Walczysko (KDU-ČSL): Odkaz Listiny základních práv a svobod

09.01.2026 21:02 | Komentář
autor: PV

Zamyšlení nad tím, že svoboda a lidská důstojnost nejsou samozřejmostí, ale každodenním závazkem každého z nás.

Walczysko (KDU-ČSL): Odkaz Listiny základních práv a svobod
Foto: Spolu
Popisek: Koalice Spolu

 Dne 9. ledna 1991 byla přijata Listina základních práv a svobod.

Je to dokument, který se stal součástí ústavního řádu České republiky a dodnes chrání lidskou důstojnost, svobodu svědomí, víry i projevu. Zároveň připomíná odpovědnost jednotlivce vůči státu i společnosti.

Připomíná nám, že lidská důstojnost není samozřejmost, ale hodnota, kterou máme chránit každý den.

Jsem vděčný, že můžeme žít ve svobodě, která dává prostor svědomí, víře i osobní odpovědnosti.

Důstojnost začíná v tom, jak se díváme na druhého člověka.

David Walczysko

  • KDU-ČSL
  • Jsem členem organizace Mladí Lidovci z.s. za MS kraj.
  • mimo zastupitelskou funkci
Článek byl převzat z Profilu David Walczysko

