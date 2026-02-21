Rakušan (STAN): Přínos ukrajinských uprchlíků pro český rozpočet. 11,7 miliardy

Přínos ukrajinských uprchlíků pro český rozpočet byl za loňský rok 11,7 miliardy korun. Takže i kdybychom pomoc napadenému národu přepočítávali jen na peníze, jsme v plusu. Naprosto zásadní a nevyčíslitelný přínos téhle pomoci přitom spočívá v něčem úplně jiném: jako země jsme prokázali obrovskou solidaritu, stojíme na straně spravedlnosti a hájíme principy proti surové síle. To má nevyčíslitelnou hodnotu a já znovu děkuju všem, kdo se o to zasadili a zasazují.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.