Letiště Praha v roce 2025 odbavilo přes 96 tisíc tun carga

„K rekordnímu výsledku přispělo zahájení provozu pravidelné cargo linky společnosti Central Airlines mezi Prahou a čínským Čcheng-tu a navýšení kapacit stávajících cargo dopravců Qatar Airways Cargo, Turkish Cargo a FedEx. Růst objemu souvisí se zvýšenou poptávkou v segmentu e-commerce a růstem počtu pasažérských dálkových linek nových dopravců Etihad Airways, Asiana Airlines a Air Canada,“ přibližuje meziroční vývoj Jindřich Zeman, Cargo Development Manager Letiště Praha.
Z celkového objemu vloni přepraveného carga tvořil na pražském letišti import 58 672 tun (61 % z celku), což znamená meziroční nárůst o 83 %. Export dosáhl 37 809 tun (39 % z celku) a meziročně vzrostl o 14 %.
„Letiště Václava Havla Praha je primárně pasažérským letištěm, cargo však představuje doplňkový segment, který významně ekonomicky přispívá k rozvoji dálkových pasažérských linek. Současně letecká nákladní doprava umožňuje efektivní přepravu zboží na dlouhé vzdálenosti bez dalšího zatížení dálniční infrastruktury kamionovou dopravou,“ vysvětluje význam carga pro pražské letiště Jindřich Zeman.
