Nadace ČEZ: Rekonstrukce hřiště v Dobřanech

Dobřanské víceúčelové hřiště je po rozsáhlé rekonstrukci opět připraveno sloužit všem sportovcům. Projekt zahrnoval demontáž a likvidaci původního umělého povrchu, lokální opravy podkladu, položení nového povrchu včetně lajnování pro různé sporty a výměnu ochranných sítí. Díky tomu se hřiště stalo moderním a bezpečným místem pro sportovní vyžití všech věkových skupin.
Hřiště využívá místní základní škola se 180 žáky, obyvatelé obce i návštěvníci z okolí. Vzhledem k umístění v centru Dobřan je snadno dostupné – nachází se nedaleko obecního úřadu, školy, dětského hřiště a autobusové zastávky. „Hřiště je určeno pro širokou veřejnost a bude volně přístupné bez poplatku. Provoz zajistí obec Dobřany společně s TJ Sokol Dobřany,“ uvedl starosta obce Michal Moravec.
Rekonstrukce byla realizována díky příspěvku 500 tisíc korun od Nadace ČEZ, která dlouhodobě podporuje projekty zlepšující kvalitu života v obcích. Na hřišti je možné hrát fotbal, tenis, nohejbal, volejbal či florbal, a tak nabízí pestré možnosti aktivního trávení volného času na čerstvém vzduchu.
Nadaci ČEZ založila energetická společnost ČEZ v roce 2002, aby zastřešila svou dárcovskou činnost. Nadace ČEZ podporuje několika grantovými programy sociální, kulturní a sportovní projekty a aktivně spolupracuje s regiony. Výší rozdělených příspěvků se řadí ke špičce nadací v České republice.
