Hladík (KDU-ČSL): Ministerstvo životního prostředí ovládli dezinformátoři

Vážený pane místopředsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, krásné dobré ráno. Přiznám se, že jsem nechtěl vystupovat, ale informace, které se objevily v médiích, mě nutí k tomu – a jsem nerad, že tady není zatím ministr životního prostředí Igor Červený. Chci zařadit bod, který se jmenuje Ministerstvo životního prostředí ovládli dezinformátoři. Nejde o osobní útok na konkrétní zaměstnance ministerstva. Jde ale o důvěru občanů ve státní správu a o otázku, jaké hodnoty, jaké kvalifikační předpoklady dnes vedení Ministerstva životního prostředí při obsazování pozic má.
Jde o to, zda ještě můžeme Ministerstvu životního prostředí věřit, že zastává názory, které jsou hodny ústředního orgánu státní správy. Jde o to, jestli lidé, kteří jsou veřejnými dezinformátory, mají na Ministerstvu životního prostředí pracovat. V posledních týdnech se totiž dostáváme do situace nástupu osob úzce spojených s politickým aktivismem, influenceringem, alternativním, tedy na faktech nepodloženým, mediální scénou na Ministerstvo životního prostředí. Jedním z nich je František Kubásek, provozovatel serveru Incorrect, serveru, který se dlouhodobě prezentuje jako alternativa vůči tradičním médiím, jehož obsah je postaven na nepravdivých informacích a záměrně zkreslen. Na to upozorňuje celá řada novinářů, analytiků i expertů. Pan Kubásek má maturitu na ekonomické škole, je řidič nákladního vozidla. Přesto nastoupil na Ministerstvo životního prostředí na odbornou pozici, na které je potřeba vysokoškolské vzdělání. Vy byste si jako politik nechal ideologické krysy na úřadě vlády nebo na ministerstvu? To je autentický citát pana Kubáska. Takovýto člověk nastoupil na odbornou pozici na Ministerstvo životního prostředí.
Druhým příkladem je Adam Šejna, nedávno maturující politický aktivista, influencer, tvůrce politického obsahu, známý tím, že chce bílou Evropu. Nikdy neměl žádné zkušenosti, a přesto nastoupil na Ministerstvo životního prostředí. Teď sedí za sociálními sítěmi Ministerstva životního prostředí. Můžeme věřit tomu, když se odbornost, lidé ptají na některé věci, že za Ministerstvo životního prostředí mluví někdo, kdo tomu rozumí, kdo má názory postavené na faktech a kdo opravdu veřejnosti včetně odborné odpovídá nestranně, pravdivě, jasně, tak jak si ústřední orgán státní správy zaslouží? Já neříkám, že kamioňák nemůže pracovat pro stát. Já neříkám, že maturant bez zkušenosti nemůže pracovat pro stát. Ale na pozicích, které jsou odborné a je potřeba vysokoškolské vzdělání?
Já bych se tady chtěl ptát pana ministra životního prostředí, jak ty pozice byly obsazeny? Jaké byly stanoveny kvalifikační předpoklady? Jak proběhla výběrová řízení, kdo se do nich přihlásil, kolik bylo uchazečů. Dnes je totiž jasné, že významnou kvalifikací pro práci na ministerstvu se stává schopnost budovat politický vliv na internetu. Že vedle životopisu a odborné praxe začíná mít význam i počet sledujících na sociálních sítích. Já si myslím, že tohle prostě nemůžeme nechat ležet, že tenhleten bod musíme zařadit, musíme se ptát a musíme znát odpovědi.
Víte, na ústředních orgánech státní správy nemohou pracovat lidé, kteří mají jiný pracovní poměr, kteří mají podnikání. Je to zakázané. Ano, mohou dostat výjimku od státního tajemníka. Já se ptám, dostali tito zaměstnanci Ministerstva životního prostředí výjimku? Na co? Na podnikání, na jiné zaměstnání, na to, aby mohli dál působit veřejně? Podle kodexu Ministerstva životního prostředí sami zaměstnanci nemohou vystupovat veřejně. Dokonce současní zaměstnanci jsou hlídáni, co publikují na sociálních sítích. U těchto dvou to neplatí? U těchto dvou se prostě o tohleto nejedná? Ministerstvo životního prostředí si dobrovolně snížilo rozpočet a teďka nabírá nové lidi, teďka opravují kanceláře za tři miliony. Já si myslím, že žijeme v době, kdy se nehledí na fakta (Předsedající: Čas.), ale na mediální aktivitu a na to, co slouží jen a pouze ideologii Motoristů. Děkuji za pozornost. (Slabý potlesk vpravo.)
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