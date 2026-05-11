Ferčíková Konečná (Zelení): Navrhla jsem protiusnesení

11.05.2026 17:17 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k jednání Poslaneké sněmovny o sjezdu Sudetoněmeckého landsmanšaftu v Brně.

Na půdě Sněmovny probíhá polarizující debata, která bude pokračovat i tento týden. Hnutí SPD s podporou koalice předložilo návrh usnesení, které se snaží zabránit festivalu Meeting Brno a napadá proces usmíření. Jako předkladatelka jsem proti tomuto pokusu o vzkříšení politiky strachu navrhla protiusnesení.

Zatímco SPD společně s Motoristy a části ANO zneužívají historii k vytváření nepřítele a polarizaci společnosti, my varujeme, že tato diskuse vede k poškození kredibility Česka v zahraničí. Média si již začala všímat nebezpečného trendu. Rakouský Der Standard či německý Frankfurter Allgemeine Zeitung varují, že tato útočná rétorika vrací Česko o desítky let zpět a paradoxně nahrává skutečným revizionistům z AfD.

Podle bruselského Politico podléhá Česko vlně populismu, která může ohrozit soudržnost středoevropského prostoru. Zmiňují, že "pokusy o omezování občanských aktivit typu Meeting Brno jsou v rozporu s evropskými hodnotami svobody shromažďování."

Můj návrh nabízí jinou cestu: cestu politické vyspělosti. Jasně v něm potvrzujeme platnost Benešových dekretů a právní jistotu, ale zároveň vyzdvihujeme účast Wintonových dětí jako symbol vítězství lidskosti nad tragédií. Odmítám, aby se z dějin dělala zbraň populistů a extremistů. Suverénní stát se totiž dialogu nebojí – suverénní stát ho vede s hlavou vztyčenou.

A mimochodem, právě SPD zve představitele krajně pravicové AfD jako řečníky na své meetingy. Nebezpečí vlivu extrémní německé pravice v Česku je, ale stojí za ním SPD a hajlující zmocněnci a ne lidé z Meeting Brno, kteří chtějí smíření a dialog.

Mgr. Irena Ferčíková Konečná, Ph.D.

  • SZ
  • poslankyně
