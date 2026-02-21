Mašek (ANO): Recyklovaná revoluce, nový plakát, stejný scénář

22.02.2026 22:33 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k Milionu chvilek pro demokracii.

Mašek (ANO): Recyklovaná revoluce, nový plakát, stejný scénář
Foto: anobudelip.cz
Popisek: Jiří Mašek (ANO)

Milion chvilek, který se stylizuje do role „Blanických rytířů“, zase vylézá z úkrytu a tváří se, jako by nám šli osobně zachraňovat republiku. A s nimi samozřejmě Mikuláš Minář – věčný samozvaný spasitel, který má odpověď na všechno, hlavně když je u toho kamera.

Chyběl vám? Asi těžko. Ale on je přesto zpátky a zase si zabírá prostor.

Běhá po studiích, mentoruje národ a hraje si na morální kompas.

Veřejnoprávní mikrofony se mu ochotně nastavují, aby národu vysvětlil, jak to „opravdu je“.

A teď samozřejmě přichází další kapitola. Projekty se samy nezaplatí, že?

A tak se jede nanovo. Minář tvrdí: „Nemůžu zůstat někde zalezlý.“

Odpověď je zřejmá, samozřejmě že nemůže.

Z čeho by žil? Vždyť on by se normálně asi neuživil.

Takže nastražme uši a připravme si nervovou soustavu. Minář znovu startuje další kolo velkých slov. A jestli to dopadne jako minule, čeká nás zase ohňostroj prohlášení, peníze vyfičí a pak nastane klasické ticho.

Recyklovaná revoluce, nový plakát, stejný scénář a ukončení odjezdem „Blanických rytířů“.

MUDr. Jiří Mašek

  • ANO 2011
  • poslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

„Řval, že výsledek voleb nerespektuje.“ Co skutečně chtějí chvilkaři
400 000 Kč pro Ukrajinu. Okamura se ozval a Kolář mladší na něj sprostě vyjel
S kým to Fico hovořil? Za odstřihnutím elektřiny Ukrajině může být něco víc
Petr Kolman: Koho z minulé vlády pochválil prezident?

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Mašek , ANO

Váš názor? (Hlasoval 1 čtenář)

Je spolek Milion chvilek prostý byznysový projekt?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

NERV

Proč přesně jste tento orgán zrušili? Pokud vím, i vy jste se dřív o jejich tvrzení často opírala a podle mě je obecně dobré, když existují nějaké nezávislé poradní orgány. Nebo podle vás nebyl NERV nezávislý?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Dávkování konzumace jablek má svá jasná pravidlaDávkování konzumace jablek má svá jasná pravidla Muži s větším penisem jsou pro ženy atraktivnějšíMuži s větším penisem jsou pro ženy atraktivnější

Diskuse obsahuje 1 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Mašek (ANO): Recyklovaná revoluce, nový plakát, stejný scénář

22:33 Mašek (ANO): Recyklovaná revoluce, nový plakát, stejný scénář

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k Milionu chvilek pro demokracii.