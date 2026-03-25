ČPZP nově přispěje diabetikům až 2.000 korun na pohyb a regeneraci

Nový motivační program pro pojištěnce s diabetem, díky kterému mohou diabetici využít benefit až 2.000 korun na pohybové a regenerační aktivity, spustila v letošním roce Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (ČPZP). Projekt je zahájen jako pilotní a v první fázi bude zpřístupněn maximálně dvěma tisícům pojištěnců. Jeho cílem je ověřit, jak podporu chronicky nemocným nastavit co nejefektivněji, aby ji v dalších letech bylo možné nabídnout širšímu okruhu pojištěnců.
„Někteří pojištěnci absolvují stejná vyšetření opakovaně na různých pracovištích, často i proto, že v systému péče postrádají dostatečnou jistotu a jasnou návaznost dalšího postupu. Jsme přesvědčeni, že náš nový motivační program pomůže pojištěncům pečovat o své zdraví a dokáže zajistit smysluplné využití prostředků veřejného zdravotního pojištění. Zároveň nabízíme praktickou podporu diabetikům v podobě příspěvku na zdravější životní styl,“ vysvětluje mluvčí ČPZP Elenka Mazurová.
Do programu se již od 16. 2. mohou hlásit plnoletí pojištěnci ČPZP, kteří mají diagnostikovaný diabetes mellitus 1. nebo 2. typu a pravidelně o ně pečuje praktický lékař nebo diabetolog. Další podmínkou je, aby u ČPZP byli registrováni alespoň 3 roky a při registraci i při čerpání příspěvku měli platnou preventivní prohlídku u praktického lékaře. Program není určen pro ženy s těhotenskou cukrovkou.
„V případě, že máte o účast v programu zájem a splňujete výše uvedené podmínky, tedy jste starší 18 let, máte diagnózu diabetu s pravidelnou kontrolou lékaře, máte požadovanou minimální délku registrace u ČPZP a platnou preventivní prohlídku, navštivte nejbližší pobočku ČPZP, kde s vámi vyplníme formulář přihlášení do programu,“ radí mluvčí.
Zájemce o účast v programu přijde na pobočku buď s lékařskou zprávou nebo potvrzením od lékaře s aktuální hodnotou glykovaného hemoglobinu, nebo přinese již vyplněný formulář, který je na webu ČPZP, ve kterém mu hodnoty glykovaného hemoglobinu potvrdil lékař. Datum vyšetření hladiny hemoglobinu nesmí být starší než 6 měsíců. Do formuláře se zapíše rovněž aktuální obvod pasu.
Příspěvek z tohoto programu lze využít jednou ročně na různá cvičení, masáže, plavání, saunu, pobyt v kryokomoře nebo solné jeskyni a podobně nejdříve po 6 měsících od data posledního zaznamenaného vyšetření hladiny hemoglobinu. Není jej možné čerpat na fyzioterapii a rehabilitaci.
Pro získání benefitu stačí na pobočce doložit vyplněný formulář ČPZP a novou lékařskou zprávu nebo potvrzení od lékaře nebo lékařem potvrzený formulář ČPZP s aktuální hodnotou glykovaného hemoglobinu (s odstupem alespoň 6 měsíců od data předchozích zaznamenaných hodnot), a znovu uvést obvod pasu.
„Předložený doklad o úhradě musí být vystaven v roce 2026, popřípadě v roce 2027. Například pokud se pojištěnec do programu zaregistruje letos v říjnu, pak čerpat bude moci nejdříve v březnu 2027. Pro čerpání příspěvku není rozhodující, jak se sledované hodnoty glykovaného hemoglobinu a obvod pasu změnily,“ dodává mluvčí České průmyslové zdravotní pojišťovny. Informace k projektu jsou ZDE.
Ohledně kontrol neziskovek každý tvrdí něco jiného. Proč jasně nedefinujete ty, kterých se to tedy bude týkat a nezveřejníte to? Nebo jste to zveřejnili? Kde? Určitě je v nějakých případech kontrola na místě a je správná, ale co když to ohrozí ty, které dělají opravdu záslužnou práci? Mluví se třeba...
