Ukrajina má těžce poškozenou energetickou infrastrukturu kvůli ruským útokům, nevinní lidé tam trpí nepředstavitelným způsobem zimou – a slovenský premiér vyhrožuje, že svému sousedovi zastaví dodávky elektřiny. To zní, jako by mu to poradili přímo v Moskvě.
Mimochodem, kdyby Slovensko podniklo kroky, jaké jsme udělali ve vládě my – tedy zcela se odstřihlo od ruských dodávek ropy – tak by tento problém nikdy nemělo.
Ukrajina (válka na Ukrajině)
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
