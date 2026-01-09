FN Hradec Králové: Mladá naděje české medicíny

10.01.2026 7:16 | Tisková zpráva
autor: PV

Dětský chirurg Tomáš Merkl se prosadil mezi dvanáct nejlepších mladých lékařů a lékařek Česka, který pro rok 2026 sestavil prestižní magazín Forbes. Připojil se k profesoru Viktoru Chrobokovi, který figuruje v kategorii 50 nejlepších lékařů Česka.

FN Hradec Králové: Mladá naděje české medicíny
Foto: fnhk.cz
Popisek: Fakultní nemocnice Hradec Králové

„Nesmírně mě těší, že máme v naší nemocnici dva takto vysoce oceněné lékaře. Gratuluji doktoru Merklovi k prestižnímu ocenění na začátku jeho, pevně věřím, dlouhé a bohaté lékařské kariéry,“ uvedl MUDr. Aleš Herman, Ph.D., ředitel FN HK.

Jednatřicetiletý dětský chirurg z Kliniky dětské chirurgie a traumatologie FN HK se svým týmem experimentálně zkoumá možnosti léčby těžkého zhmoždění plic po úrazech. V letošním roce obdržel jako druhý Čech v historii prestižní ocenění Andrew Pintera, udělované organizací European Paediatric Surgeons Association (EUPSA).

„Být vybrán mezi nejlepší mladé lékaře české medicíny je pro mě nesmírná čest. Vnímám to však především jako ocenění celého našeho týmu, mých mentorů a také zázemí, které mi vytváří moje rodina. V medicíně totiž jedinec sám nezmůže nic, výsledek vždy závisí na spolupráci. Toto ocenění je pro mě obrovským závazkem a motivací dále na sobě pracovat, ať už v klinické praxi, nebo ve výzkumu, který nám pomáhá posouvat léčbu dětských pacientů kupředu,“ řekl MUDr. Tomáš Merkl.

Doktor Merkl se mimo jiné aktivně podílí na výzkumu, publikuje, prezentuje na mezinárodních kongresech a vyučuje na Lékařské fakultě v Hradci Králové Univerzity Karlovy. Jeho koníčkem je sport, konkrétně triatlon, který je podle jeho slov nezbytným ventilem náročné práce. Loňský rok si splnil dlouholetý sen a stal se Ironmanem. Vytrvalost a disciplína ve sportovním tréninku mu pomáhají zvládat tlak a stres na operačním sále.

