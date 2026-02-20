MŽP: Kamiony dokončily převoz více než 280 tun nelegálního odpadu

21.02.2026 20:16 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Z brněnských Horních Heršpic odjel poslední kamion s nelegálním německým odpadem. Likvidace 282 tun plastů a laminátů z letadel či větrných turbín začala před 10 dny. Celkem se tak z lokality podařilo v rámci této etapy repatriovat už 317 tun materiálu, který sem v roce 2024 bez povolení navezla firma Roth International.

Foto: Ministerstvo životního prostředí
Popisek: Ministerstvo životního prostředí

Repatriace nelegálně navezeného odpadu je v praxi výjimečná. Systematické vyjednávání Ministerstva životního prostředí s bavorskými úřady zajistilo sanaci nejen v Horních Heršpicích, ale už dříve i odvoz 300 tun materiálu z Jiříkova na Bruntálsku. Za oběma skládkami stojí stejná firma.

„Nelegální přeshraniční přeprava odpadů je závažná trestná činnost, jejíž rozkrývání je nesmírně náročné. O to více si ceníme dosavadní shody s německou stranou, díky níž se už více než 600 tun odpadu z Jiříkova a Horních Heršpic vrátilo zpět do Bavorska. To je opravdu výjimečný úspěch všech kolegů z ministerstva, kteří se na vyjednávání podíleli a podílí,“ říká Jaromír Wasserbauer, vrchní ředitel sekce technické ochrany životního prostředí MŽP.

Drtivá většina odpadu, který se České inspekci životního prostředí a Policii ČR podařilo už dříve prokazatelně ztotožnit a který bavorské úřady uznaly, nyní brněnskou lokalitu opouští. Jednání s německou stranou ale tímto neskončila. Na místě zůstává už jen menší část odpadu, jedná se o několik desítek tun. Přesné množství zatím nelze s ohledem na okolnosti nelegální navážky jednoznačně určit. Dokumentace, která byla při přepravě zajištěna, totiž zřejmě plně neodpovídá skutečnému rozsahu navezeného materiálu. Proto pokračují soustavná jednání, která mají za cíl dořešit i tuto část odpadu.

Dosavadní zjištění nasvědčují tomu, že i zbývající odpad souvisí s činností společnosti Roth. „Budeme pokračovat ve vytrvalé komunikaci s německou stranou, abychom dosáhli dohody i odvozu této části odpadu v Horních Heršpicích. Naším cílem je, ve spolupráci s Policií ČR a na základě doplňujících důkazů, zajistit úplné vyčištění lokality a potvrdit odpovědnost za veškerý odpad, který byl do Horních Heršpic nelegálně navezen,“ doplňuje Jaromír Wasserbauer.

