Lesy ČR: Obnovu Kobylího potoka jsme dokončily

09.01.2026 19:28 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Celé jeden a půlkilometrové koryto Kobylího potoka v intravilánu města Bruntál v Moravskoslezském kraji upravily Lesy České republiky. V listopadu skončila druhá etapa prací za 3,7 milionů korun. Obě spolufinancovala Evropská unie a správci toků chystají další bezprostředně za hranicí zastavěného území.

Foto: lesycr.cz
Popisek: Lesy ČR - logo

„Po odstranění veškerých betonových opevnění jsme koryto rozvolnili a prodloužili. Dnes je různě hluboké, obložené kamenem a přirozeně meandrující, takže voda zůstává v krajině. Navíc jsme podpořili biodiverzitu,“ řekl Pavel Němčanský, vedoucí Správy toků pro povodí Odry z Lesů ČR. Pro vodomilné rostliny a živočichy vzniklo šest menších tůní, které zachovají hladinu i při nižších průtocích vody v korytě. Na březích také rostou desítky nově vysazených stromů a keřů.

I díky tomuto projektu Lesů ČR v rámci programu Vracíme vodu lesu se krajina lépe přizpůsobí klimatické změně. O dalších obdobných opatřeních podniku se dočtete ZDE.  

