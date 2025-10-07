ČEZ: Výstav,a mapující 40 let provozu JE Dukovany, se přesunula do Ivančic

07.10.2025 20:42 | Tisková zpráva

Dvě desítky velkoformátových fotek je možné do konce října zhlédnout před kostelem Nanebevzetí Panny Marie na náměstí Jana Palackého.

ČEZ: Výstav,a mapující 40 let provozu JE Dukovany, se přesunula do Ivančic
Foto: ČEZ
Popisek: Logo ČEZ

Neotřelé pohledy na výstavbu a modernizaci elektrárny, ale také na život zaměstnanců a dukovanského regionu se na konci října posunou do jaderné lokality v Temelíně. Dvacet oboustranných panelů s velkoformátovými fotografiemi mapuje významné milníky čtyřicetiletého provozu JE Dukovan, který se stal neoddělitelnou součástí života zdejšího regionu. K vidění jsou záběry z výstavby elektrárny, zavážení prvního paliva do reaktoru, pohled na palivové soubory nebo třeba i výměna generátoru.

Kromě technických zajímavostí ale najdou na prezentačních plochách návštěvníci také například energetiky při tréninku řešení situací black-outu nebo první ženu – operátorku jaderného bloku. Nesmí chybět ani důležitá podpora regionu a aktivity jako například první svatba v infocentru nebo sklizeň jaderného vína. Součástí je také pohled na fotovoltaickou elektrárnu, která slouží v JE Dukovany také jako parkoviště s dobíjecími stanicemi pro elektroauta.

Výstavu energetici připravili k oslavám 40 let bezpečného provozu JE Dukovany. Jubileum oslavili v květnu společně s veřejností při koncertech na parkovišti elektrárny. Poděkovali svým zaměstnancům a pamětníkům, kteří byli při spouštění elektrárny. Ke společnému setkání pozvali také obyvatele původních lokalit Skryje, Lipňany a Heřmanice, kterým nabídli koncert dechové hudby a společně prožili i slavnostní děkovnou bohoslužbu.

„Jsme rádi, že do Ivančic dorazila výstava z elektrárny Dukovany, kterou máme nedaleko a často se o ní mluví, “ říká starosta města Ivančice Milan Buček. „Nadcházející dva víkendy plánujeme jarmark, tak mohu nalákat návštěvníky nejen na tuto zajímavou výstavu, ale také na kulturní akci s bohatým programem,“ dodává Milan Buček.

Putovní výstava s fotografiemi k jubileu 40 let JE Dukovany se 31. října přesune do druhé české jaderné lokality v Temelíně, a do konce roku pak zamíří na Centrálu ČEZ do Prahy.

V roce 2025 elektrárna Dukovany vyrobila 10 919 219 megawatt hodin elektřiny. Dukovany a Temelín jsou zdroje, které produkují největší množství čisté elektrické energie a podílí se tak výraznou měrou na bezemisní výrobě Skupiny ČEZ. Ročně se díky jaderným elektrárnám nevypustí do ovzduší přibližně dvě desítky miliónů tun CO2.

Článek obsahuje štítky

ČEZ , Dukovany , energetika , historie , kraj Jihomoravský , výstava , TZ , JE

autor: Tisková zpráva

