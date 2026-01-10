Chybí 50 miliard a nic se neděje, nechápe Okamura. Fialova vláda obelhávala lidi

Nový rok v české politice jste v podstatě zahájil vy, slovy o korupci na Ukrajině, kam mizí peníze českých daňových poplatníků. Podobná slova byla sice v politické debatě doposud neslýchaná, ale na druhou stranu příběhy této korupce a obrázky zlatých záchodů podnikatele Mindiče se před koncem roku objevily ve všech médiích. Čekal jste, že to vzbudí takový rozruch?
Já jsem takto ani nepřemýšlel. Já jsem chtěl od srdce popřát všem občanům všechno nejlepší, ať se jim daří, a ve svém projevu jsem pravdivě popsal aktuální situaci a můj názor na další vývoj.
Co jste říkal na reakci, kterou to vyvolalo? Teď myslím hlavně reakci mezinárodní. Čekal jste, že to bude mít příchuť diplomatického střetu?
Já jsem byl velmi mile překvapen neuvěřitelně pozitivními reakcemi od občanů. Řekl bych, že to byly možná až miliony lidí, co byly spokojeny, vyjádřily mi podporu a psaly mi ty nejkrásnější reakce. Jen na mých sítích ten projev vidělo 1,5 milionů lidí, na dalších platformách mnoho dalších. A když se podívám do těch diskusí, nejen u mě, ale třeba i na youtubovém kanále CNN Prima News, tak drtivá většina reakcí je kladných.
Lidé jsou za ten projev rádi, a oceňují, že jsem to pravdivě pojmenoval. Po Fialově vládě, když nebylo možné některé názory vyjádřit a lidé se za to vyhazovali z práce, jsou zřejmě lidé rádi, že to konečně mohou říci, protože takto kladné reakce jsem už dlouho nezaznamenal.
Jsou to opravdu minimálně desetitisíce vzkazů. Moc za tu podporu všem děkuji, opravdu mě potěšila.
Ten projev se líbil odhaduji nejméně polovině lidí. Opozice, která nemá žádné téma a žádný návod na zlepšení života v této zemi, tak jí nezbývá, než pomlouvat můj novoroční projev. Ale když jsem se jich ptal, co tam konkrétně nebyla pravda, tak mi ani jeden nedokázal odpovědět. Což je taky pozoruhodné.
Já si za svými slovy budu stát dál, nebudu lavírovat, a jsem plně spokojen s těmi neuvěřitelně kladnými reakcemi. Pokud jde o ty druhé z řad opozičních politiků, tak jak se říká, potrefená husa kejhá.
Pardon, ať máme zcela jasno, tím myslíte i reakci ukrajinské diplomacie?
Myslím tím reakci české opozice. Co se týče ukrajinského velvyslance, tak tomu dala naše vláda jasně najevo, že se v souladu s Vídeňskou diplomatickou úmluvou nemá vměšovat do vnitřních záležitostí České republiky. Takže tam rychle došlo k vyjasnění.
Já jsem vnímal, že se snažíte důsledně odlišit ukrajinský národ od současné vlády a prezidenta, přesto z reakcí vyplývá, že to rozhodně nebylo pochopeno všemi. Můžete tedy vysvětlit, jak dnes vidíte vztah ukrajinského národa a kyjevské vlády?
Pane redaktore, naše vláda má k Ukrajině ve svém programovém prohlášení jednu jedinou větu. A teď cituji: „Budeme podporovat diplomatické kroky, vedoucí k ukončení války na Ukrajině a eliminaci rizik války v Evropě“. V našem prohlášení není ani slovo o Rusku, a žádná další věta o Ukrajině. Pro nás je skutečně na první místě Česká republika, ne Ukrajina, jako pro Fialovu vládu. Takže mě zajímá Česká republika.
Zahraniční politiku budeme dělat pragmatickou, směřující k tomu, aby naši občané měli vyšší životní úroveň, aby tu bylo bezpečněji. Vnitropolitickými problémy jiných zemí se tedy ani moc zabývat nechci.
U Ukrajiny mě však zajímalo, kam za Fialovy vlády proudily peníze českých občanů. A pokud se i z mediálního mainstreamu opakovaně dozvídám o obrovské korupci, tak to je ten moment, kdy mě to zaujalo. Protože nechci, aby takto mizely peníze českých občanů. Proto SPD prosazuje ukončení posílání zbraní a peněz Ukrajině a Ukrajincům. To je náš neměnný postoj, který prosazujeme i v rámci současné vládní koalice.
Tomio Okamura
Když se bavíme o českých veřejných penězích, tak velmi aktuálním tématem je dnes státní rozpočet. Co říkáte na zjištění, co Fialova vláda zanechala?
Potvrdilo se, že bývalá Fialova vládní koalice do poslední chvíle obelhávala a podváděla všechny občany České republiky. Oni si v zákoně schválili, že loňský deficit navýší o 241 miliard korun. To je samo o sobě monstrózní číslo. Ale tento týden jsme zjistili, když jsme všechno zanalyzovali, že najednou ten deficit je jen za loňský rok ještě o dalších 50 miliard korun vyšší. Někam se ztratilo 50 miliard, a neví se kam. Po té analýze víme, jak to manko vzniklo, na některé z těch věcí už upozorňovala Národní ekonomická rada vlády, jako podhodnocené příjmy z emisních povolenek nebo nezajištění peněz pro regionální školství.
Ale teď vidíme, že je tu sekera 50 miliard, které někam prostě zmizely. A to je úplně neuvěřitelná situace, za kterou by normální člověk, pokud by ji způsobil, musel nést osobní, hmotnou a trestní odpovědnost. Musel by to zaplatit, šel by do exekuce nebo insolvence, byl by pohnán k trestní odpovědnosti. Kdyby v jakékoliv firmě manažer způsobil proti schválenému rozpočtu sekeru 50 miliard, nebo třeba jen 50 milionů, tak půjde do vězení. A tady Fialova vláda nedodržela zákon o státním rozpočtu, který si sama prohlasovala, najednou chybí 50 miliard, a nic se vlastně neděje.
Já dlouhodobě a často osamoceně prosazuji uzákonění osobní, hmotné a trestní odpovědnosti politiků. Těch v exekutivě, kteří rozhodují o rozdělování veřejných prostředků. Fialova vláda zvýšila celkové zadlužení Česka o třetinu, o 1,2 bilionu na celkem 3,5 bilionu korun. Naprosto monstrózní částka, prudce stoupla i obsluha státního dluhu. Oni v podstatě rozpočtově zničili Českou republiku.
My to musíme dát do pořádku, ale nebude to hned. Děláme, co se dá, hledáme úspory, kontrolujeme. Budeme usilovat o řádné hospodářství, ale po takto neuvěřitelném hospodaření, kde se objevují překvapení ve výši 50 miliard, to bude chvíli trvat, než to zkonsolidujeme.
Mluvil jste o odpovědnosti politiků jako vašem dlouhodobém tématu. Je pro vás zkušenost s Fialovou vládou impulsem ještě více usilovat o její prosazení a předložit tento návrh?
Pane redaktore, já už ho předložil. V předminulém volebním období jsem ho jako opoziční politik předložil, a dokonce prošel schvalováním. Ale odehrála se kolem toho naprosto neuvěřitelná situace, kdy mi to nechali projít prvním čtením, ve druhém mi to politici ostatních stran úplně vykastrovali, vložili tam něco úplně jiného a takto to pak prošlo a ten zákon vstoupil v platnost. Takže se snažili, aby to naoko vypadalo, že se něco řeší, ale úplně to změnili.
Můj návrh je úplně jednoduchý: Není třeba nic vymýšlet, protože povinnost péče řádného hospodáře mají ze zákona všichni jednatelé firem. I zaměstnanci, kteří hospodaří s nějakou hotovostí, tak podepisují dohodu o hmotné odpovědnosti. Jestliže mají povinnost péče řádného hospodáře všichni jednatelé, a ručí svým majetkem, tak nejjednodušší je to prostě rozšířit na politiky v exekutivě - ministry, hejtmany, a tak dále.
Neuvažujete tedy, že byste tu přísnější variantu zkusil prosadit nyní?
Samozřejmě, že to prosazuji dál. Nerezignoval jsem na to, máme to ve volebním programu.
Ve vládě začali působit tři ministři vyslaní SPD, ministr obrany, zemědělství a dopravy. Co jsou nejaktuálnější krátkodobé priority, co tam chcete řešit?
Řeknu to velmi krátce, těch priorit jsou jenom na ministerstvu obrany dvě plné stránky A4. To si lze najít v programovém prohlášení vlády.
Co bych určitě zmínil, to jsou levnější a kvalitnější potraviny, což vnímáme jako náš úkol na ministerstvu zemědělství. A už na tom pracujeme. Na ministerstvu dopravy chceme, aby se stavěly a co nejrychleji dokončovaly silnice, dálnice a další infrastruktura. Na železnici pracujeme za zlepšení služeb, na dálnicích nechceme zvyšovat ceny známek. Všechno by to mělo být motivováno tím, aby se občanům lépe cestovalo po České republice.
Fialova vláda nám ve státním fondu dopravní infrastruktury zanechala další sekeru, na rozestavěné a bezprostředně naplánované stavby chybí třicet miliard. Takže minulá vláda poslala naše peníze na Ukrajinu. A teď tady nejsou ani tam, kde být mají. To je podraz na občany. Teď jsme u vlády tři týdny a do hloubky odhalujeme, v jakém je to stavu, a hned prosazujeme pozitivní řešení.
Na obraně chceme budovat akceschopnou armádu se zaměřením na území České republiky a českých občanů. Jako SPD máme v programu, že nechceme žádné posílání peněz a zbraní Ukrajincům. V rámci koalice došlo ke shodě, za kterou jsem rád, že nepůjdou už žádné peníze českých občanů na muniční iniciativu, kam Fialova vláda dala dvě miliardy korun. My jsme ji chtěli úplně ukončit, ale koaliční kompromis je, že se tam nebudou dávat žádné české peníze a že žádní čeští vojáci nepůjdou na Ukrajinu. Ani v rámci nějakých mírových sil.
Fialova vláda tuto muniční akci iniciovala, platilo se to z českých peněz, zadlužili nás a premiér Fiala ani nedokázal říci odmítavé stanovisko k vyslání českých vojáků. Ale my jsme to už udělali.
Ministerstvo dopravy, váš resort, souvisí i s aktuální unijní agendou zákazu spalovacích motorů. Jaký je váš postoj?
My máme v programovém prohlášení vlády zrušení zákazu spalovacích motorů, takže naše stanovisko je jednoznačné. Už jsme na tom začali pracovat. Já jsem byl v prosinci na Slovensku a jeden z bodů tohoto jednání bylo hledání společného stanoviska vůči Bruselu. Jednal jsem se slovenským prezidentem, premiérem, předsedou parlamentu a podařilo se mi dojednat společné stanovisko. Stejně tak slovenská strana potvrdila, že je proti implementaci povolenek ETS 2 a proti migračnímu paktu.
Takže máme společný postup. Příští měsíc jedu do Budapešti na setkání předsedů parlamentů V4, kde budou i předsedové parlamentů jižního křídla EU. V Bratislavě jsem se sešel s předsedou parlamentu rakouského, ten má trochu jiný postoj, ale shodli jsme se v jiných věcech, třeba že oni také nechtějí Ukrajinu v EU.
V Budapešti budeme hledat společná stanoviska k prosazování věcí v našem programovém prohlášení. Abychom se společně postavili proti Green Dealu, proti migraci, kterou tlačí západní Evropa a tlačila to i minulá Fialova vláda.
Pokud jde o migraci, tak tam je v Česku v posledních letech hlavním tématem diaspora z Ukrajiny...
Co se týče Ukrajinců, tak jsem navrhl na koaliční radu, která proběhla v pondělí, dva body v souladu s našim programem. A to je zpřísnění podmínek pro pobyt cizinců v ČR, včetně Ukrajinců. To už se rozpracovává, tento týden u mě tady seděl pan ministr vnitra Metnar, a koaliční rada to odsouhlasila.
A chceme zpřísnit i takzvanou „dočasnou ochranu“, což je v podstatě příkaz z Bruselu, který odsouhlasila Fialova vláda. Teď analyzujeme její podmínky, aby bylo možné je zpřísnit na maximum. A samozřejmě nejdůležitější je konec války na Ukrajině, tím by celá dočasná ochrana skončila.
Teď pracujeme na zpřísnění podmínek, protože Ukrajinců už je tady prostě moc, a občané si stěžují. Stěžují si, že lidé, kteří tu mají statut válečného uprchlíka a využívají různé výhody z peněz českých občanů, tak jezdí na dovolenou na Ukrajinu, odkud uprchli. To samozřejmě nejde k sobě, nemá to logiku a z mého pohledu je třeba to přehodnotit.
Byl bych také rád, aby byli automaticky vyhošťováni všichni cizinci, kteří zde spáchají trestný čin. To dnes není, rozhoduje se o tom v každém trestním řízení a soud od soudu. Já bych chtěl, aby to bylo automatické, a pracujeme na tom. A také chci ukončit jakékoli výhody a dávky pro Ukrajince.
Ať nemluvíme pořád jen o Ukrajině, o té se v poslední době namluvilo dost. Co jsou další věci, na které se teď se začátkem nového roku soustředíte?
Druhý bod, který jsem navrhl na pondělní koaliční radu, je zrušení koncesionářských poplatků za Českou televizi a Český rozhlas. Je to v souladu s vládním prohlášením, takže už se pracuje na zákonné úpravě.
Občanům i firmám od začátku ledna snížila naše nová vláda přibližně o deset procent cenu elektrické energie. Hned na lednové schůzi, po vyslovení důvěry vládě, bychom chtěli prosadit zrušení navýšení povinných odvodů pro živnostníky, ke kterému došlo od začátku roku ještě rozhodnutím Fialovy vlády. My jej zrušíme, a ty vyšší lednové zálohy, co už živnostníci museli zaplatit, si budou moct vyúčtovat a bude jim to vráceno.
Máme také nový stavební zákon, který má zrychlit výstavbu bydlení, protože drahé a nedostupné bydlení považuji za jeden z vůbec největších problémů v České republice. Ten zákon o polovinu zkracuje dobu stavebního řízení, a je tam podpora dalších forem výstavby bytů. Když bude více bytů, tak ceny klesnou. Například ceny nájemného prudce stouply i proto, že zde přibylo čtyři sta tisíc imigrantů z Ukrajiny, projevilo se to hlavně v Praze a v Brně. I v tom se samozřejmě projeví ukončení pobytů, bude to mít efekt na pokles nájemného, protože když vám přijde čtyři sta tisíc nových zájemců a těch bytů je pořád stejně, tak cena samozřejmě vzroste. A doplatili na to čeští nájemníci.
Takže to jsou hlavní věci, na které se teď zaměřujeme. Samozřejmě, spousta občanů se ptá, kdy se dostaneme ke snížení věkové hranice pro odchod do důchodu, k podpoře rodin s dětmi. Ale jsme u vlády tři týdny a do toho byly Vánoce, takže první schůze sněmovny po jmenování nové vlády začíná až příští úterý. Chtěl bych občany ujistit, že se ke všemu dostaneme, ale jsme na začátku, takže prosím o trpělivost.
