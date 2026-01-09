Walczysko (KDU-ČSL): Odkaz Listiny základních práv a svobod

Dne 9. ledna 1991 byla přijata Listina základních práv a svobod.
Je to dokument, který se stal součástí ústavního řádu České republiky a dodnes chrání lidskou důstojnost, svobodu svědomí, víry i projevu. Zároveň připomíná odpovědnost jednotlivce vůči státu i společnosti.
Připomíná nám, že lidská důstojnost není samozřejmost, ale hodnota, kterou máme chránit každý den.
Jsem vděčný, že můžeme žít ve svobodě, která dává prostor svědomí, víře i osobní odpovědnosti.
Důstojnost začíná v tom, jak se díváme na druhého člověka.
David Walczysko
