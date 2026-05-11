Krutílek (ODS): Proti regulaci VPN budu tvrdě bojovat

11.05.2026 16:15 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k regulaci VPN.

Foto: Archiv Ondřeje Krutílka
Popisek: Ondřej Krutílek

Můžu vás ujistit, že proti regulaci VPN budu tvrdě bojovat!

Podobné úvahy je nutné utnout už v zárodku. EU se nemůže chovat jako Čína a Rusko a vymýšlet způsoby, jak lidem zakázat VPNky, které jsou používány k šifrovanému a bezpečnějšímu používání internetu.

V Evropském parlamentu jsem již podnikl první kroky, jak se tomuto nebezpečnému nesmyslu postavit. Chci, aby se to projednávalo na plénu parlamentu, a zároveň chci spolu s dalšími europoslanci jasné vysvětlení Komise, co tímto plánem vlastně sleduje.

Za sebe říkám - zákaz nebo omezení VPN rozhodně nedopustím.

Mgr. Ondřej Krutílek

  • ODS
  • europoslanec
Článek obsahuje štítky

EU , ODS , Krutílek

