50 milionů za bitcoin. Na Decroix u Moravce vybaflo něco ošklivého

„Máme svobodu slova a každá má právo vyjádřit svůj názor. Má ho i pan premiér. Já jako ministr spravedlnosti si myslím, že naše soudy jsou nezávislé. Já sám jako ministr mám důvěru v nezávislost soudů, a jak jsem hovořil s panem premiérem, on tu důvěru také má. Ale to neznamená, že nemůže dojít k nějakým excesům,“ vysvětloval Tejc hned v úvodu, proč pravděpodobně nebude k soudnímu jednání vydán premiér Andrej Babiš.
Eva Decroix ocenila, že ministr spravedlnosti vyjadřuje důvěru k práci soudů. Měl by to však podle Decroix dělat hlasitěji, protože poslankyně hnutí ANO Helena Válková dost hlasitě nezávislost justice zpochybňuje. „Ta se do justice naváží nevybíravým způsobem. Takovým způsobem, který narušuje důvěru společnosti ve spravedlnost,“ zlobila se Decroix.
Jedním dechem dodala, že premiér má dost peněz na to, aby si sehnal dobré právníky a postavil se ke své situaci čelem a vše řešil před soudem. Místo toho vláda na čtyři roky věc odsunula.
„To není o tom, že by pan premiér neměl odvahu. On se už třikrát nechal vydat. Tohle je počtvrté. Lidé dobře věděli, v jaké je situaci, a přesto nechali Andreje Babiše vyhrát (volby),“ pravil Tejc. Jediné, co se podle Tejce stane, je, že se nalezení spravedlnosti v kauze Čapí hnízdo odsune o 4 roky.
Připomněl také, že v kauze Čapí hnízdo jde o 50 milionů korun, což jsou peníze, které už byly vráceny. „Zatímco těch vašich asi 50 milionů, které jste vyplatila v bitcoinové kauze, ty v rozpočtu chybí,“ uhodil Tejc na Decroix.
Decroix sdělila svůj názor, že tento paragraf potřebujeme. A podle bývalé členky vlády Petra Fialy to uznal i Andrej Babiš (ANO). „Já jsem opravdu měla pocit, že po kauze čínského špiona uznal a současně bude schopen ten zákon přeformulovat, tak já jsem takové diskusi otevřená. Kauza čínského špiona ukázala, že tento paragraf je potřebný. Demokracie se musí umět bránit,“ zdůraznila Eva Decroix.
Ministr spravedlnosti na to konto připomenul, že Ústavní soud ČR sdělil, že to, jak bude vypadat práce soudů se u tohoto paragrafu ukáže až v konkrétních kauzách, nad čímž Tejc pozvedal obočí. „Tyto pokusy na lidech nemáme dělat v trestním právu,“ poznamenal Tejc.
