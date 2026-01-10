Urbanová (STAN): Je mi líto lidí, co dali kvůli Turkovi Motoristům hlas

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k výrokům Filipa Turka k tomu, že jednou z příčin války na Ukrajině je rozšiřování NATO.

Urbanová (STAN): Je mi líto lidí, co dali kvůli Turkovi Motoristům hlas
Až někdo bude křičet, že každý by měl dostat druhou šanci: well, tady byla. Obrovská. Ale byla promarněna a poté, co se poslanec postaví před rozbombardovaný barák a s naprostym klidem opakuje kecy agresora, protože ten si VŽDYCKY najde nějakou záminku proč týrat, trápit, omlouvat vlastní násilí, je jasný, že nejen že nemá co dělat na ministerskym postu, ale i tu šanci něco udělat jako ten poslanec promarnil.

Je mi líto. Ne pana Turka, ale těch lidí, co dali kvůli němu Motoristům hlas: třeba fakt věřili, že slovy pana Macinky nepatří mezi naprosté pošuky, kteří podporují Rusko.

