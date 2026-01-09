ČSÚ: Růst průmyslové produkce v listopadu pokračoval

Průmyslová produkce v listopadu byla reálně meziměsíčně vyšší o 2,4 %. Meziročně vzrostla o 5,7 %. „Průmyslová produkce v listopadu vzrostla ve většině průmyslových odvětví. Do výsledků se zčásti propsal i efekt nižší srovnávací základny. Z jednotlivých odvětví k růstu nejvíce přispěly automobilový a kovozpracující průmysl,“ říká Radek Matějka, ředitel odboru statistiky zemědělství a lesnictví, průmyslu, stavebnictví a energetiky ČSÚ. Růst zaznamenala i odvětví navázaná na výrobu motorových vozidel, například pryžových a plastových výrobků, elektrických zařízení. Růst pokračoval ve výrobě ostatních dopravních prostředků a zařízení nebo výrobě základních kovů, hutnictví a slévárenství. Záporným směrem k vývoji průmyslové produkce nejvíce přispěla těžba a dobývání (zejména uhlí) a farmaceutický průmysl.
Hodnota nových zakázek v běžných cenách v listopadu 2025 ve sledovaných odvětvích meziročně vzrostla o 4,1 %. Nové zakázky ze zahraničí se meziročně zvýšily o 6,3 %, tuzemské nové zakázky zaznamenaly růst o 0,2 %. Meziměsíčně byla hodnota nových zakázek nižší o 1,1 %. „K růstu hodnoty nových zakázek v průmyslu v listopadu nejvíce přispěla výroba motorových vozidel a jejich dílů, výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků nebo výroba elektrických zařízení,“ říká Veronika Doležalová, vedoucí oddělení statistiky průmyslu ČSÚ. Hodnota nových zakázek naopak poklesla ve farmaceutickém, chemickém, papírenském a textilním průmyslu.
Průměrný evidenční počet zaměstnanců v průmyslu se v listopadu 2025 meziročně snížil o 1,3 %.
Dle Eurostatem zveřejněných údajů v říjnu 2025 meziročně vzrostla průmyslová produkce v EU27 o 1,9 %. Nejvíce vzrostl průmysl Irska a Lotyšska (shodně o 8,7 %). Výkon českého průmyslu se zvýšil o 1,1 %, německý průmysl posílil o 1,0 %. Největší meziroční pokles zaznamenalo Bulharsko (o 7,6 %) a Slovensko (o 3,7 %). Z pohledu odvětví v EU27 nejvíce vzrostla výroba základních farmaceutických výrobků a farmaceutických přípravků (o 12,6 %), nejvyšší pokles zaznamenala výroba oděvů (o 6,9 %). Údaje za listopad 2025 zveřejní Eurostat podle předběžného harmonogramu 15. 1. 2026.
