Slovensko odjíždí z olympijského turnaje v Miláně bez medaile. Obhajoba bronzu z Pekingu nevyšla a duel o třetí místo proti Finsku skončil jednoznačným výsledkem 1:6. Porážka ale nezůstala jen sportovním tématem. V českém prostředí se okamžitě objevily reakce, které přesahují hokejové mantinely.
Místo aby porážka našich sousedů, často stále označovaných za bratry, zůstala čistě sportovní záležitostí, znovu se ukazuje, že u některých přetrvává jistá pachuť z posledních let – napětí mezi vládami, rozdílné postoje k zahraniční politice i výhrady vůči krokům slovenské vlády, především premiéra Roberta Fica.
Mezi těmi, kteří porážku Slováků přivítali, byl i bývalý řeporyjský starosta Pavel Novotný. „Myslím, že každý slušný člověk uvítal, že Slováci odjeli z olympiády s bramborou,“ napsal na sociální síti X.
Následně výsledek spojil s účastí hráčů působících v ruské KHL a s tím, jak podle něj Slovensko pracuje se svou historickou minulostí, konkrétně s odkazem Slovenského národního povstání: „Za akceptování hráčů z KHL by mělo být Slovenskem opovrhováno ještě dlouho po olympiádě. Když k tomu připočtu, že nespunktovat narychlo SNP, jsou dnes originál bráni jako stát osy, je otázkou, zda mají vůbec na olympiádě co dělat,“ pokračoval.
„Kdo držel v ruce nějakou slovenskou učebnici dějepisu, musí mi dát za pravdu. Hokejové Slovensko má klečet na hrachu, a ne se srát do bojů o medaile,“ vyjevil Pavel Novotný.
Jedna z reakcí na sociálních sítích připomněla výrok slovenského obránce Martina Gernáta k válce na Ukrajině a k fungování médií: „I Ukrajina útočí na Rusko. A to se tady v novinách nedozvíme. Propaganda je všude, v každé zemi má stát určené, co se bude pouštět do médií,“ nechal se slyšet hokejista.
Podle uživatele vystupujícího jako Dingo, který jeho výrok sdílel uvedl, takové postoje vysvětlují, proč část české veřejnosti slovenskému týmu sportovní nezdar nepřála. „Jak někdo tohle dokáže vymyslet? No, tak teď Martin může ruským kamarádům z Jaroslavli dovézt bramboru a můžou se na ní spolu dívat, jak klíčí. A Slováci se diví, že si před nimi odplivneme. S tímhle tedy bratr nejsem. Nikdo z nich to extra neodsuzoval, furt to byli ‚jejich hoši‘,“ vyčetl slovenským sportovcům.
Bývalý poradce Markéty Adamové Pekarové Václav Ágh připomněl Gernátovy výroky o KHL, o zámoří i jeho tvrzení, že „Ukrajina útočí na Rusko“, a k situaci v zápase dodal: „Podklouznutí slovenského obránce Gernáta před gólem Finů je karma.“
Radost z neúspěchu slovenského týmu neskrýval ani lékař Lukáš Korbel. „Lhal bych, kdybych tvrdil, že mi to neudělalo radost,“ napsal k zápasu o třetí místo. „Slováci, kteří mají v týmu hráče z ruské KHL, dostali klepec. Nic zásadního a život zachraňujícího, ale potěší,“ dodal v dalším komentáři.
Odlišný názor nabídl hokejový komentátor Vojtěch Tůma, jenž se dlouhodobě věnuje evropským soutěžím i NHL. „Ta válka, která tu probíhá mezi Čechy a Slováky, mi přijde úplně neuvěřitelná, to je jako děti na základní škole,“ napsal. A vyjádřil se i k často zmiňovanému argumentu o hráčích působících v ruské KHL: „Nominace hráčů z KHL se tohle vůbec netýká, tam si myslím, že je to jasné. Lidé, kterým se to nelíbí, tak Slovensku nefandí. Tečka.“
Nelíbí se mu, že se debata rychle mění v urážky, a dodal i výtku směrem k české části publika: „Češi hned nemusí po jednom prohraném zápase Slovenska úplně shodit celý jejich výkon na turnaji. To nemá s objektivním hodnocením nic společného, to je čistá nenávist a výsměch. Slovensko hrálo dobře a hrají o medaile jen díky svým výkonům. Nikdo jim to nedal zadarmo,“ zdůraznil.
Zároveň se Vojtěch Tůma dotkl i často zmiňovaného „česko-slovenského bratrství“, který podle dávno odvál čas: „A k tomu našemu bratrství, bratia a všechno tohle… Nic takového už dávno neexistuje, a jestli ano, tak pouze mezi staršími lidmi, kteří se narodili v Československu a hlavně mezi lidmi, kteří nevidí ty zvěrstva na sociálních sítích.“
„Pokud Čech přeje Slovensku a Slovák přeje Česku, je to v pořádku, a pokud ne, tak je to taky v pořádku. U toho bych ale skončil, nemusíme se mezi sebou urážet. Všem normálním Čechům a Slovákům respekt,“ zakončil své vyjádření.
