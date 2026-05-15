MHMP: Praha podpořila výstavbu dostupného nájemního bydlení

Projekt připravuje městská část Praha 20 jako jednu ze svých hlavních priorit v oblasti rozvoje dostupného bydlení pro období let 2024–2026. Bytový dům vznikne v ulici Tlustého a nabídne celkem 15 bytových jednotek různých dispozic, dva bezbariérové byty, výtah a 16 parkovacích míst v podzemním podlaží.
„Dostupné nájemní bydlení je jednou z klíčových priorit hlavního města Prahy a projekt Beranka je skvělým příkladem toho, jak má fungovat spolupráce mezi Prahou a městskými částmi. Hlavní město na realizaci přispělo částkou 41 milionů korun a díky tomu vznikne v Horních Počernicích 15 nových obecních bytů s kvalitním zázemím pro budoucí obyvatele,“ říká náměstkyně primátora hl. m. Prahy pro oblast bydlení Alexandra Udženija.
Celkové předpokládané náklady na realizaci stavby činí 84,8 milionu korun bez DPH. Dokončení projektu je plánováno na začátek dubna 2027. „O obecní bydlení je v Horních Počernicích dlouhodobě velký zájem a současné kapacity městské části nestačí poptávku pokrýt. Projekt Beranka proto považujeme za důležitý krok k rozšíření dostupného bydlení pro naše obyvatele. Velmi si vážíme podpory hlavního města Prahy, která nám umožňuje projekt realizovat,“ dodává starosta městské části Praha 20 Petr Měšťan.
Bytový dům bude mít jedno podzemní a tři nadzemní podlaží. Součástí objektu budou také sklepní kóje, kolárna a technické zázemí. V prvním podzemním podlaží vznikne 16 parkovacích míst, z toho jedno pro osoby se zdravotním postižením. Objekt bude vybaven výtahem a dva byty budou bezbariérové. Podpora hlavního města byla projektu poskytnuta prostřednictvím Fondu rozvoje dostupného bydlení a dalších dotačních programů.
Městská část Praha 20 v současnosti připravuje také projekt „Bytový dům V Lukách“. Dům bude mít tři nadzemní podlaží. V prvním nadzemním podlaží budou situována zdravotnická zařízení se čtyřmi ordinacemi. Ve druhém a třetím nadzemním podlaží budou vždy čtyři bytové jednotky velikostní kategorie 2+kk s průměrnou podlahovou plochou 50 m2, kdy každý byt má vlastní terasu. Celkem vznikne osm nových bytů v režimu nájemního bydlení.
V posledních letech vzniklo v Praze téměř 600 městských nájemních bytů v rámci dostupného, sociálního a komunitního bydlení – například na Černém Mostě, v bývalém Hotelu Opatov, v Praze 3 nebo v Kolodějích. Dalších 53 bytů je nyní ve výstavbě. Městským částem bylo poskytnuto 90 milionů korun na nákup domu v Kolodějích, výstavbu nového bytového domu v Praze 20 nebo rekonstrukci dvou domů v Praze 2. Díky tomu vznikne dalších téměř 24 nových bytů.
V červnu 2026 mají být schváleny další projekty za 430 milionů korun, které přinesou dalších 102 nových a téměř 600 rekonstruovaných bytů. Celkem se jedná o přibližně 519,2 milionu korun a více než 726 bytových jednotek. Do budoucna město připravuje tisíce dalších bytů (např. Skloněná či Letňany–Kbely), které mají zásadně rozšířit nabídku dostupného bydlení v Praze.
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku