Hejtman Kuba: Nejde o procenta, ale o práci pro normální lidi

22.02.2026 10:17 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k průzkumu, kde Kubova strana Naše Česko získala 4,7 % podpory.

Foto: Hans Štembera
Popisek: Jihočeský hejtman Martin Kuba

Když jsem se ráno viděl graf a titulek, přiznám se, že mi chvíli trvalo, než jsem to pobral. Fakt jsem nečekal, že Naše Česko uvidím v průzkumu, navíc s tímhle výsledkem, tak brzy od založení. No a když vám to pak dojde, tak dostanete strašnou radost. Tak tu jsem dostal.

Jasně, pořád je to jen průzkum, který ještě nic neznamená, ale dává mi to naději, že si nás všimli lidé – vy, naši podporovatelé po celé republice. Všem kolegům, kteří mi ten odkaz posílali, ale píšu, že to musíme brát s pokorou a hodně poctivě pracovat. Nezapomínat, že nejde o procenta, ale o práci pro normální lidi, kteří řeší každodenní problémy. Že to není o úspěchu a potlesku na nějakých pražských konferencích, kde sedí takzvané elity, ale že je to o tom, abychom Naše Česko naplnili poctivým programem s řešením konkrétních problémů a politikou, která nestojí jen na dohadování se soupeři.

A na tom budeme pracovat. Ale lhal bych, kdybych tvrdil, že z toho průzkumu nemám radost. Prostě mám a je to asi přirozený. Ale na druhou stranu ani nepřeháním jeho význam.

Díky, že jste si nás všimli, a díky za podporu.

MUDr. Martin Kuba

  • hejtman
Kuba , Naše Česko

Senát

Opravdu myslíte, že je senát nějakou pojistkou demokracie? Vždyť je řada demokratických států, kteří dvě komory nemají. Myslíte, že to jejich demokracii oslabuje? Mě přijde, že hlavně třeba za bývalé vlády senát nebyl žádnou pojistkou, vláda v něm měla většinu a procházelo jí vše. Pokud budu mluvit ...

