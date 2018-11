ČEZ už hlídá kotle pro 10 000 zákazníků, každý měsíc přibývá další tisíc

ČEZ SERVIS VYTÁPĚNÍ (ZDE) je služba, která se kompletně postará o plynový kotel zákazníka. V jednom balíčku zákazník získá jednorázový každoroční servis plynového kotle a kontrolu spalinových cest, a k tomu navíc asistenčních služby pro domácnost s nonstop linkou pro hlášení poruch. ČEZ v případě havárie navíc zajistí kvalifikovaného opraváře. Zákazníci se tak nemusejí o servis kotle vůbec starat.

„Za úspěšnou službu považujeme tu, která přináší největší spokojenost našim zákazníkům. Servis vytápění je z tohoto pohledu jednou z těch nejúspěšnějších. Sami naši klienti službu doporučují svým známým, a tak získáváme další zákazníky,“ říká generální ředitel ČEZ Prodej Tomáš Kadlec. „Moderní a dobře udržovaný plynový kotel je schopen uspořit až 30 procent nákladů za plyn. Podmínkou této úspory je také dobrý servis. Lidé na něj často zapomínají nebo ho odkládají, protože si na to nenajdou čas. Zákon schválnosti spočívá v tom, že se kotel obvykle rozbije v zimě, během těch největších mrazů a pak je těžké shánět opraváře.“

Velkou výhodou služby ČEZ Servis vytápění je to, že ČEZ za zákazníky hlídá veškeré termíny a automaticky dává vědět, když je čas na další kontrolu. Veškeré dokumenty a termíny plánovaných servisů jsou zákazníkům navíc přehledně dostupné v naší webové a mobilní aplikaci ČEZ ON-LINE (ZDE). Protokoly o provedeném servisu a kontrole spalinové cesty archivujeme a zákazníkovi jsou kdykoliv k dispozici. Nehrozí tedy, že by je zákazníci ztratili nebo založili.

„Vlastně říkáme - nechte to na nás, my se o vše postaráme a nebudete muset nic hlídat ani se o nic starat. Právě kompletnost je to, co zákazníci na téhle službě oceňují nejvíce. Každý měsíc si ji objednává tisíc domácností, což upřímně předčilo i naše očekávání,“ říká Jakub Rous, manažer pro nekomoditní služby ČEZ Prodej.

Pravidelný servis kotle a kontrola spalinových cest nejen předcházejí nejčastějším poruchám, ale také prodlužují jeho životnost a pomáhají dlouhodobě udržovat maximální účinnost kotle, čímž snižují náklady na energie. Neméně důležitá je i bezpečnost kotle a spalinových cest. Největším rizikem špatně seřízeného plynového kotle je unikání oxidu uhelnatého, který může způsobit i otravu. Pravidelný servis a kontrola také předcházejí požárům a vyžadují je pojišťovny.

V případě nečekané havárie se zákazníci mohou obrátit na nonstop telefonní linku 371 100 333. Součástí balíčku ČEZ SERVIS VYTÁPĚNÍ je plnění do výše 5000 korun na jednotlivou pojistnou událost.

Balíček doplňuje ostatní služby ČEZ týkající se vytápění (ZDE). Zákazníci tak mohou získat vše od jednoho dodavatele. ČEZ zákazníkům pomáhá s výběrem vhodného kotle či jiných zdrojů vytápění, jejich instalací i vyřízením žádosti o dotaci. Společně s dodávkou komodit tak ČEZ zajišťuje veškeré služby týkající se topení v domácnostech.

Více informací naleznete na stránce ZDE.

Psali jsme: ČEZ: Cvičení v Temelíně se okolí nedotklo ČEZ: Návštěvnost Elektrárny Ledvice byla letos překonána už dvakrát ČEZ: V metropoli tvarůžků vysadili k výročí republiky sedm lip, pomohli i skauti ČEZ: Infocentra přilákala zatím téměř 200 tisíc zájemců o energetiku

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Tisková zpráva