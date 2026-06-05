623 milionů, rozdaných na bonusech. A lidem Fialova vláda vykládala, jak musí šetřit

05.06.2026 9:42 | Monitoring
autor: Miloš Polák

Veřejnoprávní rozhlas si na základě svobodného přístupu k informacím posvítil na poslední rok vlády Petra Fialy (ODS) Zjistil, že dnes již opoziční síly vypláceli top manažerům poněkud více peněz. Dnes již bývalá ministryně obrany vyplatila dokonce milionovou odměnu.

623 milionů, rozdaných na bonusech. A lidem Fialova vláda vykládala, jak musí šetřit
Foto: Archiv
Popisek: peníze, ilustrační foto

Když vláda Petra Fialy končila, byla poměrně štědrá k některým svým úředníkům.

Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M.

  • ODS
  • poslanec
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„V průměru největší prémie rozdal tehdejší ministr vnitra Vít Rakušan (STAN), rekordní milionovou odměnu vyplatila šéfka obrany Jana Černochová (ODS) a svým náměstkům nakonec přiznal bonus po ‚půstu‘ z roku 2024 i šéf životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL),“ napsal server.

Mgr. Vít Rakušan

  • STAN
  • poslanec
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Již zmíněný Vít Rakušan prý v roce 2025 rozdělil mezi své nejbližší pracovníky na bonusech asi 4,5 milionu korun. Tato suma se rozdělila mezi 9 lidí. Kupříkladu Lukáš Hendrych prý dostal odměnu za to, jak pracoval s Českou poštou. Za to dostal finanční odměnu opakovaně.

Není bez zajímavosti, že se odměny dočkal l ředitel, který má na starosti projekt elektronické tvorby zákonů e-Legislativa. To je přitom projekt, který není hotový 13 let poté, co byl zahájen.

Exministr financí Zbyněk Stanjura prý rozdal na bonusech 6,5 milionu korun.

„Mimo jiné ministr Stanjura vyplácel prémie i za přípravu státního rozpočtu na rok 2026, ten přitom už při vzniku kritizovaly některé tehdejší koaliční strany za podfinancované rozpočty svých resortů a s nástupem nové vlády Andreje Babiše (ANO) pak ‚spadl pod stůl‘,“ napsal veřejnoprávního rozhlasu.

Ukázalo se také, že některé resorty šetřily. Šlo např. o ministerstvo zahraničí vedené tehdy Janem Lipavským, dnes poslancem za ODS. „Kdo naopak loni oproti roku 2024 na bonusech šetřil, byla ministerstva zahraničí a školství. Zatímco před dvěma lety byl na zahraničí průměrný roční bonus top manažera 184 tisíc korun a na školství 323 tisíc korun, v roce 2025 už to bylo o desítky tisíc korun méně. Zahraničí vyplatilo svým šéfům průměrně 136 tisíc korun, školství pak čtvrt milionu korun,“ napsal k tomu Český rozhlas.

Téma rozdávání odměn a bonusů na ministerstvech poutá pozornost rok co rok.

Server iDNES.cz upozornil, že v roce 2024, v roce, kdy Fialova vláda říkala, že musí šetřit, rozdala na bonusech 623 milionů.

„I v loňském roce (v roce 2024), kdy politici mluvili o potřebě úspor a státní rozpočet skončil v deficitu přes 270 miliard korun, se na ministerstvech rozdávaly štědré bonusy ve výši 623 milionů. Nejvíc vyplatil na odměnách resort ministra vnitra Víta Rakušana (STAN), který nad rámec běžných odměn ocenil 2 402 pracovníků, mezi které rozdělil 97 milionů korun,“ napsal server iDNES.cz.

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Tento článek přímo v textu aktivně odakzuje na tyto zdroje:

https://www.idnes.cz

https://www.irozhlas.cz

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ČRo , Fiala , iDNES.cz , odměny , ODS , šetření , školství , škrty , vláda , Lipavský , MZV ČR , ekonimika

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