ČEZ: Světový den vody - pochod z Ohníče po tělese labského přivaděče neměl chybu

23.03.2026 11:59 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Světový den vody si v sobotu připomnělo zhruba 150 návštěvníků Informačního centra Skupiny ČEZ v Elektrárně Ledvice.

ČEZ: Světový den vody - pochod z Ohníče po tělese labského přivaděče neměl chybu
Foto: ČEZ
Popisek: Logo ČEZ

Většina z nich rovněž absolvovala 6,5 km dlouhý pochod z vlakové stanice v Ohníči, přičemž kopírovali v zemi ukrytý labský přivaděč vody. Někteří si přitom zopakovali loňský výšlap, kdy se infocentrum připojilo v rámci Skupiny ČEZ k oslavám dne vody vůbec poprvé. Kromě zájemců o industriální a hlavně pěší turistiku, kteří se o pochodu dozvěděli díky různým médiím a internetu, byli na pochod pozváni studenti a pedagogové z UJEP Ústí nad Labem a návštěvníci Domova dětí a mládeže v Bílině či Střediska volného času v Mostě.

„V loňském roce se nám tato turisticko-vzdělávací akce velmi povedla. Všem zúčastněným se líbilo spojení příjemné procházky s připomenutím toho, jak je voda pro nás všechny důležitá, a to nejen v energetice. Děti motivovala i odměna, kterou obdržely v infocentru po splnění všech úkolů, jež na ně cestou čekaly. I nyní proto byly na přibližně 6,5 km dlouhé trase ukryté otázky na téma vody, obnovitelných zdrojů, energetiky a ekologie. O historii elektrárny a výrobě pohovořil její ředitel Miroslav Svoboda a speciálně studentům UJEP v Ústí nad Labem se věnoval Richard Seydl, vedoucí odboru chemické režimy, takže pro ně byl pochod i jakýmsi odborným seminářem. V infocentru pak všichni účastníci opět obdrželi zlatou čokoládovou medaili za účast. Výstup na rozhlednu byl samozřejmostí, čekající si mezitím mohli prohlédnout naši expozici. Pro ty menší jsme v předstihu připravili i tvůrčí velikonoční dílničky,“ shrnula průběh akce Zdena Zolotarjov, průvodkyně Infocentra Skupiny ČEZ v Elektrárně Ledvice. Neopomněla se zmínit také o tom, že loni cestou objevená výborná vesnická cukrárna se stala jedním z dílčích cílů i letos.

Anketa

Jak vnímáte demonstraci Milionu chvilek na Letné?

0%
100%
0%
hlasovalo: 1 lidí

Pevné jádro nejpočetnější skupiny pochodníků tvořili hlavně rodiče s dětmi. Samostatně pak postupovala skupina z UJEP v čele Richardem Seydlem, vedoucím odboru chemické režimy Elektrárny Ledvice. Společně probírali technické informace o přivaděči a elektrárně, jak všeobecné, tak i zaměřené právě na její vodní režimy. I jejich putování bylo pojato v soutěžním duchu. „Ptal jsem se na různé věci a oni odpovídali. Docela mne překvapily jejich znalosti, a tak pětici těch, co odpovídali nejlépe, teď za odměnu provedu provozem,“ konstatoval Richard Seydl. Další menší skupinky se pak z časových důvodů takzvaně trhly. Do infocentra tak jako vůbec první dorazili a medaile si převzali Markéta a Pavel Třeštíkovi z Dubí a Jan Roko s Josefem Markem z Teplic. Jak se tato čtveřice shodla, parádní výšlap kopírující naučnou stezku Vodobraní neměl chybu.

Stejného názoru byly i další účastníci pochodu. „Vloni jsme byli v infocentru na výletě s dětmi z příměstského tábora a moc se nám zde líbilo. Takže jsme rádi přijali pozvání na pochod. Byla to hezká a velmi příjemná procházka. Děti plnily různé úkoly a bavilo je to. My dospělí se zase dozvěděli něco nového. Pokud bude, jak se říká, i příště, určitě zase dáme dohromady partu, která se pochodu zúčastní. Teď nás tu je devatenáct,“ řekla Danuše Lískovcová, ředitelka Střediska volného času v Mostě. Podle Lucie Danyi z Domu dětí a mládeže v Bílině si její kolegyně loňský pochod velice pochvalovala: „Proto jsem tu letos s naší výpravou já, abych se přesvědčila, zda měla pravdu. Ano měla, byla to pěkná a zajímavá cesta.“

„Jsem rád, že průvodcovský tým infocentra založil novou tradici, která trochu jiným, ale o to zajímavějším způsobem přibližuje veřejnosti Elektrárnu Ledvice. Labský přivaděč vody byl stavěn ve válečných letech, přičemž v roce 1942 se na jeho realizaci podepsali francouzští váleční zajatci. A musím říct, že precizně, neboť od té doby stále vše funguje tak, jak má. Dosud provedené menší opravy a výměny zařízení jsou oproti celé stavbě doslova prkotinami,“ poznamenal Miroslav Svoboda, ředitel Elektrárny Ledvice, který se vydal na pochod z Ohníče s celou rodinou. Protože se jednalo již o druhý pochod v rámci Světového dne vody, věří, že příští rok se půjde podél v zemi ukrytého tělesa labského přivaděče i potřetí.

Skupina ČEZ veřejnosti připomenula Světový den vody i tradičním dnem otevřených dveří VE Střekov v Ústí nad Labem. Možnost prohlédnout si „od hlavy až k patě“ toto vodní dílo na řece Labi využilo 281 zájemců.

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

ČEZ , kampaň , voda , TZ

JUDr. Jindřich Rajchl byl položen dotaz

Myslíte, že lze srovnávat Putina a Pavla?

Že lze srovnávat Rusko a nás? Je podle vás v Rusku demokracie a lze tam svobodně vyjádřit svůj názor? Je fakt, že to se svobodou názoru i u nás pokulhává na jednu nohu, ale pořád tu podle mě svoboda je, jen se bohužel moc netoleruje jiný názor, ale to způsobujete hlavně vy politici, nemyslíte? Ať je...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

ČEZ: Světový den vody - pochod z Ohníče po tělese labského přivaděče neměl chybu

11:59 ČEZ: Světový den vody - pochod z Ohníče po tělese labského přivaděče neměl chybu

Světový den vody si v sobotu připomnělo zhruba 150 návštěvníků Informačního centra Skupiny ČEZ v Ele…