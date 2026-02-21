Zavírání továren, propouštění lidí. Ševčík načrtl tragédii Green Dealu v Německu

V Česku už čtvrtý rok v řadě klesl počet vydaných stavebních povolení. Loňská čísla jsou nejhorší od počátku sbírání dat v roce 1999. Třeba v Praze, kde je potřeba k uspokojení poptávky stavět asi 10 až 15 tisíc bytů ročně, jich loni začalo vznikat 7380. Hrozí, že bydlení ještě víc podraží?
Ukazuje se, jak tragická byla politika Fialovy vlády, zvláště když stavební řízení a jeho digitalizaci svěřili Pirátům, kteří v podstatě neumí vůbec nic. Přitom se vychloubali tím, že se svou digitalizací zlepší stavební řízení, připraví stavební zákon tak, aby se urychlila výstavba. A to se pořád prezentují tím, že je potřeba stavět byty a dotovat jejich stavbu, ale sami pro to neudělali nic. Naopak, jejich „přínos“ byl záporný a stát připravil o desítky miliard korun.
Pokud celou situaci budeme sledovat komplexně, tak v roce 2021 bylo v ČR vydáno 90 962 povolení ke stavbám. V roce 2025 to bylo pouze 61 613, tedy po jejich „slavné“ digitalizaci jsme v roce 2025 byli na dvou třetinách stavu z roku 2021. To samé se týkalo bytových budov, stavebních povolení bylo v roce 2021 v ČR vydáno 33 995, kdežto v roce 2025 pouze 23 014, to znamená 67,7 %. Ještě tristnější situace je při zahájení stavby nových bytů v Praze. To z 9 446 kleslo na 7 380, v roce 2025 je na 78 % v roku 2021. V celé republice jsou čísla obdobná, ze 44 992 v roce 2021 to kleslo na 35 819 v roce 2025, to znamená na 79 %.
Líbilo se vám, jak Macinka diskutoval na konferenci v Mnichově?
Anketa
Líbilo se vám, jak Macinka diskutoval na konferenci v Mnichově?
Ano, bydlení se prodražuje a s největší pravděpodobností nás čeká ještě období, kdy se dál zdražovat bude. Navíc cenu nájmu i cenu vlastnického bydlení zvyšuje naprosto neadekvátně nízká nabídka a tomu neodpovídající poptávka, která je navíc tlačena ještě migranty, především z Ukrajiny. Velká část poptávky po bytech – ať už v Praze, nebo v okolí, ale i v jiných krajích České republiky, je způsobena snahou získat byt Ukrajinci.
Část developerů začíná investovat do výstavby nájemního bydlení. Spočítali si, že postavit dům, který budou dlouhodobě pronajímat, se jim vyplatí. Je možné, že nouze donutí Čechy, kteří jsou tradičně fixováni na vlastnické bydlení, změnit své představy?
Ukazuje se, že velká část mladé generace nebude mít na to, aby si zabezpečila vlastnické bydlení. Z toho důvodu se začínají developeři připravovat na výstavbu nájemního bydlení s tím, že to samozřejmě povede, pokud se nezvýší nabídka, i k poměrně rychlému růstu nájmů.
Může to ovlivňovat také i demografický vývoj a nové sociální návyky. Na jednu stranu se snižuje počet narozených dětí, a to se projeví v oblasti poptávky po bytech s časovým zpožděním 20ti až 30ti let. Na druhou stranu dochází ke změně v sociálním soužití. Ukazuje se, že se začínají objevovat nové převažující formy žití a to je tzv. single. Jestliže se zvyšuje počet osob žijících single, zvyšuje se i poptávka po bydlení.
Podíl domácností, které za jídlo vydají více než 40 % svých příjmů, vzrostl v roce 2025 meziročně z 6 na 8 %. Češi během Fialovy vlády začali více šetřit na jídle, ukázal průzkum společnosti Edenred. Co s tím může udělat Babišova vláda?
Ano, bohužel za Fialovy vlády docházelo k růstu nezbytných životních nákladů, které jsou spojené především se stravováním, ale i s náklady na bydlení. Ukazuje se, že velká část obyvatelstva musela začít šetřit. Na jednu stranu je to pozitivní krok, že se zbytečně nevyhazuje jídlo, na druhou stranu to samozřejmě snižuje efektivnost českých producentů potravin, protože jak lidé šetří, tak potom méně tyto potraviny nakupují.
Babišova vláda může změnit v některých případech DPH, například u nápojů, což může taktéž pozitivně vést k dílčímu, byť nepatrnému, snížení inflace a mohla by přistoupit k určení několika základních položek potravin, kde bude DPH ještě dále snížena. Nebude pouze jedna sazba u této snížené sazby, ale může se vytvořit pro základní potraviny další sazba.
Francie bude obesílat 29leté ženy a muže dopisem, ve kterém je bude povzbuzovat k založení rodiny, dokud ještě mají čas. Je to dobrý způsob, jak zvrátit demografickou krizi?
Nevím, jestli je to ten nejvhodnější způsob, pravděpodobně by to neměli posílat dopisem, ale přes nějaké sociální sítě nebo krátká videa, protože mám obavy, že Francouzi moc ty dopisy číst nebudou, a budou je házet přímo do koše. Koneckonců to není problém jenom Francie, ale je to problém takzvaného vyspělého západu, kde dochází ke snižování porodnosti a mnohde v posledních letech i k poklesu obyvatelstva.
Když bychom si vzali poslední publikované údaje za rok 2024 za Českou republiku, tak se narodilo 84 602 dětí a zemřelých bylo 112 211. To znamená, že je rozdíl cca 26 tisíc lidí. V loňském roce se narodilo ještě méně dětí, zatím podle předběžných odhadů je to 77 tisíc, a je to úplně nejnižší počet dětí narozených v České republice od doby Marie Terezie, respektive od roku 1785, od kdy se vedou přesné statistiky.
Postup by měl být jiný, protože dneska se v podstatě mládež setkává více méně na sociálních sítích. Podle řady průzkumu nedochází ani k těm „kontaktům“, které potom vedou k početí dítěte. Počet těchto „kontaktů“ se poměrně rapidně snižuje oproti například počtu obdobných „kontaktů“ před 30-40 lety. S trochou nadsázky si přeji, aby nenastala doba, kdy umělá inteligence vytlačuje inteligenci mnohých, aby umělé oplodňování nevytlačilo vlastně přirozený vztah a styk, který vede potom k početí.
Myslím si, že tyto kampaně (třeba ve Francii) těžko mohou zvrátit demografickou krizi. Spíš by se mělo začít jinde, a to je přenést zpět sociální kontakty do fyzických kontaktů, a ne je přenášet jenom na sociální sítě. Sociální sítě nebudou schopny oplodňovat (zatím tedy) ženy a ani nebudou schopny plodit za muže potomky.
Volkswagen hodlá do konce roku 2028 snížit náklady o dvacet procent. Úsporná opatření se budou týkat všech značek včetně Škody. Může dojít i k zavírání továren. Volkswagen již dříve oznámil, že do roku 2030 může v koncernu zaniknout až 35 tisíc pracovních míst. Může se Volkswagen z krize prošetřit?
Fatální problémy, do kterých se dostává automobilový průmysl v Evropě, zvláště pak v Německu a částečně i v České republice, je způsobený Green Dealem a snahou za každou cenu přejít k elektromobilitě a omezit spalovací motory. U této doktríny, která je dána Evropskou unií různými direktivami, víme, že už před zhruba 12-13 lety vedla k tomu, že automobilky podváděly, aby naplnily emisní limity. V současné době se ukazuje, že elektromobilita vůbec nesnižuje emise, že naopak výroba elektromobilů je spojena s vyššími emisními náklady, než je to u spalovacích motorů, a likvidace baterií je spojena samozřejmě taktéž s tvořením emisí.
Dá se očekávat, že politika, která vytáhla z kapes automobilek desítky miliard eur v podobě různých „výzkumů“, investic a tak dále, se může projevit tak, že dojde k zavírání továren. V minulém roce už bylo propuštěno, podle některých údajů, až 55 tisíc zaměstnanců automobilového průmyslu, respektive i navazujícího průmyslu jenom v Německu. Dá se očekávat, že do roku 2030 se tento počet zaměstnanců dále rapidně sníží, možná ještě o víc než těch 35 tisíc míst, se kterými počítá Volkswagen.
V současné době jsou automobilky zatíženy těmi dřívějšími investičními výdaji takovým způsobem, že je jen velmi těžce splácí. Začíná se to projevovat v tom, že roste cena automobilů, a to nejenom elektromobilů, které když přestanou být dotovány, tak je po nich nižší poptávka, ale i automobilů se spalovacími motory.
Kdo je viníkem slábnutí evropského automobilového průmyslu?
Tady je jednoduchá odpověď. Evropská unie a Evropská komise. Viníkem jsou fantasmagorické plány spojené s Green Dealem, s elektromobilitou, která je naoktrojována bez toho, aniž by byly vyřešeny mnohé otázky týkající se samotné bezpečnosti elektromobilů např v garážích. Bez toho, aniž by se vědělo, jakým způsobem se bude zasahovat, když dojde ke vznícení elektromobilů. Bez toho, aniž by byly dostatečně rozšířené kapacity dobíjecích sítí v rámci celého evropského kontinentu. Notabene to není vyřešeno ani v Německu a tím méně v České republice. Takže ideologický program Green Deal může za slábnutí a ztrátu konkurenceschopnosti evropského automobilového průmyslu.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.