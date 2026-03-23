ČEZ: Světový den vody - pochod z Ohníče po tělese labského přivaděče neměl chybu

Většina z nich rovněž absolvovala 6,5 km dlouhý pochod z vlakové stanice v Ohníči, přičemž kopírovali v zemi ukrytý labský přivaděč vody. Někteří si přitom zopakovali loňský výšlap, kdy se infocentrum připojilo v rámci Skupiny ČEZ k oslavám dne vody vůbec poprvé. Kromě zájemců o industriální a hlavně pěší turistiku, kteří se o pochodu dozvěděli díky různým médiím a internetu, byli na pochod pozváni studenti a pedagogové z UJEP Ústí nad Labem a návštěvníci Domova dětí a mládeže v Bílině či Střediska volného času v Mostě.
„V loňském roce se nám tato turisticko-vzdělávací akce velmi povedla. Všem zúčastněným se líbilo spojení příjemné procházky s připomenutím toho, jak je voda pro nás všechny důležitá, a to nejen v energetice. Děti motivovala i odměna, kterou obdržely v infocentru po splnění všech úkolů, jež na ně cestou čekaly. I nyní proto byly na přibližně 6,5 km dlouhé trase ukryté otázky na téma vody, obnovitelných zdrojů, energetiky a ekologie. O historii elektrárny a výrobě pohovořil její ředitel Miroslav Svoboda a speciálně studentům UJEP v Ústí nad Labem se věnoval Richard Seydl, vedoucí odboru chemické režimy, takže pro ně byl pochod i jakýmsi odborným seminářem. V infocentru pak všichni účastníci opět obdrželi zlatou čokoládovou medaili za účast. Výstup na rozhlednu byl samozřejmostí, čekající si mezitím mohli prohlédnout naši expozici. Pro ty menší jsme v předstihu připravili i tvůrčí velikonoční dílničky,“ shrnula průběh akce Zdena Zolotarjov, průvodkyně Infocentra Skupiny ČEZ v Elektrárně Ledvice. Neopomněla se zmínit také o tom, že loni cestou objevená výborná vesnická cukrárna se stala jedním z dílčích cílů i letos.
Pevné jádro nejpočetnější skupiny pochodníků tvořili hlavně rodiče s dětmi. Samostatně pak postupovala skupina z UJEP v čele Richardem Seydlem, vedoucím odboru chemické režimy Elektrárny Ledvice. Společně probírali technické informace o přivaděči a elektrárně, jak všeobecné, tak i zaměřené právě na její vodní režimy. I jejich putování bylo pojato v soutěžním duchu. „Ptal jsem se na různé věci a oni odpovídali. Docela mne překvapily jejich znalosti, a tak pětici těch, co odpovídali nejlépe, teď za odměnu provedu provozem,“ konstatoval Richard Seydl. Další menší skupinky se pak z časových důvodů takzvaně trhly. Do infocentra tak jako vůbec první dorazili a medaile si převzali Markéta a Pavel Třeštíkovi z Dubí a Jan Roko s Josefem Markem z Teplic. Jak se tato čtveřice shodla, parádní výšlap kopírující naučnou stezku Vodobraní neměl chybu.
Stejného názoru byly i další účastníci pochodu. „Vloni jsme byli v infocentru na výletě s dětmi z příměstského tábora a moc se nám zde líbilo. Takže jsme rádi přijali pozvání na pochod. Byla to hezká a velmi příjemná procházka. Děti plnily různé úkoly a bavilo je to. My dospělí se zase dozvěděli něco nového. Pokud bude, jak se říká, i příště, určitě zase dáme dohromady partu, která se pochodu zúčastní. Teď nás tu je devatenáct,“ řekla Danuše Lískovcová, ředitelka Střediska volného času v Mostě. Podle Lucie Danyi z Domu dětí a mládeže v Bílině si její kolegyně loňský pochod velice pochvalovala: „Proto jsem tu letos s naší výpravou já, abych se přesvědčila, zda měla pravdu. Ano měla, byla to pěkná a zajímavá cesta.“
„Jsem rád, že průvodcovský tým infocentra založil novou tradici, která trochu jiným, ale o to zajímavějším způsobem přibližuje veřejnosti Elektrárnu Ledvice. Labský přivaděč vody byl stavěn ve válečných letech, přičemž v roce 1942 se na jeho realizaci podepsali francouzští váleční zajatci. A musím říct, že precizně, neboť od té doby stále vše funguje tak, jak má. Dosud provedené menší opravy a výměny zařízení jsou oproti celé stavbě doslova prkotinami,“ poznamenal Miroslav Svoboda, ředitel Elektrárny Ledvice, který se vydal na pochod z Ohníče s celou rodinou. Protože se jednalo již o druhý pochod v rámci Světového dne vody, věří, že příští rok se půjde podél v zemi ukrytého tělesa labského přivaděče i potřetí.
Skupina ČEZ veřejnosti připomenula Světový den vody i tradičním dnem otevřených dveří VE Střekov v Ústí nad Labem. Možnost prohlédnout si „od hlavy až k patě“ toto vodní dílo na řece Labi využilo 281 zájemců.
