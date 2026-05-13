Zoo Jihlava: Narodilo se mládě alpak

15.05.2026 7:27 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

V pondělí 4. 5. jsme u nás v zoo na svět přivítali malou alpaku. Nový přírůstek je v pořádku a první dny tráví v bezprostřední blízkosti své matky, postupně však začíná objevovat okolní prostředí.

Zoo Jihlava: Narodilo se mládě alpak
Foto: zoojihlava.cz
Popisek: ZOO Jihlava

Návštěvníci mohou v expozici kromě mláděte a samice pozorovat také loňské mládě, chovného samce i druhou samici. Výběh sdílí alpaky společně se čtveřicí nandu pampových, což vytváří pestré a zajímavé společenství jihoamerických druhů.

Alpaky pocházejí z oblasti And v Jižní Americe, kde obývají vysokohorské travnaté pláně. Patří mezi kytokopytníky (Cetartiodactyla) a řadí se do čeledi velbloudovitých (Camelidae). Dospělí jedinci dosahují délky  až 155 cm a hmotnosti mezi 55 a 80 kg. Jedná se o býložravce, jejichž potravu tvoří zejména tráva, byliny, listy a větve.

Samice alpak rodí zpravidla jedno mládě po březosti trvající přibližně 275 až 315 dní. V lidské péči se mohou dožívat až 28 let. Alpaka je jednou ze dvou domestikovaných forem divokých lam a v Jižní Americe je tradičně chována především pro kvalitní vlnu, ale také jako zdroj masa nebo soumar.

Typickým znakem alpak je nejen jejich hustá a jemná srst v široké škále barev, ale také klidná a mírná povaha. Právě díky těmto vlastnostem patří mezi oblíbené druhy chované v zoologických zahradách po celém světě.

Psali jsme:

„Tušili jsme. Ale tohle je novinka.“ Nastaly zlé dny pro Zelenského
Krytí covidu. Stála za ním i CIA, řekl senátor
„Sraz nácků, fašista.“ Lidovec útočil, přišla otázka. A bylo ticho
TOP 09 zase sází na Šarapatku. I přes hrozný výsledek z minula

Dokumenty, zásady a pravidla ParlamentníListy.cz

O nás
O nás Podpořte ParlamentníListy.cz FAQ
Redakce
Kontakty Etický kodex redakce Redakční zásady a procesy
Důležité dokumenty
Všeobecné podmínky Všeobecné podmínky Předplatné Etický kodex vkládání příspěvků Etický kodex Diskuse Etický kodex moderátora diskusí
GDPR
Zásady ochrany osobních údajů Informace o cookies
Nápovědy
Proč se zaregistrovat – Politik Proč se zaregistrovat – Občan Prémiové body PL RSS
Reklama
Reklama Etický kodex reklamy Pravidla reklamy Pravidla politické reklamy

Článek obsahuje štítky

TZ , ZOO Jihlava

Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová byl položen dotaz

BIS

Co myslíte těmi dalšími kroky proti BIS? Podáte žalobu? Jde to?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

kořenicí pasty Podravka Natur: chytrý pomocník pro každodenní vaření

kořenicí pasty Podravka Natur: chytrý pomocník pro každodenní vaření

Amber Intense, vůně která zanechá stopu

Amber Intense, vůně která zanechá stopu

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Zoo Jihlava: Narodilo se mládě alpak

7:27 Zoo Jihlava: Narodilo se mládě alpak

V pondělí 4. 5. jsme u nás v zoo na svět přivítali malou alpaku. Nový přírůstek je v pořádku a první…