„Natrhneme stepním hordám…“ Vylezl další angažovaný umělec

Jak se mohou všichni přesvědčit, v České republice je politicky angažovaných umělců hodně. Namátkou herci Hynek Čermák nebo Ondřej Vetchý nebo herečky Eva Holubová či Sarah Haváčová. Angažovaností je proslulý také režisér Jan Hřebejk.
Méně známý je pak dramatik a režisér David Drábek. Ten své příspěvky píše na Facebook a sám si je vzápětí i komentuje. Ve čtvrtek se vyjádřil: „Nebojme se Ruska. I bez Spojených států na ně stačíme a natrhneme těm stepním hordám řiť. Rusko je v rozkladu a daří se mu jen propaganda. Evropa je bohatá a silná.“ S tímto statusem byl velice úspěšný, rozšířil se hned do několika názorově spřízněných skupin.
Do komentářů pak přidal snímek příspěvku Robina Kvapila. Na fotce z náborové kampaně pro ruskou armádu má být Kosťa Michajlovič z Ťuvy, který „je skvělý stachanovec, protože má tři ruce…“ Údajně 35letý muž vypadá asi na sedmdesát.
Dále přiložil odkaz na rozhovor s prezidentem Petrem Pavlem, ve kterém hlava státu vyslovila svůj negativní názor na přítomnost ruských sportovců na olympiádě. Pavel hovořil také o účinnosti protiruských sankcí. Řekl, že neexistuje žádný návrh týkající se případné mise českých vojáků na Ukrajině. Vyjádřil se i k evropské půjčce pro Ukrajinu.
V dalším komentáři Drábek žádá spolu se Štítem demokracie: „Nešiřte na svých profilech ruskou propagandu.“
Potom přidal odkaz na krátké video slovenského poslance Juraje Krúpy, který hovoří o tom, že Rusku scházejí vojáci. „Možná tam budou bojovat i stařenky,“ uvažuje Krúpa a ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi předpovídá nehezký konec.
Následuje karikatura amerického prezidenta Donalda Trumpa, který říká: „Zbaví mě někdo konečně tý micinky, pořád mi chce lízat koule…“
Následuje ironicky laděný příspěvek o tom, že před 34 lety „NATO zaútočilo na Rusko tisíci tun potravinové a lékové pomoci“.
Další fotografie má upozorňovat na růst HDP v Polsku a Česku za vlády Donalda Tuska a Petra Fialy a pokles na Slovensku a v Maďarsku pod vedením Roberta Fica a Viktora Orbána. První dva jsou vykreslení jako lídři západního střihu ve slušivých oblecích, zbylí dva spíše nelichotivě.
Slovenského premiéra zesměšňuje i další „komentář“. Je v něm fotografie Fica s textem: „Politika na čtyři světové strany, a ropa neteče ani z jedné…“
Dále Drábek přidal fotografii ve stylu filmového plakátu s Václavem Klausem a s titulem: „Kikina. V kinech od 12. března 2026.“
V jiném „sebekomentáři“ se píše: „Samozřejmě. Cizinci vám berou práci. Ale pokud vám někdo bez kontaktů, peněz a znalosti jazyka ukradne práci, jste asi k ničemu.“
Následuje falešný plakát strany PRO s fotografií svého lídra a textem: „Buďte proruský štětky jako JUDr. Jindřich Rajchl.“
V dalším komentáři je záběr ze sobotní demonstrace s Dominikem Haškem a heslem Vraždimír Putin.
Následuje video vytvořené AI. Postava připomínající Filipa Turka si v něm prozpěvuje: „Když se dívám na sebe, tak se musím pochválit.“ Andrej Babiš pak říká: „Dej mi ten mobile.“
Následují čtyři komentáře od jiných autorů.
Diskutovat s těmito chromozómy?
Další originální příspěvek se svou fotografií přidal Drábek v sobotu. A napsal: „Co dělám, když mi někdo (většinou neovládající gramatiku prvního stupně základky) tvrdí, že se umělci nemají vyjadřovat k politice? Jářku, usměju se a pošlu ho do prdele. Diskutovat s těmito chromozómy? Ale prosím tebe.“
Od soboty si už stihl vlastní příspěvek sedmnáctkrát okomentovat. „Když poslouchám kolovrátky blbců o tom, že bychom pošli bez dotací a že žijeme z jejich daní, tak se jen bujaře směju,“ stojí v jednom z těchto „komentářů“.
V dalších dvou zmiňuje Babiše, v jednom zobrazil Fica jako „devadesátkového“ mafiána. Prostor dal také Magdě Vášáryové. A přidal vysvětlení slova libtard. Jde podle něj o termín používaný radikálními pravičáky pro každého, kdo má přehled o historii, vědě, ekonomice, světovém dění, pravopisu a gramatice. Dále se věnuje například Motoristům Filipu Turkovi nebo Otovi Klempířovi.
Nejvýraznější dramatik své generace
Drábek je dle životopisu z Národního divadla považován za nejvýraznějšího dramatika generace debutující po roce 1989. Vystudoval filmovou a divadelní vědu na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Začínal v olomouckém Studiu Hořící žirafy, které založil s Darkem Králem. Potom nastoupil jako dramaturg do Moravského divadla v Olomouci.
Drábkovy první hry byly Hořící žirafy, Jana z parku, Vařila myšička myšičku, Kosmická snídaně aneb Nebřenský. Následovala fraška Švédský stůl a satirické kabarety Kostlivec v silonkách a Kostlivec: Vzkříšení. Všechny tyto hry Drábek sám inscenoval.
V letech 2005–2007 působil jako režisér pražského Divadla Minor, kde uvedl své hry Sněhurka – nová generace či Planeta opic aneb Sourozenci Kaplanovi mezi chlupatci. Současně začal spolupracovat s Malým Vinohradským divadlem. Formou společného autorství zde vznikly generační sondy Děvčátko s mozkem, Berta (Od soumraku do úsvitu) a komedie Zvířata na toustech.
Mezitím už Drábek zapustil kořeny v Klicperově divadle v Hradci Králové: nejprve svou dosud nejuváděnější hrou Akvabely, nastudovanou v roce 2005 Vladimírem Morávkem, potom i vlastní režií Čapkovy hry R. U. R. a aktualizací Shakespearova Macbetha. Kritiku zaujala i jeho inscenace Čapkovy Věci Makropulos v Divadle na Vinohradech a Furianti v brněnském Národním divadle. Do Klicperova divadla nastoupil Drábek jako umělecký šéf a režisér v roce 2009 autorským muzikálem Ještěři, potom inscenoval vlastní hru Náměstí bratří Mašínů. Zkusil zde i metodu kolektivního autorství – v hororovém kabaretu z mediálního prostředí Noc oživlých mrtvol v televizní country-show Beverlyho Rodrigueze.Následovala parodie Sherlock Holmes: Vraždy vousatých žen a romantická komedie Jedlíci čokolády.
O Drábkovy hry se stále více zajímají i další inscenátoři. Na zahraničních jevištích Drábka reprezentují zejména Akvabely. David Drábek opakovaně získal za svou tvorbu Cenu Alfréda Radoka.
