České dráhy posílí dopravu na Pochod Praha – Prčice, nabídnou speciální celodenní jízdenku

Pro účastníky akce ČD vypraví speciální vlaky, posílí pravidelné dálkové i regionální spoje a zajistí mimořádná zastavení odpoledních dálkových vlaků v Heřmaničkách. Jízdní řády posilových vlaků jsou již zanesené do vyhledávačů spojení. České dráhy nabídnou speciální „Celodenní jízdenku – region Středočeský / Prčice“ za 219 Kč, která bude platit v den pochodu ve 2. třídě všech vlaků ČD v širší oblasti Středočeského kraje a navíc také v úseku z Tábora do Milevska.
Mimořádné vlaky na pochod Praha – Prčice
Před startem pochodu a po jeho závěru vypraví České dráhy pro účastníky mimořádné spěšné vlaky. Z Prahy hl.n. směrem do Tábora pojedou v 5:16, 6:16 a 7:16. Na spoji v 5:16 bude nasazený třívozový RegioPanter, vlaky v 6:16 a 7:16 zajistí tři spojené třívozové RegioPantery. Z Heřmaniček zpět do Prahy pojedou mimořádné vlaky v 18:38, 19:38 a 20:38, na kterých pojedou dva až tři spojené RegioPantery. Společně se spoji linky R17 tak bude v úseku Heřmaničky – Praha v čase cca 18:00 – 21:00 zajištěn cca 30minutový interval.
Pro cestu na pochod budou cestující moci použít také mimořádně zavedené vlaky s odjezdy v 04:50 z Prahy-Libně přes Benešov do Sedlčan, v 5:43 z Prahy hl.n. do Benešova (pokračuje jako pravidelný vlak až do Tábora), v 8:32 z Benešova do Olbramovic (pokračuje jako pravidelný vlak až do Tábora) a také v 7:46 a 9:01 z Benešova u Prahy do Tábora. V opačném směru rozšíří nabídku spojení spěšný vlak v 7:40 z Tábora do Benešova a vlak v 7:24 z Olbramovic do Benešova (přímý osobní vlak z Tábora).
Pro cestu zpět z pochodu zajistí České dráhy také kyvadlové osobní vlaky z Heřmaniček do Benešova u Prahy, na které budou navazovat příměstské osobní vlaky dále ve směru do Prahy. Tyto posilové vlaky budou z Heřmaniček odjíždět v 15:38, 16:38 a 17:58 a budou zastavovat také ve Voticích, Olbramovicích a Bystřici u Benešova. Odpoledne pojedou také posilové vlaky z Heřmaniček do Tábora, které zastaví ve Střezimíři. Tyto vlaky pojedou z Heřmaniček v 16:22, 17:22 a 18:14.
Ve směru do Prahy bude možné jet také večerním spojem s odjezdem z Heřmaniček ve 22:20. Tento vlak pojede jako přímý spoj z Tábora (odj. ve 21:41) až do Prahy hl.n. (příj. ve 23:09)
Posilové vozy v pravidelných vlacích
České dráhy očekávají, že na pochod tradičně pojede vlakem velké množství účastníků. Proto zařadí do vlaků linek R17 Vltava / Lužnice (Praha – České Budějovice / České Velenice) a Ex7 Jižní expres Praha – České Budějovice / Linec mimořádné posilové vozy, které výrazně zvýší kapacitu těchto vlaků. Některé ranní vlaky, např. EC 331 Jižní expres, budou mít až jedenáct vozů, kapacita odpoledních spojů bude zesílena zpravidla na devět vozů. Větší posílení již z technologických důvodů není možné. Do posilových vozů nebude možné si zarezervovat místo k sezení. Cestujícím bez místenek doporučujeme u ranních vlaků z Prahy v 6:21, 6:46 a 7:46 použít posilové vozy, protože pravidelné vozy jsou zamístenkované.
Posílené budou také vybrané spoje linky S9 z Prahy do Benešova u Prahy, a také regionální vlaky z Benešova u Prahy do Sedlčan, z Tábora do Milevska a z Prahy přes Vrané nad Vltavou do Týnce nad Sázavou. Větší kapacitu osobních vlaků mezi Olbramovicemi a Táborem zajistí jednotky RegioPanter, které zde nahradí soupravy RegioSpider.
Mimořádná zastavení rychlíků ve stanicích Heřmaničky
V souvislosti s pochodem budou odpolední dálkové vlaky linky R17 Vltava / Lužnice mezi Prahou a Českými Budějovicemi mimořádně zastavovat ve stanici Heřmaničky. Sem budou výletníci přijíždět po ukončení pochodu kyvadlovou autobusovou linkou z cíle pochodu v Prčici. V Heřmaničkách zastaví rychlíky s odjezdy směrem do Prahy každou hodinu mezi 14:15 a 21:15 a ve směru do Českých Budějovic ve 14:45, 15:45, 16:45, 17:45, 18:45, 19:45 a 21:45.
Kyvadlová autobusová doprava Prčice – Heřmaničky
V sobotu 16. května odpoledne bude zajištěna za úplatu smluvní kyvadlová autobusová doprava z Prčice k železniční zastávce Heřmaničky. Interval mezi spoji bude záviset na počtu cestujících. Autobusy by měly jezdit až do cca 21 hodin. Detailní informace od pořadatele jsou na internetové stránce www.praha-prcice.cz.
Přeprava kol na Pochod Praha – Prčice
Pochod Praha – Prčice zahrnuje také několik cyklotras, které vedou do Prčice z Prahy, Milevska a Tábora. Cyklotrasa z Prahy je vedena jako jednosměrná, cyklotrasy z Milevska a z Tábora jsou okružní. Cyklisty upozorňujeme, že v Jižních expresech (linka Ex7) mezi Prahou, Táborem a Českými Budějovicemi a rychlících R 320 – 323 Silva Nortica je povolena přeprava jízdních kol pouze s povinnou rezervací místa pro jízdní kolo, v rychlících linky R17 Vltava / Lužnice z Prahy do Českých Budějovic, resp. Českých Velenic jsou místenky doporučené. Cestujícím s jízdním kolem doporučujeme, aby při návratu do Prahy využili posilové spěšné a pravidelné osobní vlaky, které zajistí nízkopodlažní vozidla, případně dojeli na kole do Benešova a zde nastoupili do pravidelných osobních vlaků linky S9 směrem do Prahy.
Celodenní jízdenka region Středočeský / Prčice
Účastníkům pochodu doporučujeme využít přednostně „Celodenní jízdenku region Středočeský / Prčice“ za 219 Kč pro jednoho cestujícího. Tato jednodenní síťová jízdenka s prvním dnem platnosti v sobotu 16. května 2026 bude platit do 02:00 hod. v neděli 17. května 2026 ve 2. vozové třídě všech vlaků ČD ve vymezeném obvodu. Územní platnost je shodná s Celodenní jízdenkou region Středočeský a navíc je možné tuto jízdenku využít také v úseku Tábor – Milevsko a zpět.
Tyto jízdenky je možné zakoupit v předprodeji v e-shopu, v mobilní aplikaci Můj vlak, u pokladních přepážek ČD a ve vybraných jízdenkových automatech ČD. V sobotu 16. května je budou prodávat také průvodčí přímo ve vlacích (po nástupu v obsazené stanici standardně s manipulační přirážkou). Prodej těchto jízdenek bude ukončen v sobotu ve 12:00 hod. Nárok na slevu se při zakupování ani kontrole jízdních dokladů neprokazuje.
S touto jízdenkou se účastníci pochodu dostanou na místa startů nejen z Prahy, ale i z ostatních míst Středočeského kraje a blízkého okolí, přičemž jízdenka platí také pro cestu zpět. Cestující z jiných regionů si mohou zakoupit jízdenku ze své nástupní stanice do první stanice, odkud platí „Celodenní jízdenka – region Středočeský / Prčice“, a pro další cestu navázat touto jízdenkou. Detailní informace jsou zde.
V souvislosti s konáním dálkového pochodu Praha – Prčice budou také dne 16. května 2026 uznávány ve vlacích linky R17 v úseku Praha hl. n. – Heřmaničky jízdenky Pražské integrované dopravy (PID).
