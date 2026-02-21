Stojanová (Piráti): Scénář, kde Babiš nelže a není ve střetu zájmů, je utopie

22.02.2026 18:12 | Monitoring
autor: PV

Komentář došlý redakčním e-mailem k Andreji Babišovi.

Stojanová (Piráti): Scénář, kde Babiš nelže a není ve střetu zájmů, je utopie
Foto: Repro Facebook
Popisek: Předsedkyně Mladého Pirátstva, Kateřina Stojanová

Scénář, kde Andrej Babiš nelže a není ve střetu zájmů, je bohužel utopie.

Vložením Agrofertu do svěřenského fondu Babiš svůj střet zájmů NEVYŘEŠIL.

Evropská pravidla mluví jasně – střet zájmů se posuzuje i přes rodinu. Pokud by Babišovy firmy znovu čerpaly dotace a Zemědělský fond jejich vyplácení obnovil, hrozí, že se zopakuje scénář z první vlády AB. Tedy že se premiér nezákonně napakuje a občané za to zaplatí miliardy.

To ostatně říkají i protikorupční organizace Transparency International, právní experti i další odborníci, kteří dokumenty fondu analyzovali hned po jejich zveřejnění. Proto jsme se ostatně obraceli s Piráty už dříve na Evropskou komisi. 7,5 miliard Kč z minula totiž Agrofert do dnešního dne nevrátil. A místo nápravy se teď Babišova vláda snaží rozložit služební zákon a dosadit si na úřady loajální lidi. To není řešení střetu zájmů. To je příprava na jeho pokračování.

Kateřina​ Stojanová

  • Piráti
  • poslankyně
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

„Řval, že výsledek voleb nerespektuje.“ Co skutečně chtějí chvilkaři
400 000 Kč pro Ukrajinu. Okamura se ozval a Kolář mladší na něj sprostě vyjel
S kým to Fico hovořil? Za odstřihnutím elektřiny Ukrajině může být něco víc
Petr Kolman: Koho z minulé vlády pochválil prezident?

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

piráti , Stojanová

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Lže Andrej Babiš?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
RNDr. Vendula Svobodová byl položen dotaz

Vyvolení

Podle vás rozpočet Babišovy vlády zhorší situaci lidem a přihraje peníze vyvoleným. Koho myslíte těmi vyvolenými? A uvědomujete si fakt, že vy jste měli šanci lidem pomoc, a že se vám to nepovedlo, a proto je na scéně opět ANO?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Jednoznačně nejoblíbenější postelové polohy ženJednoznačně nejoblíbenější postelové polohy žen Za zápach v domě mohou naprosto zbytečné zlozvykyZa zápach v domě mohou naprosto zbytečné zlozvyky

Diskuse obsahuje 7 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Stojanová (Piráti): Scénář, kde Babiš nelže a není ve střetu zájmů, je utopie

18:12 Stojanová (Piráti): Scénář, kde Babiš nelže a není ve střetu zájmů, je utopie

Komentář došlý redakčním e-mailem k Andreji Babišovi.