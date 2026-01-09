Hřib (Piráti): Podpoříme Víta Rakušana

Ve vedení Poslanecké sněmovny potřebujeme mít zástupce demokratické, hodnotově ukotvené politiky. Politiky, kteří ctí ústavu a parlamentní zvyklosti, a zároveň jednají tak, aby se za sebe Česko teď, ani při pohledu zpět, nemuselo stydět. Právě to je v dnešní době mimořádně důležité.
Vít Rakušan nám představil svou vizi, se kterou do funkce místopředsedy Sněmovny kandiduje, a my věříme, že je pro tuto roli vhodným kandidátem. Proto ho Piráti ve volbě podpoří.
V zásadních věcech dokážeme napříč demokratickými stranami najít shodu. Teď není čas hrát si na stranickou konkurenci, ale společně hájit fungování demokratických institucí.
