Zoo Jihlava: Narodilo se mládě alpak

Návštěvníci mohou v expozici kromě mláděte a samice pozorovat také loňské mládě, chovného samce i druhou samici. Výběh sdílí alpaky společně se čtveřicí nandu pampových, což vytváří pestré a zajímavé společenství jihoamerických druhů.
Alpaky pocházejí z oblasti And v Jižní Americe, kde obývají vysokohorské travnaté pláně. Patří mezi kytokopytníky (Cetartiodactyla) a řadí se do čeledi velbloudovitých (Camelidae). Dospělí jedinci dosahují délky až 155 cm a hmotnosti mezi 55 a 80 kg. Jedná se o býložravce, jejichž potravu tvoří zejména tráva, byliny, listy a větve.
Samice alpak rodí zpravidla jedno mládě po březosti trvající přibližně 275 až 315 dní. V lidské péči se mohou dožívat až 28 let. Alpaka je jednou ze dvou domestikovaných forem divokých lam a v Jižní Americe je tradičně chována především pro kvalitní vlnu, ale také jako zdroj masa nebo soumar.
Typickým znakem alpak je nejen jejich hustá a jemná srst v široké škále barev, ale také klidná a mírná povaha. Právě díky těmto vlastnostem patří mezi oblíbené druhy chované v zoologických zahradách po celém světě.
