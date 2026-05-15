Filharmonie Hradec Králové zve na 49. sezónu

Nová sezóna přinese významnou změnu také v čele orchestru: post šéfdirigenta převezme Jiří Habart, který po osmi letech vystřídá Kaspara Zehndera. Prodej předplatného na sezónu 2026/2027 bude probíhat od 18. května do 25. června.
Téma ticha se promítá do celého poselství sezóny. Filharmonie chce posluchačům nabídnout prostor pro zastavení v době zahlcené informacemi a neustálým spěchem. „Koncertní sál je jedním z mála míst, kde se ticho stává sdíleným zážitkem. Když orchestr dozní a nastane několik vteřin naprostého klidu, vzniká zvláštní, téměř hmatatelná atmosféra,“ říká primátorka města Hradce Králové, Pavlína Springerová.
Těžištěm symfonického repertoáru zůstává Bílá koncertní řada s podtitulem Velká symfonická, která sestává z osmi koncertů. Nabídne mimo jiné Smetanovu Mou vlast, Mahlerovu Symfonii č. 1 nebo Beethovenovu Symfonii č. 9 při příležitosti dvoustého výročí úmrtí skladatele. Vedle nového šéfdirigenta Jiřího Habarta se taktovky dále ujmou Petr Altrichter, Jiří Rožeň nebo finský dirigent Joonas Pitkänen. Příznivci symfonického repertoáru, kteří z různých důvodů preferují nižší počet koncertů nebo chtějí kombinovat více předplatných, mohou zvolit Žlutou koncertní řadu – Malou symfonickou, sestávající z pěti koncertů.
Výraznější proměnou prochází dosavadní varhanní cyklus. Koncertní řada je nově pojmenovaná jako Královská červená, přičemž název odkazuje jednak ke „královskému“ nástroji, jak je varhanám přezdíváno a zároveň připomíná osobnost Soni Červené, operní pěvkyně, výrazné umělecké osobnosti a mecenášky, která se zasadila o dostavbu mistrovských varhan v sále Filharmonie Hradec Králové, po níž dnes koncertní sál také nese jméno. Dramaturgie této koncertní řady se ujal zástupce mladé generace varhaníků a královéhradecký rodák Václav Metoděj Uhlíř, který ji také blíže představuje: „Nová programová řada je obnovenou tradicí varhanních koncertů v sále Filharmonie. Čtyři koncerty nabídnou vystoupení jednoho z nejlepších světových varhaníků Karola Mossakowského, koncert k Mozartovu výročí Jiřiny Marešové, improvizační duel katedrálních varhaníků a propojení varhan a populární hudby se vzpomínkou na Mariána Vargu. Koncerty bude předcházet beseda v kavárně Café filharmonie.“
Ve Stříbrné řadě bude účinkovat filharmonická camerata, tedy soubor, složený z hráčů Filharmonie Hradec Králové pod vedením dirigenta a hráče na cembalo a kladívkový klavír Vojtěcha Spurného. Posluchači se mohou těšit na díla Bacha, Haydna, Mozarta, Beethovena a dalších autorů období baroka a klasicismu v historicky poučené interpretaci a průvodním slovem dirigenta. Zatímco v minulé sezóně se koncerty této řady konaly ve stylovém prostoru přednáškového sálu Muzea východních Čech v Hradci Králové, v příští sezóně se koncerty Stříbrné řady uskuteční v Aule Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové na náměstí Svobody, která po nedávné rekonstrukci disponuje výbornou akustikou a nabízí též dobrou přístupnost. „Naším záměrem je představit posluchačům nejen samotnou hudbu ale také různé prostory, ve kterých může být provozována a ukázat tak další z mnoha možností a bohatství naší metropole,“ dodává ředitel Vladimír Šrámek, ředitel Filharmonie Hradec Králové.
Ani v příští sezóně nebude chybět oblíbená Modrá řada zaměřená na crossoverové projekty, ve kterých si se symfonickým orchestrem podávají ruku různé hudební žánry. Společně s Filharmonií Hradec Králové představí své osobité písňové texty a básně Vladimír Javorský a za zmínku zde stojí, že hudební aranže přichystal královéhradecký hudebník Radek Doležal, který bude koncert také dirigovat. I za dalším projektem stojí královéhradecká rodačka Nela Tomancová (Dusová) která s uskupením 2in2out představuje špičku české jazzové školy. Radka Fišarová, jedna z nejlepších českých šansoniérek, vzdá poctu Edith Piaf a Dasha s kapelou Moondance Orchestra představí zbrusu nový projekt Stevie Wonder Symphony, tedy píně tohoto fenomenálního hudebíka v aranžích zkušeného Martina Kumžáka.
Zelená řada přináší na pódium Filharmonie Hradec Králové scénická hudební díla, opery, operety a muzikály v provedení renomovaných divadelních souborů. Pro následující sezónu jsou v nabídce takové tituly, jako Rossiniho Lazebník sevillský a světoznámý muzikál Hello, Dolly! v podání Divadla města Ústí nad Labem, nebo písňová feérie Osmyčky, připomínající „osudové“ osmičky českých dějin, v podání Městského divadla Brno. Drobnou výjimkou v této koncertní řadě je potom Operetní galakoncert, který se koná pod taktovkou Filharmonie Hradec Králové, respektive jejího nového šéfdirigenta. Jak napovídá název, program koncertního večera tvoří nejznámější operetní melodie. „Operetní gala večer zavede posluchače do světa třpytu, elegance a nezapomenutelných melodií zlaté éry operety. Od Straussova Netopýra a Cikánského barona přes Lehárovu Veselou vdovu až po temperamentní hudbu Emmericha Kálmána zazní árie, duety i orchestrální čísla, která si publikum zpívá už více než sto let. Sólisty budou dvě výrazné mladé tváře českého operního nebe Tadeáš Hoza a Karolína Levková,“ zve již nyní dirigent večera, Jiří Habart.
Nejmladší posluchače osloví nově pojmenovaná řada filHRAmonie, která navazuje na dosavadní Oranžovou řadu, a ještě více zdůrazňuje hravý a interaktivní charakter koncertů pro děti a jejich rodiče. Malí návštěvníci se opět setkají se zvídavými kamarády Domčou, Gábi a Matějem, které ztvární herci Klicperova divadla a jejich tetou Míšou v podání dirigentky a klavíristky Michaely Rózsy Růžičkové a těšit se mohou i na dva zcela nové hudebně-edukační programy, které přiravila Tereza Doležalová a její, již zmíněný, bratr Radek. Mimo tuto koncertní řadu vzniklo ve Filahrmonii Hradec Králové také edukativní hudebně-divadelní představení pro nejmenší návštěvníky s názvem Piškotovy trampoty, ve kterém malé posluchače provází pejsek Piškot a prostřednictvím známých a snadno zapamatovatelných melodií je seznamuje se světem hudby. „Je dobře, že filharmonie kromě svých stálých posluchačů více oslovuje i mladší generace, například programy pro děti a rodiče či dokonce koncerty pro předškoláky,“ uvádí hejtman Královéhradeckého kraje, Petr Koleta.
Druhá polovina října bude patřit festivalu Hudební fórum Hradec Králové, zaměřenému na soudobou orchestrální hudbu a nabídne čtyři koncerty, z nichž dva budou součástí abonentních řad. Letošní ročník se zaměřuje na témata životního prostředí, práv žen, třetího světa nebo smyslového vnímání krásy. Vrcholem festivalu bude provedení kompozice Revolución diamantina od skladatelky Gabriely Ortizové, která získala cenu Grammy 2025 za nejlepší soudobou klasickou skladbu. Ve stejném koncertu zazní také kompozice Mariachitlán od Juana Pabla Contrerase, která byla nominována na cenu Latin Grammy, Většina skladeb festivalu zazní v české premiéře.
Součástí sezóny budou také postupně přidávané mimořádné koncerty, tedy koncerty mimo předplatné, jako například koncert ke státnímu svátku na konci října, silvestrovské koncerty či klubové večery v rámci volného cyklu Nahraní v prostředí kavárny Café Filharmonie. Velké oblibě se těší také již tradičně pořádaný koncert na náplavce Eliščina nábřeží – ten se letos koná 26. srpna a přinese slavné operní melodie, které královéhradeckému publiku zazpívají Štefan Margita a Jana Šrejma Kačírková.
„Filharmonie Hradec Králové vstupuje do nové sezóny v momentu proměny. Po osmi letech se rozloučíme se šéfdirigentem Kasparem Zehnderem, jehož práce výrazně ovlivnila podobu orchestru. Od sezóny 2026/2027 převezme jeho roli dirigent Jiří Habart. I to je součást přirozeného rytmu. Kontinuita i změna, obojí posouvá věci dál,“ říká ředitel Filharmonie Hradec Králové Vladimír Šrámek.
Prodej předplatného na 49. koncertní sezónu letos probíhá od 18. května do 25. června 2026. Stávajícím abonentům budou jejich místa rezervována do 4. června. Předplatné lze zakoupit osobně na pokladně Filharmonie Hradec Králové od pondělí do čtvrtka mezi 9. a 17. hodinou nebo online prostřednictvím portálu www.HKpoint.cz. Jednotlivé vstupenky na koncerty budou v prodeji od 1. července.
Filharmonie Hradec Králové zároveň pokračuje ve své snaze zpřístupňovat hudbu co nejširšímu publiku prostřednictvím zvýhodněného vstupného pro studenty, seniory i rodiny s dětmi. Oblíbené Kupónové předplatné navíc umožňuje posluchačům sestavit si vlastní koncertní kombinaci napříč jednotlivými řadami. Řečeno slovy nového vizuálu, kterým královéhradecká Filharmonie nadcházející sezónu komunikuje „PSSST! Nezapomeňte se podívat na www.fhk.cz.“
