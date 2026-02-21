Stojanová (Piráti): Scénář, kde Babiš nelže a není ve střetu zájmů, je utopie

Scénář, kde Andrej Babiš nelže a není ve střetu zájmů, je bohužel utopie.
Vložením Agrofertu do svěřenského fondu Babiš svůj střet zájmů NEVYŘEŠIL.
Evropská pravidla mluví jasně – střet zájmů se posuzuje i přes rodinu. Pokud by Babišovy firmy znovu čerpaly dotace a Zemědělský fond jejich vyplácení obnovil, hrozí, že se zopakuje scénář z první vlády AB. Tedy že se premiér nezákonně napakuje a občané za to zaplatí miliardy.
To ostatně říkají i protikorupční organizace Transparency International, právní experti i další odborníci, kteří dokumenty fondu analyzovali hned po jejich zveřejnění. Proto jsme se ostatně obraceli s Piráty už dříve na Evropskou komisi. 7,5 miliard Kč z minula totiž Agrofert do dnešního dne nevrátil. A místo nápravy se teď Babišova vláda snaží rozložit služební zákon a dosadit si na úřady loajální lidi. To není řešení střetu zájmů. To je příprava na jeho pokračování.
