ukrajiny.
Jednal prý s italskou premiérkou Georgií Meloniovou a vyjádřil naději, že Itálie zůstane stát po boku Ukrajiny.
„Rozhovor byl velmi věcný a spoléhám na to, že Itálie bude i nadále stát po boku Ukrajiny na cestě k míru: S Georgií jsme dnes mohli prodiskutovat mnoho perspektiv a mnoho různých možností. … Děkuji všem za jejich podporu. Ukrajina si zaslouží důstojný mír a to, zda k míru dojde, závisí výhradně na Rusku – na našem kolektivním tlaku na Rusko a na zdravých vyjednávacích pozicích Spojených států, Evropy a všech našich ostatních partnerů. Rusko musí nést odpovědnost za to, co dělá – za každodenní údery, za neustálý teror proti našemu lidu a za samotnou válku,“ uvedl Zelenskyj.
Odcházející vyslanec amerického prezidenta Donalda Trumpa pro řešení války na Ukrajině Keith Kellogg prohlásil, že dohoda o ukončení války na Ukrajině je „opravdu blízko“. Jenže z ruské strany podle agentury Reuters zaznívá, že některé americké návrhy ještě musí projít „radikální změnou“.
Kellogg prohlásil, že v podstatě zbývá vyřešit dva body. Jednak budoucnost Donbasu a jednak otázku, co bude se Záporožskou jadernou elektrárnou. Největší jadernou elektrárnou v Evropě, kterou momentálně okupuje ruská armáda.
„Pokud se nám podaří tyto dvě otázky vyřešit, myslím, že zbytek věcí dopadne docela dobře,“ řekl Kellogg v sobotu v Prezidentské knihovně a muzeu Ronalda Reagana v Simi Valley v Kalifornii. „Už jsme skoro hotovi.“
Rusko v současnosti kontroluje 19,2 % Ukrajiny, včetně Krymu, který anektovalo v roce 2014, celého Luhanska, více než 80 % Doněcké oblasti, asi 75 % Chersonu a Záporoží a části Charkovské, Sumské, Mykolajivské a Dněpropetrovské oblasti.
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
