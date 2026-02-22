„Prasata.“ Na Ústí se valí nadávky za zničený dron

Na Mírovém náměstí v Ústí nad Labem byla v sobotu zničena maketa íránského sebevražedného dronu Šáhid-136, kterou zde iniciativa Dárek pro Putina umístila u příležitosti čtvrtého výročí ruské invaze na Ukrajinu.
Model v reálné velikosti, instalovaný společně s dalšími šestnácti kusy v centrech českých měst, měl veřejnosti připomenout hrozbu, kterou podle organizátorů představují ruské útoky na ukrajinskou civilní infrastrukturu. V Ústí se však maketa stala terčem agrese. Podle svědků a informací organizátorů na ni neznámý muž skočil a rozmlátil ji, přičemž došlo k hádce mezi kolemjdoucími.
Fotografie přelomeného a zničeného exponátu se rychle rozšířily na sociálních sítích, kde místní skupina ironicky okomentovala: „Na ústeckou protivzdušnou obranu je spolehnutí.“ Zbytky makety organizátoři v neděli dopoledne odklidili. Pachatel zatím nebyl identifikován.
Událost, o které ParlamentníListy.cz již informovaly, stále ještě rezonuje na sociálních sítích. „Na sedmnácti náměstích v České republice jsme rozmístili makety ruských dronů Shahed. Pár lidem to hnulo žlučí. Připomenout milovníkům Ruska, že Putinův režim vraždí bezbranné civilisty, se jim do krámu moc nehodí. Díky všem, kteří se na tom podíleli. A že vás bylo…,“ publikovala na síti X iniciativa Dárek pro Putina.
Na 17 náměstí v České republice jsme rozmístili makety ruských dronů Shahed. Pár lidem to hnulo žlučí. Připomenout milovníkům Ruska, že Putinův režim vraždí bezbranné civilisty se jim do krámu moc nehodí. Díky všem, kteří se na tom podíleli. A že Vás bylo...?????? pic.twitter.com/0vHAqNyqsD— Dárek pro Putina (@DarPutinovi) February 22, 2026
„Příprava na zvací dopis,“ okomentoval snímek zničené makety dronu komentátor Alexandr Mitrofanov.
Příprava na zvací dopis.https://t.co/pB31NdYN6V— Alexandr Mitrofanov (@alexandrmitr2) February 22, 2026
„V Ústí se toho dronu tak moc báli, že ho radši rozšlapali…,“ soudí další uživatel sítě X.
V Ústí se toho dronu tak moc báli, že ho radši rozšlapali...???? pic.twitter.com/lEJaJaf3ln— Michal von Reichenberg ???? (@Michal73287034) February 22, 2026
„V Ústí žijí ruská prasata,“ míní Richard Cypher.
V Ústí žijí ruská prasata pic.twitter.com/UpBDW03Kuv— Richard Cypher (@RichardCypher__) February 22, 2026
„V Ústí nepřežil ruský dron Shahed instalovaný od iniciativy Dárek pro Putina na připomínku výročí ruské invaze na Ukrajinu jediný den. Proč? Těm, co ho zničili, zřejmě připomněl nesamozřejmost míru a dění ve světě, které připomíná. Agrese plynoucí ze střetu jejich představ s realitou. Výstava splnila svůj smysl,“ domnívá se David Rangl.
V Ústí nepřežil ruský dron Shahed instalovaný od @DarPutinovi na připomínku výročí ruské invaze na Ukrajinu???? jediný den.— David Rangl (@rangl_david) February 22, 2026
Proč?
Těm co ho zničili, zřejmě připomněl nesamozřejmost míru a dění ve světě, které připomíná.
Agrese plynoucí ze střetu jejich představ s realitou.… pic.twitter.com/1e3LyEv8P9
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.