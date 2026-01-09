Nadace ČEZ: Rekonstrukce hřiště v Dobřanech

09.01.2026 22:31 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Dobřany získaly nové víceúčelové hřiště díky podpoře Nadace ČEZ, která projekt podpořila částkou 500 tisíc korun. Modernizované sportoviště v centru obce prošlo kompletní rekonstrukcí a opět slouží veřejnosti – nabízí bezpečné a kvalitní zázemí pro fotbal, tenis, volejbal, nohejbal či florbal a je volně přístupné všem, kdo chtějí aktivně trávit čas na čerstvém vzduchu.

Nadace ČEZ: Rekonstrukce hřiště v Dobřanech
Foto: Nadace ČEZ
Popisek: Nadace ČEZ

Dobřanské víceúčelové hřiště je po rozsáhlé rekonstrukci opět připraveno sloužit všem sportovcům. Projekt zahrnoval demontáž a likvidaci původního umělého povrchu, lokální opravy podkladu, položení nového povrchu včetně lajnování pro různé sporty a výměnu ochranných sítí. Díky tomu se hřiště stalo moderním a bezpečným místem pro sportovní vyžití všech věkových skupin.

Hřiště využívá místní základní škola se 180 žáky, obyvatelé obce i návštěvníci z okolí. Vzhledem k umístění v centru Dobřan je snadno dostupné – nachází se nedaleko obecního úřadu, školy, dětského hřiště a autobusové zastávky. „Hřiště je určeno pro širokou veřejnost a bude volně přístupné bez poplatku. Provoz zajistí obec Dobřany společně s TJ Sokol Dobřany,“ uvedl starosta obce Michal Moravec.

Rekonstrukce byla realizována díky příspěvku 500 tisíc korun od Nadace ČEZ, která dlouhodobě podporuje projekty zlepšující kvalitu života v obcích. Na hřišti je možné hrát fotbal, tenis, nohejbal, volejbal či florbal, a tak nabízí pestré možnosti aktivního trávení volného času na čerstvém vzduchu.

Nadaci ČEZ založila energetická společnost ČEZ v roce 2002, aby zastřešila svou dárcovskou činnost. Nadace ČEZ podporuje několika grantovými programy sociální, kulturní a sportovní projekty a aktivně spolupracuje s regiony. Výší rozdělených příspěvků se řadí ke špičce nadací v České republice.

Psali jsme:

ČEZ: Večerní prohlídky na Hučáku se vrací i v lednu
ČEZ: Dukovany a Temelín přešly na plný zimní režim
ČEZ: V autoparku ČEZ už je téměř 600 bezemisních vozů
ČEZ: Jaderná elektrárna Dukovany loni vyrobila 14,68 TWh bezemisní elektřiny

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

ČEZ , nadace ČEZ , TZ

JUDr. Jindřich Rajchl byl položen dotaz

ČT vymáhá poplatky od neregistrovaných

Česká televize aktuálně rozesílá sdělení, kterým nutí občany, kteří stále nejsou registrováni jako její poplatníci, k přihlášení do evidence poplatníků ČT – tedy i ty občany, kteří nevlastní televizor, ale třeba jen mobilní telefon. ČT získává adresy neregistrovaných občanů porovnáváním seznamů odb...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Věk, kdy klesá ženská plodnost i šance na zdravé dítěVěk, kdy klesá ženská plodnost i šance na zdravé dítě Zakázané potraviny při artritiděZakázané potraviny při artritidě

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Nadace ČEZ: Rekonstrukce hřiště v Dobřanech

22:31 Nadace ČEZ: Rekonstrukce hřiště v Dobřanech

Dobřany získaly nové víceúčelové hřiště díky podpoře Nadace ČEZ, která projekt podpořila částkou 500…