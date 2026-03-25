ČEZ: Velikonoční trhy opět pomohly, chráněné dílny si odvezly 11 700 korun

Zaměstnanci i návštěvníci mohli během celého dne nakupovat ručně vyráběné výrobky s velikonoční tematikou a podpořit tak klienty chráněných dílen. Celkový výtěžek letošních trhů činí krásných 11 700 korun.
Po chodbách centrály panoval od rána čilý ruch. Velikonočně vyzdobené stolky přilákaly desítky zájemců, kteří neodcházeli s prázdnou. Nabídka byla tradičně pestrá, kraslice, zajíčci, slepičky, svícny, věnce, textilní výrobky, aromalampy i různé dobroty. Nákup tak udělal radost nejen kupujícím, ale zároveň pomohl lidem, kteří svou prací v chráněných dílnách překonávají životní překážky.
Čtyři chráněné dílny, Daneta, Centrum Pestalozziho, Sdružení For Impact a Camellus, si během jediného dne vydělaly 11 700 korun.
Královéhradecká Daneta zajišťuje práci lidem s postižením, neslyšícím, nevidomým, lidem s pooperačními a poúrazovými trvalými následky, pro něž je možnost pracovního uplatnění na běžném trhu práce mnohdy minimální. Na trzích si dílna vydělala 4200 Kč.
Centrum J. J. Pestalozziho z Chrudimi poskytuje poradenské, vzdělávací a sociální služby ohroženým nebo znevýhodněným skupinám. Cílem všech poskytovaných služeb je řešení akutní krizové situace dětí a mladých lidí v regionu, integrace klientů zpět do společnosti, vytvoření záchytné sítě s nabídkou víceúrovňového systému sociální pomoci pro oběti domácího násilí, právní pomoc všem cílovým klientům a prevence sociálněpatologických jevů. Částka z trhů se vyšplhala na 5300 Kč.
Nezisková organizace For Impact se zabývá prodejem výrobků chráněných dílen. Pro své klienty přiveze 1200 korun.
Camellus je součástí sociálního podniku Emedis, který vytváří důstojná pracovní místa pro osoby se zdravotním postižením a podporuje jejich zapojení do běžného pracovního života. Výroba sirupů probíhá v Červeném Kostelci, kde firma využívá převážně lokální suroviny. Produkty vznikají pečlivou ruční prací, každý lístek byliny i každá láhev projde několikrát rukama zaměstnanců. Camellus tak propojuje kvalitní lokální výrobu s výrazným sociálním přesahem. Na hradeckých trzích si vydělali 1000 korun.
Trhy opět potvrdily, že i malé nákupy mohou mít velký význam. Zaměstnanci ČEZ svou účastí a podporou pomohli místním organizacím, jejichž práce má zásadní dopad na životy lidí se zdravotním či sociálním znevýhodněním.
