Vyoral k ukrajinské aktivistce: „Nikdo ji tu nedrží“

09.01.2026 16:17 | Rozhovor
autor: Karel Šebesta

PÁTEČNÍ ZÚČTOVÁNÍ TOMÁŠE VYORALA Pokud má ukrajinská aktivistka Anastasia Sihnaievska pocit, že se z Česka stává ruský satelit, řešení je podle komentátora Tomáše Vyorala jednoduché. „Nikdo ji tady přece nedrží, chce-li, nechť táhne, odkud přišla,“ říká. Ale věnuje se také Trumpovi a Venezuele a sabotáži v Berlíně.

Foto: Archiv Tomáše Vyorala
Popisek: Komentátor Tomáš Vyoral

O víkendu jsme tu měli zase jeden precedent v oblasti mezinárodního práva. Evidentně je možné přiletět s vrtulníky, sebrat v cizí zemi prezidenta, odvést si ho domů a tam ho soudit za to, co uznáte za vhodné. Jak vy se stavíte k únosu Nicoláse Madura? Jste překvapen, pobouřen či pobaven?

Stavím se k tomu, jako k bezprecedentnímu narušení suverénního státu. Akt agrese, vyhrožování, vměšování, terorismu? Opět jsme svědky oněch dvojích metrů, které současní lepševici vyznávají. Sic je v čele USA jejich toho času nenáviděný Trump, tak jsem nezaznamenal žádné pohoršení nad tímto bezprecedentním činem svévolné agrese USA vůči Venezuele. Všichni ti ujančení a ukvičení politici a mediální pologramoti středního proudu, kteří v rámci levného hrdinství ostrakizují ruskou agresi, nyní mlčí a jeleni se pasou. A to navíc Trump a jeho administrativa už ani nezastírá, že jedním z hlavních důvodů toho všeho je přístup USA k venezuelské ropě. Neříkám, že jde o hlavní důvod, protože to logicky nevím. Ale na drogové kartely se zatím tak nějak zapomnělo. Holt věky věků od dávnověku platí stále a pořád právo silnějšího. A velmoci si vždy budou dělat, co si zamanou – neb slovy klasika nemají žádné přátele, ale jen své zájmy. Mimochodem opět se vracím k tomu, že kdyby Trump nebyl v zájmu těch za oponou a za zrcadlem, nikdy by nebyl znovu zvolen. A další věc ohledně Madurova únosu ze strany USA, která mě trochu vrtá hlavou, je onen poměrně hladký únos. Alespoň z toho, co jsem zaznamenal. Kdoví zda náhodou nešlo opět o součást nějaké širší akce a dohody vícera světových hráčů. Ono jak známo, pakliže nám nějaké klíčové politické rozhodnutí nebo kroky nedávají smysl, máme pravděpodobně jen nedostatek informací.

A ještě k Trumpovi. Ten se po zákroku proti Madurovi nechal slyšet, že USA „určitě potřebují“ Grónsko. Teď USA trochu ubraly, prý chtějí Grónsko koupit. Už jsem viděl výsměch evropským státům za to, že tak rády podporovaly zásahy USA proti jiným, až se to nakonec otočilo proti nim. Co na snahu získat Grónsko říkáte vy?

Celé to tak trochu připomíná rétoriku Třetí říše. Co se týká Grónska, tak jsou Trumpovy notičky nicméně konzistentní, protože o něm už padala řeč za jeho prvního funkčního období. A mírnění slov je jen standardní Trumpova strategie, kdy nahodí něco ad absurdum, co ostatní nebystré šokuje, a pak sníží požadavky a ve skutečnosti získá to, co měl reálně za lubem. V tomto konkrétním případě třeba koupi onoho Grónska. Tak jako tak USA se, zdá se, pomalu a jistě opět utrhly ze řetězu a začínají šířit demokracii ohněm a mečem a už nejen proti takzvaným teroristům na Blízkém východě. Vypadá to, že pomalu začalo přerozdělování sfér vlivu mezi světovými hráči a těmi, kteří stojí za nimi a nad nimi. USA zavdaly výše zmíněným Madurem poměrně silný precedens k tomu, aby si Čína vyšlápla na Tchaj-wan a aby si Rusko obhájilo Ukrajinu. O akcích připomínajících genocidu, kterou páchají Izraelci na Palestincích pak už ani nemluvě. O tom se ostatně většinou spíše shovívavě mlčí. Jinak myslím, že evropští vazalové a lokajové se svými 107mičkovými IQ, dá-li ještě bůh, zřejmě ani nechápou, že vše, čemu tleskali a vůči čemu podnikali všemožné rektální alpinismy, se tak nějak pomalu otáčí proti nim samotným.

Anastasia Sihnaievska je ukrajinská aktivistka, která žádá, aby bylo zahájeno řízení o její deportaci, pokud by byl ukrajinský velvyslanec Zvaryč prohlášen za osobu non grata. Protože prý nechce žít v „ruském satelitu“. Zatím to nevypadá, že by byl vyslanec prohlášen za osobu non grata. Ale podobných hysterických výzev přibývá, už jsem viděl další ve stylu „přece si tu jejich vládu nenecháme líbit, do ulic!“. Dochází radikálním příznivcům Fialovy vlády až teď, že celé čtyři roky nebude po jejich?

Radikálům to z principu nemůže dojít v zásadě nikdy. Protože jsou natolik zaslepení svým jediným správným viděním světa a svojí jedinou pravdou, že nedokážou kriticky a adekvátně posuzovat situaci. Jak známe, řídí se oním okřídleným: V demokracii máte právo na svůj vlastní názor, ale běda, když je jiný než ten náš. Jinak ze strany aktivistky jde klasicky jen o pouhopouhou pózu a levné hrdinství. Hraničící až s nátlakem. Nikdo ji tady přece nedrží, chce-li, nechť táhne, odkud přišla.

Když jsme tak u věcí, co odpůrce vlády vytáčí, skončil Odbor strategické komunikace státu, tzv. Stratkom, který proslavil Otakar Foltýn. Jak se na ten konec díváte vy?

Primárně tento goebbelsovsky propagandistický odbor, v čele se zeleným bezmozkem nazývajícím část občanů sviněmi a volajícím po kopání příkopů, neměl nikdy ani vzniknout. Tedy chvála bohu, že celá tahle inkvizitorská skvadra končí. Ještě by měli být po právu za svou činnost potrestáni. Stejně jako ti, kteří tento rektální orgán vytvořili a jeho fungování podporovali.

V Berlíně měli výpadek elektřiny. A tentokrát ne kvůli obnovitelným zdrojům, ale kvůli sabotáži ze strany krajní levice. A nějak neslyším žádné pohoršení, jaké by nastalo, kdyby se třeba našla nějaká „ruská stopa“. Čím myslíte, že to je?

Předně zřejmě tím, že onen čin spáchala ta pomyslná strana, která je u současného režimu v zásadě pod jistou shovívavostí. Zadruhé bych byl jako vždy u podobné sabotáže krajně obezřetný, neb nezřídka mohou mít v takových případech smočené prsty, ruce i mnohem více třeba tajné služby. Nic nenaznačuji, ale na nějakou řadovou krajně levicovou skupinu se jedná dle mého o poměrně sofistikovanou sabotáž. Ostatně třeba podobně, jako tomu bylo u teroristického činu spáchaného na Nord Streamu.

Ukrajina (válka na Ukrajině)

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

Uživateli nejlépe hodnocený komentář

Asi to myslela, jako zaplatit, Uživatel se přihlásil ke kodexu Dobré Diskusepouštní_liška , 09.01.2026 17:24:40
Jí zpáteční lístek příjemné dovolené? Tak to ne, hezky za svoje nazpět...

|  5 |  0

