ČPZP: Evropský imunizační týden připomíná důležitost očkování

21.04.2026 12:15 | Komerční článek
autor: komerční tisková zpráva

Očkování poskytuje nejsilnější ochranu před vážnými nemocemi. Odborníci proto doporučují chránit se pomocí vakcín nejen v dětském, ale i dospělém věku. Důležitost očkování jako prevence infekčních onemocnění připomíná Evropský imunizační týden, který se koná ve dnech 22. - 27. dubna. Například Česká průmyslová zdravotní pojišťovna očkování plně hradí nebo na ně přispívá z fondu prevence částkou až 1 500 korun.

ČPZP: Evropský imunizační týden připomíná důležitost očkování
V České republice se očkování dá rozdělit do tří skupin, a to na povinné, doporučené a zvláštní. U povinného očkování jsou vakcíny i jejich aplikace zcela zdarma a vztahují se k devíti nemocem. Jsou to tetanus, černý kašel, dětská obrna, záškrt, žloutenka typu B, spalničky, zarděnky, příušnice a hemofilové infekce. 
 
U dětí je klíčové povinné očkování hexavakcínou, které se provádí od 9. týdne po narození a chrání je proti záškrtu, tetanu, černému kašli, dětské obrně, hepatitidě typu B a hemofilovým infekcím, a očkování trojkombinací vakcín proti spalničkám, zarděnkám a příušnicím. U dospělých je to očkování proti tetanu každých 10 až 15 let.
 
Plně hrazená nepovinná očkování
 
Některým skupinám obyvatel jsou hrazena i některá nepovinná doporučená očkování. Nepovinné a hrazené u dětí je očkování proti pneumokokovým a meningokokovým infekcím a proti lidskému papilomaviru (HPV). Dospělým nad 50 let stát hradí nepovinné očkování proti klíšťové encefalitidě a lidem nad 65 let proti pneumokokovým infektům a proti chřipce. Za očkování proti chřipce nemusejí nic platit ani zdravotníci a lidé se závažným léčeným onemocněním srdce, cév, dýchacích cest, ledvin a diabetem. Rizikovým osobám (například pacientům s těžkou poruchou imunity) je bez ohledu na věk hrazeno očkování proti pneumokokovým, meningokokovým, hemofilovým infekcím a proti chřipce. Nehledě na věk je při pokousání neznámým nebo nemocným zvířetem plně hrazena také vakcína proti vzteklině.
 
Zvláštní očkování
 
Hrazené zvláštní očkování je například proti hepatitidě B a hepatitidě A. Podrobnosti jsou uvedeny ve Vyhlášce o očkování proti infekčním nemocem 537/2006 Sb. Vyhláška o očkování proti infekčním nemocem. Zde tuzemské pojišťovny hradí jen aplikaci (vpich), vakcínu objednává očkující lékař bezplatně na účet Ministerstva zdravotnictví ČR. 
 
Doporučená očkování a očkování pro cesty
 
Mezi hlavní doporučená očkování u lidí bez zdravotní nebo věkové indikace k úhradě  patří očkování proti chřipce, černému kašli a klíšťové encefalitidě. Lidem nad 50 let se doporučuje očkovat se proti pneumokokům a cestovatelé do některých zemí v zahraničí by měli zvážit aplikaci vakcíny proti žloutence typu A i B, a případně proti tyfu, žluté zimnici a proti dalším chorobám, které se v oblasti, kam cestují, vyskytují.
 
„Ačkoli se povinné očkování týká především dětí, mnoho expertů doporučuje podstoupit očkování proti některým nemocem i v dospělosti. Posílí se jak slábnoucí imunitní systém, tak ochranné působení vakcíny, jejíž účinek po letech vyprchá,“ říká mluvčí České průmyslové zdravotní pojišťovny Elenka Mazurová. Vážné až fatální komplikace může dospělým způsobit například chřipka, tetanus, záškrt nebo černý kašel. V současnosti se proto doporučuje, aby byla v dospělém věku alespoň jednou podána posilovací vakcína proti černému kašli a záškrtu, například v kombinované vakcíně proti tetanu. Podrobné informace k očkování jsou například v článku pro pojištěnce, v Metodickém postupu k očkování, nebo na portálu zde.
 
ČPZP přispívá na očkování až 1 500 korun, vede klíšťová encefalitida
 
Na všechna nepovinná očkování přispívají tuzemské zdravotní pojišťovny v rámci svých preventivních programů. Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (ČPZP) svým pojištěncům poskytuje příspěvek až 1 000 korun pro dospělého pojištěnce a pro děti až 1 500 korun.
 
„Stabilně nejvyšší zájem mají naši klienti o příspěvek na očkování proti klíšťové encefalitidě, v posledních dvou letech evidujeme vysoký zájem také o očkování proti černému kašli a meziročně mezi roky 2024 a 2025 – zejména kvůli epidemii v roce 2025 vzrostl zájem i o očkování proti hepatitidě typu A,“ přibližuje mluvčí Mazurová. Třetí největší pojišťovna v ČR loni vyplatila na všechna preventivní očkování téměř 57 milionů korun, o rok dříve to bylo téměř 56 milionů. Příspěvek čerpalo v obou letech shodně bezmála 60 tisíc pojištěnců, dětí i dospělých. 
 

Jinde na netu:

kořenicí pasty Podravka Natur: chytrý pomocník pro každodenní vaření

kořenicí pasty Podravka Natur: chytrý pomocník pro každodenní vaření

Amber Intense, vůně která zanechá stopu

Amber Intense, vůně která zanechá stopu

