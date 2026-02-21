Fiala (ODS): Kdyby Fico jednal jako má vláda, nemá problém

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k hrozbám, že by Slovensko mohlo zrušit energetickou podporu Ukrajině.

Fiala (ODS): Kdyby Fico jednal jako má vláda, nemá problém
Ukrajina má těžce poškozenou energetickou infrastrukturu kvůli ruským útokům, nevinní lidé tam trpí nepředstavitelným způsobem zimou – a slovenský premiér vyhrožuje, že svému sousedovi zastaví dodávky elektřiny. To zní, jako by mu to poradili přímo v Moskvě.

Mimochodem, kdyby Slovensko podniklo kroky, jaké jsme udělali ve vládě my – tedy zcela se odstřihlo od ruských dodávek ropy – tak by tento problém nikdy nemělo.

Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M.

  ODS
  poslanec
