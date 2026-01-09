Vyoral k ukrajinské aktivistce: „Nikdo ji tu nedrží“

O víkendu jsme tu měli zase jeden precedent v oblasti mezinárodního práva. Evidentně je možné přiletět s vrtulníky, sebrat v cizí zemi prezidenta, odvést si ho domů a tam ho soudit za to, co uznáte za vhodné. Jak vy se stavíte k únosu Nicoláse Madura? Jste překvapen, pobouřen či pobaven?
Ohrozil Trump zásahem proti Madurovi mezinárodní právo?
A ještě k Trumpovi. Ten se po zákroku proti Madurovi nechal slyšet, že USA „určitě potřebují“ Grónsko. Teď USA trochu ubraly, prý chtějí Grónsko koupit. Už jsem viděl výsměch evropským státům za to, že tak rády podporovaly zásahy USA proti jiným, až se to nakonec otočilo proti nim. Co na snahu získat Grónsko říkáte vy?
Ohrozil Trump zásahem proti Madurovi mezinárodní právo?
Anastasia Sihnaievska je ukrajinská aktivistka, která žádá, aby bylo zahájeno řízení o její deportaci, pokud by byl ukrajinský velvyslanec Zvaryč prohlášen za osobu non grata. Protože prý nechce žít v „ruském satelitu“. Zatím to nevypadá, že by byl vyslanec prohlášen za osobu non grata. Ale podobných hysterických výzev přibývá, už jsem viděl další ve stylu „přece si tu jejich vládu nenecháme líbit, do ulic!“. Dochází radikálním příznivcům Fialovy vlády až teď, že celé čtyři roky nebude po jejich?
Radikálům to z principu nemůže dojít v zásadě nikdy. Protože jsou natolik zaslepení svým jediným správným viděním světa a svojí jedinou pravdou, že nedokážou kriticky a adekvátně posuzovat situaci. Jak známe, řídí se oním okřídleným: V demokracii máte právo na svůj vlastní názor, ale běda, když je jiný než ten náš. Jinak ze strany aktivistky jde klasicky jen o pouhopouhou pózu a levné hrdinství. Hraničící až s nátlakem. Nikdo ji tady přece nedrží, chce-li, nechť táhne, odkud přišla.
Když jsme tak u věcí, co odpůrce vlády vytáčí, skončil Odbor strategické komunikace státu, tzv. Stratkom, který proslavil Otakar Foltýn. Jak se na ten konec díváte vy?
Primárně tento goebbelsovsky propagandistický odbor, v čele se zeleným bezmozkem nazývajícím část občanů sviněmi a volajícím po kopání příkopů, neměl nikdy ani vzniknout. Tedy chvála bohu, že celá tahle inkvizitorská skvadra končí. Ještě by měli být po právu za svou činnost potrestáni. Stejně jako ti, kteří tento rektální orgán vytvořili a jeho fungování podporovali.
V Berlíně měli výpadek elektřiny. A tentokrát ne kvůli obnovitelným zdrojům, ale kvůli sabotáži ze strany krajní levice. A nějak neslyším žádné pohoršení, jaké by nastalo, kdyby se třeba našla nějaká „ruská stopa“. Čím myslíte, že to je?
Předně zřejmě tím, že onen čin spáchala ta pomyslná strana, která je u současného režimu v zásadě pod jistou shovívavostí. Zadruhé bych byl jako vždy u podobné sabotáže krajně obezřetný, neb nezřídka mohou mít v takových případech smočené prsty, ruce i mnohem více třeba tajné služby. Nic nenaznačuji, ale na nějakou řadovou krajně levicovou skupinu se jedná dle mého o poměrně sofistikovanou sabotáž. Ostatně třeba podobně, jako tomu bylo u teroristického činu spáchaného na Nord Streamu.
