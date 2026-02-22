„Prasata.“ Na Ústí se valí nadávky za zničený dron

22.02.2026 21:30 | Monitoring
autor: Naďa Borská

„Pár lidem to hnulo žlučí,“ připouštějí organizátoři výstavy maket útočných dronů, která se o víkendu konala na náměstích sedmnácti českých a moravských měst. Představení v Ústí nad Labem exponát nevydržel, neznámý útočník ho rozdupal. Živě se o tom diskutuje na sociálních sítích.

Foto: Facebook
Popisek: Rozmlácená maketa dronu Šáhid vystavená v Ústí nad Labem

Na Mírovém náměstí v Ústí nad Labem byla v sobotu zničena maketa íránského sebevražedného dronu Šáhid-136, kterou zde iniciativa Dárek pro Putina umístila u příležitosti čtvrtého výročí ruské invaze na Ukrajinu.

Model v reálné velikosti, instalovaný společně s dalšími šestnácti kusy v centrech českých měst, měl veřejnosti připomenout hrozbu, kterou podle organizátorů představují ruské útoky na ukrajinskou civilní infrastrukturu. V Ústí se však maketa stala terčem agrese. Podle svědků a informací organizátorů na ni neznámý muž skočil a rozmlátil ji, přičemž došlo k hádce mezi kolemjdoucími.

Fotografie přelomeného a zničeného exponátu se rychle rozšířily na sociálních sítích, kde místní skupina ironicky okomentovala: „Na ústeckou protivzdušnou obranu je spolehnutí.“ Zbytky makety organizátoři v neděli dopoledne odklidili. Pachatel zatím nebyl identifikován.

Událost, o které ParlamentníListy.cz již informovaly, stále ještě rezonuje na sociálních sítích. „Na sedmnácti náměstích v České republice jsme rozmístili makety ruských dronů Shahed. Pár lidem to hnulo žlučí. Připomenout milovníkům Ruska, že Putinův režim vraždí bezbranné civilisty, se jim do krámu moc nehodí. Díky všem, kteří se na tom podíleli. A že vás bylo…,“ publikovala na síti X iniciativa Dárek pro Putina.

„Příprava na zvací dopis,“ okomentoval snímek zničené makety dronu komentátor Alexandr Mitrofanov.

„V Ústí se toho dronu tak moc báli, že ho radši rozšlapali…,“ soudí další uživatel sítě X.

„V Ústí žijí ruská prasata,“ míní Richard Cypher.

„V Ústí nepřežil ruský dron Shahed instalovaný od iniciativy Dárek pro Putina na připomínku výročí ruské invaze na Ukrajinu jediný den. Proč? Těm, co ho zničili, zřejmě připomněl nesamozřejmost míru a dění ve světě, které připomíná. Agrese plynoucí ze střetu jejich představ s realitou. Výstava splnila svůj smysl,“ domnívá se David Rangl.

