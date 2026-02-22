V Partii došlo na Trumpa s Macinkou. A Farský začal být podrážděný

Jste pro zrušení poplatků pro ČT a ČRo?
Anketa
Jste pro zrušení poplatků pro ČT a ČRo?
„Byla tady určitá deformace, ale tu nezpůsobili Motoristé. Tu způsobil pan prezident,“ zahájil debatu zostra Radek Vondráček. „Současný prezident totiž udělal něco, o čem možná Václav Havel a Václav Klaus snili, Miloš Zeman o tom snil, ale teprve prezident Petr Pavel to udělal,“ vyjádřil svůj názor Vondráček. Ministrem podle něj bude jen Igor Červený. Filip Turek je vládním zmocněncem pro Green Deal. „A slíbil, že se bude věnovat těm šíleným větrníkům, které mají vyrůst po celé České republice,“ poznamenal na adresu Filipa Turka Radek Vondráček. Agenda větrníků podle Vondráčka „hoří“ a je třeba jednat.
arm. gen. v.v. Ing. Petr Pavel, M.A.
Farský Vondráčkovi připomněl, že Miloš Zeman jako prezident také nejmenoval některé ministry, např. Michala Šmardu ministrem kultury. A nešlo jen o Šmardu. Podle Farského se to tedy dělo a prezident Pavel jasně vysvětlil, proč Turka nejmenuje. A dodržel to. Podle Vondráčka současný prezident posunul výklad Ústavy ČR „na hranu a až za hranu“.
Farský konstatoval, že na hranu až za hranu šli spíše Motoristé, kteří „dělali akorát machry“ a „vydírali, vyhrožovali prezidentovi republiky“, rozjel se Farský s tím, že takovéto vystupování Petra Macinky ukázalo i nekompetentnost ministra zahraničí Petra Macinky. A prezident podle Farského v jednu chvíli jasně řekl „takhle už ne“, což je podle europoslance Farského jednoznačně dobře. „Motoristé narazili na útes, kterým je prezident republiky. Narazili na útes a rozbila se jim ta nafouknutá bárka. A je to dobře,“ pravil Farský.
„Pan prezident jasně ukázal, že není prezidentem všech, že si vybral svoji bublinu. Myslím si, že prezident není vítězem tohoto sporu. … Já tvrdím, že vítězové jsou dva. Vítězem je pan premiér, který dokázal jednat s rozvahou, a vítězem jsou Motoristé, kteří ještě posílili,“ poznamenal Vondráček.
Došlo i na emisní povolenky. Farský zdůraznil, že napříč EU existuje shoda, že se systém emisních povolenek změní, ale v obecné rovině tyto povolenky fungují, protože vedou k tomu, že lidé šetří energií.
Radek Vondráček nabídl zcela opačný pohled. Upozornil, jak se obchoduje s povolenkami. „Ale ten systém je od základu špatně. Já si myslím, že má dokonce potenciál roztrhat Evropskou unii,“ varoval Vondráček. „Doufám, že v příštích evropských volbách zvítězí více patriotické vlády a že se EU změní, protože jinak říkám, že tohle je konec,“ hřímal Vondráček do kamer.
Podle Farského je o systému emisních povolenek třeba debatovat a pomoci nejchudším občanům.
Moderátorka Terezie Tománková poté přehodila diskusní výhybku k vydání premiéra Andreje Babiše (ANO) a předsedy Sněmovny Tomia Okamury (SPD) k soudnímu jednání, resp. v případě Tomia Okamury k trestnímu stíhání.
„To je v podstatě o svobodě slova. Svoboda slova zahrnuje i to, že posloucháte i to, co se vám nelíbí, nejen to, co se vám líbí,“ poznamenal na adresu Okamury Radek Vondráček.
„To je rozeštvávání společnosti. Já jsem se byl podívat na film Norimberk. A to je ukázka, jak tohle končí,“ kontroval Farský. Řekl, že Vondráček oslabuje právní stát a spolu s hnutím ANO schovává svého předsedu do Poslanecké sněmovny. „Vy tady rozhodujete místo soudu. … Vy to přikryjete, zavřete do skříně,“ rozzuřil se Farský. „Vy prostě likvidujete český právní stát. To je hrozné. Vy lidem říkáte: nedůvěřujte policii, nedůvěřujte soudům, ale jediný, koho ochráníme, je náš předseda Babiš,“ zlobil se Farský a prohlásil, že Babiš by měl stanout před soudem a očistit se, pokud je přesvědčen, že je nevinný.
Ing. Andrej Babiš
„Buď se budeme bavit věcně o tom, že chceme žít v lepší zemi, v právním státě, nebo budeme prázdně moralizovat a tlachat, jak jste teď předvedl vy,“ vrátil Farskému slovní ránu Radek Vondráček s tím, že Babišův proces v tuto chvíli není apolitický a orgány činné v trestním řízení podle jeho názoru vršily chybu za chybou. „U soudu se vyslovuje výrok o vině a trestu. My řešíme desetiletý postup proti někomu, kdo je politicky angažovaný. Kdyby nebyl politicky angažovaný, tak by k tomu procesu nedošlo,“ vyjádřil svůj názor Radek Vondráček.
Tománková poté přehodila diskusní výhybku k tématu cesty českého ministra zahraničí Petra Macinky do USA. „Vystoupal mezi špičky světové politiky,“ podotkla moderátorka a zahájila toto téma.
„Petr Macinka udělal všechno pro to, aby si ho všimli. Ale pořád je to ten amatér, který má obrovskou drzost a minimální pokoru. Třeba to k něčemu povede, ale zatím se jen dokázal zalíbit administrativě Donalda Trumpa. A administrativa Donalda Trumpa nám škodí. Když mu Nejvyšší soud zrušil cla, tak nám poslal cla další. Bylo tu i Grónsko. … Donald Trump podporuje tu rozdělenou Evropu. Když tu Evropu rozdělí na jednotlivé státy, což udělá třeba i přes toho Petra Macinku, který k němu přiskáče, tak to je to, co tu Evropu obrovsky oslabuje. Já jsem pro silnou Evropu, silné Česko, ale ta cesta je ve spojování!“ hřímal Farský.
Mgr. Petr Macinka
Kdo je vinen současnou situací?
Anketa
Kdo je vinen současnou situací?
Europoslanec Farský okamžitě připomínal, jak se teď celní a imigrační správa USA, známá pod zkratkou ICE, chová v USA. Zmínil, že někteří Američané už zemřeli kvůli postupu agentů ICE. „Donald Trump útočí na vlastní občany, neuznává volby, neuznává zákony. … On ničí ten systém, na kterém stojí naše civilizace. A nahrazuje ho právem silnějšího,“ nešetřil ostrými slovy Farský.
„Já to nechci komentovat. Pan Farský je ideologicky propojený s politikou Demokratické strany v USA. To, co tady slyším, to přesně říkají i ti demokraté. … A to není o Donaldu Trumpovi, že šikanuje. To je o tom, že reaguje na to, jak se svět mění,“ poznamenal Vondráček s tím, že toto by musel dělat každý prezident USA. „A pokud tady Donald Trump vytváří sféru vlivu, tak já jako Středoevropan do ní chci patřit,“ zdůraznil Radek Vondráček.
Farský oponoval, že EU v budoucnu nemá být ničí vazal.
Došlo i na otázku výdajů na obranu.
Vondráček zdůraznil, že stávající vláda si je vědoma toho, v jakém světě žijeme. Konstatoval také, že bezpečnost Česka nijak neposílí, když zaplatíme za nějaké drony, můžeme vykázat výdaje, ale ty drony nakonec nedostaneme. To podle Vondráčka bezpečnost Česka opravdu neposílí. „Je třeba bavit se se Spojenými státy jako s partnerem, a to děláme,“ zdůraznil Radek Vondráček.
Podle Farského si vláda ANO, SPD a Motoristů zadělává na problém, protože reálně výdaje na obranu snižuje, a může se stát, že Česko bude mezi členy NATO poslední. To bude problém. A nikoli jediný problém. Farský upozorňoval, že vláda Andreje Babiše sebrala peníze BIS. „To už je úplně trestuhodné, když zároveň najde peníze na to, aby se přidalo agropodnikům,“ zuřil Farský s tím, že stávající vláda snížila rozpočet BIS o devět procent. „To je asi priorita hnutí ANO,“ poznamenal Farský a kroutil hlavou.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
Ukrajina (válka na Ukrajině)
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.
válka na Ukrajině
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.