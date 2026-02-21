Mašek (ANO): Recyklovaná revoluce, nový plakát, stejný scénář

Milion chvilek, který se stylizuje do role „Blanických rytířů“, zase vylézá z úkrytu a tváří se, jako by nám šli osobně zachraňovat republiku. A s nimi samozřejmě Mikuláš Minář – věčný samozvaný spasitel, který má odpověď na všechno, hlavně když je u toho kamera.
Chyběl vám? Asi těžko. Ale on je přesto zpátky a zase si zabírá prostor.
Běhá po studiích, mentoruje národ a hraje si na morální kompas.
Veřejnoprávní mikrofony se mu ochotně nastavují, aby národu vysvětlil, jak to „opravdu je“.
A teď samozřejmě přichází další kapitola. Projekty se samy nezaplatí, že?
A tak se jede nanovo. Minář tvrdí: „Nemůžu zůstat někde zalezlý.“
Odpověď je zřejmá, samozřejmě že nemůže.
Z čeho by žil? Vždyť on by se normálně asi neuživil.
Takže nastražme uši a připravme si nervovou soustavu. Minář znovu startuje další kolo velkých slov. A jestli to dopadne jako minule, čeká nás zase ohňostroj prohlášení, peníze vyfičí a pak nastane klasické ticho.
Recyklovaná revoluce, nový plakát, stejný scénář a ukončení odjezdem „Blanických rytířů“.
