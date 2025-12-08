Zelenskyj na roztrhání. Dnes má jednat v Londýně

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj popsal, jak se mu jedná s americkým realitním podnikatelem Stevem Witkoffem a zetěm prezidenta USA Jeredem Kushnerem. Vyjádřil také naději, že Itálie v čele s premiérkou Georgií Meloniovou zůstane stát Ukrajině po boku. A dostalo se mu odpovědi. „My jsme proitalští. A i když se Ukrajina zdá být daleko, to, co se tam děje, se nás týká,“ nechala se slyšet Meloniová.

Prezident Ukrajiny Volodymyr Zelenskyj v sobotu telefonoval se zvláštním vyslancem amerického prezidenta Donalda Trumpa Stevem Witkoffem a Trumpovým zetěm Jaredem Kushnerem a v pondělí se v Londýně má setkat s francouzskými, britskými a německými lídry. Prozradil, že jednání s Witkoffem a Kusnerem byla konstruktivní, ale vůbec ne snadná.

„Američtí zástupci znají základní ukrajinské postoje,“ řekl Zelenskyj ve svém nočním projevu ke spoluobčanům. „Rozhovor byl konstruktivní, i když ne snadný.“

Konstatoval, že v tomto týdnu bude se západními politiky hovořit nejen o bezpečnosti na Ukrajině, ale také o dlouhodobém financování Ukrajiny.

Jednal prý s italskou premiérkou Georgií Meloniovou a vyjádřil naději, že Itálie zůstane stát po boku Ukrajiny.

„Rozhovor byl velmi věcný a spoléhám na to, že Itálie bude i nadále stát po boku Ukrajiny na cestě k míru: S Georgií jsme dnes mohli prodiskutovat mnoho perspektiv a mnoho různých možností. … Děkuji všem za jejich podporu. Ukrajina si zaslouží důstojný mír a to, zda k míru dojde, závisí výhradně na Rusku – na našem kolektivním tlaku na Rusko a na zdravých vyjednávacích pozicích Spojených států, Evropy a všech našich ostatních partnerů. Rusko musí nést odpovědnost za to, co dělá – za každodenní údery, za neustálý teror proti našemu lidu a za samotnou válku,“ uvedl Zelenskyj.

Zdá se, že Meloniová vnímá ruskou agresi vůči Ukrajině jako věc, která ovlivňuje i Itálii. „My jsme proitalští. A i když se Ukrajina zdá být daleko, to, co se tam děje, se nás týká,“ poznamenala italská premiérka. Citoval ji server italského deníku La Stampa.

Odcházející vyslanec amerického prezidenta Donalda Trumpa pro řešení války na Ukrajině Keith Kellogg prohlásil, že dohoda o ukončení války na Ukrajině je „opravdu blízko“. Jenže z ruské strany podle agentury Reuters zaznívá, že některé americké návrhy ještě musí projít „radikální změnou“.

Kellogg prohlásil, že v podstatě zbývá vyřešit dva body. Jednak budoucnost Donbasu a jednak otázku, co bude se Záporožskou jadernou elektrárnou. Největší jadernou elektrárnou v Evropě, kterou momentálně okupuje ruská armáda.  

„Pokud se nám podaří tyto dvě otázky vyřešit, myslím, že zbytek věcí dopadne docela dobře,“ řekl Kellogg v sobotu v Prezidentské knihovně a muzeu Ronalda Reagana v Simi Valley v Kalifornii. „Už jsme skoro hotovi.“

Rusko v současnosti kontroluje 19,2 % Ukrajiny, včetně Krymu, který anektovalo v roce 2014, celého Luhanska, více než 80 % Doněcké oblasti, asi 75 % Chersonu a Záporoží a části Charkovské, Sumské, Mykolajivské a Dněpropetrovské oblasti.

Zdroje:

https://www.lastampa.it/politica/2025/12/05/news/intervista_meloni_mentana_oggi_cosa_ha_detto-15424931/

https://www.reuters.com/world/europe/us-envoy-kellogg-says-ukraine-peace-deal-is-really-close-2025-12-07/

autor: Miloš Polák

