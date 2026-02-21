Rakušan (STAN): Přínos ukrajinských uprchlíků pro český rozpočet. 11,7 miliardy

22.02.2026 20:16 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k ukrajinským uprchlíkům.

Rakušan (STAN): Přínos ukrajinských uprchlíků pro český rozpočet. 11,7 miliardy
Foto: Screen FB Vidlákovy kydy
Popisek: Vít Rakušan a Vojtěch Pšenák

Přínos ukrajinských uprchlíků pro český rozpočet byl za loňský rok 11,7 miliardy korun. Takže i kdybychom pomoc napadenému národu přepočítávali jen na peníze, jsme v plusu. Naprosto zásadní a nevyčíslitelný přínos téhle pomoci přitom spočívá v něčem úplně jiném: jako země jsme prokázali obrovskou solidaritu, stojíme na straně spravedlnosti a hájíme principy proti surové síle. To má nevyčíslitelnou hodnotu a já znovu děkuju všem, kdo se o to zasadili a zasazují.

Mgr. Vít Rakušan

  • STAN
  • poslanec
