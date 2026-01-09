Lesy ČR: Obnovu Kobylího potoka jsme dokončily

„Po odstranění veškerých betonových opevnění jsme koryto rozvolnili a prodloužili. Dnes je různě hluboké, obložené kamenem a přirozeně meandrující, takže voda zůstává v krajině. Navíc jsme podpořili biodiverzitu,“ řekl Pavel Němčanský, vedoucí Správy toků pro povodí Odry z Lesů ČR. Pro vodomilné rostliny a živočichy vzniklo šest menších tůní, které zachovají hladinu i při nižších průtocích vody v korytě. Na březích také rostou desítky nově vysazených stromů a keřů.
I díky tomuto projektu Lesů ČR v rámci programu Vracíme vodu lesu se krajina lépe přizpůsobí klimatické změně. O dalších obdobných opatřeních podniku se dočtete ZDE.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.