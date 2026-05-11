Krutílek (ODS): Proti regulaci VPN budu tvrdě bojovat

Můžu vás ujistit, že proti regulaci VPN budu tvrdě bojovat!
Podobné úvahy je nutné utnout už v zárodku. EU se nemůže chovat jako Čína a Rusko a vymýšlet způsoby, jak lidem zakázat VPNky, které jsou používány k šifrovanému a bezpečnějšímu používání internetu.
V Evropském parlamentu jsem již podnikl první kroky, jak se tomuto nebezpečnému nesmyslu postavit. Chci, aby se to projednávalo na plénu parlamentu, a zároveň chci spolu s dalšími europoslanci jasné vysvětlení Komise, co tímto plánem vlastně sleduje.
Za sebe říkám - zákaz nebo omezení VPN rozhodně nedopustím.
