Hřib (Piráti): Podpoříme Víta Rakušana

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu ke kandidatuře Víta Rakušana na post místopředsedy Poslanecké sněmovny.

Ve vedení Poslanecké sněmovny potřebujeme mít zástupce demokratické, hodnotově ukotvené politiky. Politiky, kteří ctí ústavu a parlamentní zvyklosti, a zároveň jednají tak, aby se za sebe Česko teď, ani při pohledu zpět, nemuselo stydět. Právě to je v dnešní době mimořádně důležité.

Vít Rakušan nám představil svou vizi, se kterou do funkce místopředsedy Sněmovny kandiduje, a my věříme, že je pro tuto roli vhodným kandidátem. Proto ho Piráti ve volbě podpoří.

V zásadních věcech dokážeme napříč demokratickými stranami najít shodu. Teď není čas hrát si na stranickou konkurenci, ale společně hájit fungování demokratických institucí.

