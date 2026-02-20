AOPK ČR: Vlci v zimním Kokořínsku a Máchově kraji

Využili toho pracovníci AOPK ČR, Správy CHKO Kokořínsko – Máchův kraj a v průběhu zimy se v různých časech rozběhli po vlčích stopách. Během ledna se podařilo zorganizovat i jedno kolektivní sčítání, které probíhalo v jeden den v různých koutech CHKO. A to přesto, že sněhová pokrývka již nebyla v nejpříhodnějším stavu. Pokud po oblevách opět nastanou vhodné podmínky, tedy napadne sníh, akce zaměřená na sčítání vlků se zopakuje.
Při lednovém sčítání se podařilo zaznamenat několik pobytových stop. Nejzajímavější byl nález kořisti – srny. Několik stopních drah bylo zjištěno v Máchově kraji, který je tradičním místem výskytu vlků, ale podařilo se najít i trus a stopy dvou vlků na Kokořínsku. O několik dní později byla díky čerstvému sněhu zaznamenána dokonce smečka minimálně 7 vlků, kteří probíhali v lesích na Dokesku.
A kolik že je na Kokořínsku a v Máchově kraji vlastně vlků? To lze jenom odhadovat. Podle rozložení stop v terénu a roční doby by jich mělo být minimálně 9. Avšak nutno vzít v úvahu, že se vlci přesouvají na velké vzdálenosti a není vůbec jisté, kde mají svůj domovský revír.
Vlci se pohybují na území celé CHKO, avšak v Máchově kraji (Dokesko) nejhojněji. Koncem roku (26. 12. 2025) jeden vlk zahynul na silnici mezi Oborou a Bezdězem po střetu s autem.
I vzhledem k opakujícím se pozorováním nedaleko pastvin doporučujeme chovatelům hospodářských zvířat, aby svá zvířata řádně zabezpečili. Informace k zabezpečení stád, možnostech podpory a náhrady újmy za ztížené hospodaření jsou k dispozici na specializované webové stránce.
