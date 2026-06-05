Medaile pro Zdislavu Pokornou a Václava Moravce. Navrhl „starosta Matěj“

05.06.2026 14:11 | Monitoring
autor: Natálie Brožovská

Poslanec Matěj Hlavatý (STAN) ve Sněmovně neuspěl s návrhem na státní vyznamenání pro Martina Ondráčka, Zdislavu Pokornou a Václava Moravce. Uvedl, že jej to mrzí a na sociální síti vysvětlil, proč podle něj právě tito lidé ocenění zasloužili. Sněmovna mezitím na Hrad poslala širší seznam 131 jmen.

Medaile pro Zdislavu Pokornou a Václava Moravce. Navrhl „starosta Matěj“
Foto: Repro CNN Prima News
Popisek: Poslanec Matěj Hlavatý

Poslanecká sněmovna ve čtvrtek schvalovala seznam osobností, které doporučí prezidentu Petru Pavlovi k udělení státního vyznamenání. Pozornost vzbudila zejména nominace bývalého prezidenta Miloše Zemana, spisovatele Milana Kundery nebo fotbalisty Patrika Schicka. Vedle schválených jmen se ale diskutovalo také o osobnostech, které podporu poslanců nezískaly.

Mezi nimi byly i návrhy poslance hnutí STAN Matěje Hlavatého na ocenění humanitárního pracovníka Martina Ondráčka, investigativní novinářky Zdislavy Pokorné a moderátora Václava Moravce.

Poslanec STAN Matěj Hlavatý na sociální síti Facebook uvedl, že při výběru vycházel také z podnětů a nominací, které mu zasílali lidé. „Dnes jsem navrhoval na státní vyznamenání Martin Ondráček, Zdislava Pokorná a Václava Moravce. Vycházel jsem přitom i z vašich nominací a hlasů. Bohužel ani jeden z nich nebyl schválen. Mrzí mě to,“ napsal.

Následně vysvětlil, proč považuje za důležité ocenit právě Martina Ondráčka, který se dlouhodobě angažuje v pomoci Ukrajině. „Martin odvedl neuvěřitelnou práci při pomoci Ukrajině a i po tolika letech nepřestává pomáhat,“ uvedl Hlavatý.

Pokorná podle něj ukazuje význam investigativní žurnalistiky

Další část svého zdůvodnění věnoval investigativní novinářce Zdislavě Pokorné. Podle něj její práce dokazuje, že vytrvalá a poctivá novinařina může ovlivňovat i politické prostředí. „Zdislava Pokorná ukazuje, že vytrvalou a poctivou prací lze měnit i politické prostředí. Její rozkrývání kauz je pro fungování demokracie nepostradatelné. Nevstupuje ani přesto, že je mnohdy terčem výhrůžek smrtí,“ napsal.

Současně dodal, že kvalitní investigativní novináře by společnost měla oceňovat ještě v době jejich aktivní práce. „Osobně bych kvalitní investigativní novináře raději oceňoval za jejich práci v době, kdy ji vykonávají, než až ve chvíli, kdy si s nimi politici a zákulisní hráči vyřídí své účty, jako tomu bylo na Slovensku,“ uvedl.

Moravec uměl politiky zastavit, tvrdí poslanec STAN

Výrazně se zastal také dlouholetého moderátora Václava Moravce. Podle Hlavatého patří mezi novináře, kteří dokázali politikům oponovat a upozorňovat na nepřesnosti během veřejných debat „Václav Moravec odvedl obrovský kus práce v debatách s politiky. Dokázal se ozvat, když politik zaváděl, odváděl debatu jinam nebo neříkal pravdu. I to je pro demokracii důležité,“ napsal.

Za důležitou označil také schopnost vést rozhovory nestranně a zároveň kontrolovat výroky hostů „Vést rozhovor nestranně a zároveň hlídat ty, kteří v něm vystupují. Moderátoři, kteří všechno jen odkývají a na nepravdy neupozorní, svou práci podle mě nevykonávají dostatečně odpovědně,“ dodal.

Na Hrad letos putuje 131 jmen

Samotná Sněmovna letos hlasovala o 153 kandidátech na státní vyznamenání. Po několika hlasováních a opakovaných procedurách poslanci doporučili prezidentovi Petru Pavlovi celkem 131 jmen. Na seznam se dostali například Miloš Zeman, Milan Kundera, Patrik Schick, Marek Eben, Jiří Lábus nebo matematik Milan Hejný.

Naopak mezi osobnostmi, které podporu nezískaly, byli vedle Zdislavy Pokorné také Václav Moravec, bývalý ministr kultury Daniel Herman, slovenský herec a politik Milan Kňažko nebo herní vývojář Daniel Vávra. Prezident přitom není návrhy Sněmovny vázán a o konečné podobě státních vyznamenání rozhoduje samostatně.

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Článek obsahuje štítky

Facebook , Moravec , Hlavatý , Pokorná , státní vyznamenání

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Bc. Hana Ančincová byl položen dotaz

Rodičovský příspěvek

Valorizace je skutečně na místě, škoda, že jste o ní víc neusilovali za vaší vlády. Co ale moc nechápu, i když je fakt, že rodiče často počítají každou korunu, jak jste dospěli k tomu, že navýšení na 400 tisíc je málo, ale 420 tisíc je dost? Vždyť když těch 20 tisíc rozpočítáte na 3 roky, tak to vyj...

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